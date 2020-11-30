Три года назад был чемпионом России, а теперь — на дне Серии B. Как дела у Боккетти

Сегодня исполняется 34 года бывшему защитнику «Спартака» Сальваторе Боккетти. Обычно в этом возрасте лучшие годы карьеры уже позади и футболисты пытаются просто получить как можно больше удовольствия от игры. Сальва не исключение и поэтому ради игровой практики занырнул на дно Серии B.

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«Я не могу выходить на поле против «Спартака»

Боккетти застал в «Спартаке» перестройку имени Цорна. В своём последнем сезоне в России он сыграл только 15 матчей и столько же пропустил из-за мышечных травм. Летом 2019 года итальянец расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон.

Защитник мог продолжить карьеру в России, а затем уже в Италии рассказал, почему это сделать не удалось: «Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против «Спартака» в футболке другого российского клуба — это было бы некрасиво и нехорошо.



Что касается моего ухода, честно говоря, не ожидал этого. Но футбол такая штука, никогда не знаешь, что ждёт тебя завтра. У меня нет обиды на «Спартак», никаких проблем. Благодарю всех, кто помогал мне и кто был рядом все эти годы в России».

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302 минуты за сезон в Серии А

Спустя четыре года после аренды в «Милан» защитник окончательно вернулся на родину, подписав двухлетний контракт с «Вероной». Однако закрепиться в составе середняка чемпионата Италии чемпион России не смог. Боккетти принял участие всего в пяти матчах (302 минуты) и ничем, кроме двух «горчичников», не отличился. Радостное событие случилось за пределами поля — в ноябре 2019 года у Сальваторе родился сын Роберт.

Пандемия коронавируса оставила игрока не только без футбола, но и вдали от близких. Жена футболиста, русская девушка Екатерина, жаловалась на разлуку с мужем: «Жизнь несправедлива, но нужно учиться у итальянцев самому важному — быть на позитиве, даже когда в стране коронавирус. Уехать на две недели домой, и, как итог, начался второй месяц вдали друг от друга. Такой длинный сбор получился, на этот раз у меня. Надеюсь, весь этот кошмар скоро закончится, и мы вернёмся к тебе».

287 минут в Серии B

В конце сентября Сальваторе перешёл в «Пескару», где будет выступать до конца сезона. Экс-защитник «Спартака» провёл за аутсайдера лиги только пять матчей, четыре из которых с первой до последней минуты. Однако все игры, в которых итальянец принимал участие, «Пескара» проиграла.

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В мае чемпион России сезона-2016/2017 заявил, что ещё вернётся в «Спартак», причём необязательно в качестве футболиста. Девять лет в России не прошли для него бесследно. А пока Сальва получает новый опыт на родине – борется за выживание во второй национальной лиге. После девяти матчей его «Пескара» идёт предпоследней, 19-й, в Серии B. В РПЛ Боккетти решал задачи совершенно иного рода.