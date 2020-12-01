Пиняеву пора в РПЛ? Как главный вундеркинд российского футбола проводит дебютный сезон

В заявку взрослого «Чертаново» на сезон Пиняев впервые попал ещё зимой 2019-го – тогда ему исполнилось всего 14 лет. О сверхталантливом пареньке много говорили и писали давно, его дебют в профессиональном футболе после сумасшедших результатов в юношеском виделся очень интригующим событием. Но клуб не спешил – Пиняев спокойно играл за академию, эпизодически участвовал в матчах «Чертаново»-U17 в Юношеской футбольной лиге, но даже там не был там определяющим футболистом.

Казалось, что полноценный дебют за главную команду случится позднее, но всё изменили обстоятельства. Перед стартом сезона «Чертаново» продало почти весь основной состав в «Крылья Советов», вместе с игроками – и главного тренера. Уровень состава резко снизился, и в таких форс-мажорных условиях пришлось бросать в бой зелёных резервистов.

Поначалу – только выходы на замену. Никаких резких шагов на эмоциях

Пиняева подводили очень плавно: в первых двух турах ФНЛ он выходил на замену на заключительные полчаса, далее начал получать по тайму или чуть меньше. С одной стороны была задача постепенно адаптировать организм и психику 15-летнего юноши (16 ему исполнилось только в ноябре) к реально сложной и очень специфичной лиге. С другой – «Чертаново» рассчитывало на игровые качества Пиняева конкретно в текущем сезоне, поскольку вылетать из ФНЛ не хочется. Игрока выпускали не в тех отрезках матчей, когда всё было решено, а в сложных, когда команда нуждалась в усилении.

Пиняев дебютировал в ФНЛ и через 30 секунд отдал голевую передачу. И это в 15 лет! Просто красавчик!

Вкатился Пиняев очень резво: в первом же туре против «Спартака-2», через 30 секунд после выхода на замену, отдал голевую передачу, далее сделал то же самое в матче с «Томью» (2:0), а в третьей игре с «Иртышом» (2:1) уже забил, причём победный гол. Это был старт мечты, но в дальнейшем в результативных действиях наступил перерыв: четыре матча подряд без очков (как у него, так и у команды в целом). Последовавшая травма лодыжки вывела Пиняева из строя почти на два месяца – и многое пришлось начинать почти с начала. Разве что психологически стало попроще.



Очень понравилось, что даже после первых результативных действий «Чертаново» на эмоциях не начало выпускать Пиняева на полные матчи, а придерживалось изначального плана и дозировало игровые отрезки.

Сейчас Пиняев уже игрок стартового состава. Он выделяется на общем фоне, но не выдерживает полные матчи

В первых турах после восстановления Пиняеву давали по 10-15 минут, зато сейчас время существенно увеличилось. Теперь Сергей выходит в старте – и уже видно, как он начинает чувствовать себя увереннее в мужской борьбе. Несколько раз встречал мнение, что результативные действия на старте сезона – это всего-навсего эффект запасного (или эффект свежести). Нынешний Пиняев опровергает эти тезисы. Он в порядке и с первых минут.



Единственный недостаток: 16-летний игрок физически пока не выдерживает полные матчи, после экватора количество его встреч с мячом и концентрация остроты падает, поэтому всякий раз тренеры проводят замену. Впрочем, это абсолютно логичное явление для неокрепшего игрока.

У Пиняева отличные цифры в дриблинге и мощный xG+xA. Он реально в порядке на фоне лиги

Разумеется, в элитном футболе Пиняев больше не бегает по всему полю и не обыгрывает по шесть-семь соперников, как это случалось в детских командах. В ФНЛ это попросту невозможно: в лиге слишком много закрытых команд, пространства минимум, практической пользы от распыления Сергея скорее всего не было бы.



В «Чертаново» позаботились о плавной адаптации Пиняева не только с точки зрения дозирования игровых минут, но ещё с точки зрения определения максимально комфортных условий для творчества. С одной стороны Сергея вписали в структуру, с другой – он чувствует себя внутри неё комфортно, поскольку часто встречается с мячом в опасных зонах и будучи развёрнутым к чужим воротам лицом.



Чаще всего Пиняев играет на левом фланге атаки. Он мало задействуется в подготовительной стадии (то есть не принимает мяч под давлением в «мясорубке»), зато постоянно открывается в максимально широкой и высокой позиции. В его адрес идёт много длинных переводов, включая диагонали, и Пиняев, наделённый шикарным первым касанием и сочной резкостью, подрабатывает мяч и на быстром смещении залезает в штрафную. Он способен это делать как в центр, под удар или разрезающий пас, так и к лицевой, под прострел на пустые ворота.



В среднем по сезону у Пиняева отличные цифры в дриблинге – по 10,25 попытки за 90 минут с показателем успешности 51%. Процент успешности мог бы быть и повыше, но ФНЛ уже успела адаптироваться к яркости Сергея, почти все соперники больше не оставляют его на фланге один в один – стабильно есть подстраховка в лице второго опорника, закрывающего смещение в середину. Пиняев часто утыкается в неё, зато у его партнёров при обратном развороте появляется больше пространства.

Выход из дриблинга у Пиняева тоже достойный: он отдает в среднем 1,88 передачи под удар за 90 минут, наносит 1,88 удара, собирает 0,21 ожидаемых гола и 0,19 ожидаемых передачи. 0,40 xG + xA для 16-летнего парня – отличный показатель, даже если и принимать во внимание «эффект запасного» в играх, где он выходил по ходу встречи.

Пора в РПЛ?

Главное, в чём мы убедились: Пиняев перенёс свои качества в дриблинге и резкости на взрослый уровень. Теории скептиков, которые убеждали, что Сергей – распиаренный и не заиграет в элите, на сегодняшний день несостоятельны. 16-летнему футболисту пока не всегда хватает дистанционной скорости, но на первом шаге или приёме он стабильно всех обходит. У него многовато брака в фазе развитии атаки, но с опытом ситуация явно улучшится – и тогда Сергея наверняка начнут использовать не только в широких и высоких точках.

Уже сегодня Пиняева можно дозированно выпускать на замены в матчах РПЛ на отрезки в 20-30 минут, но всё же нет гарантии, что в новом клубе, особенно если это будет аренда, будут заинтересованы в планомерном развитии футболиста. Возможны два радикальных варианта: просиживание на скамейке или, наоборот, попытки выжать максимум из не созревшего ещё парня и безграничная игра.



«Чертаново» же доказало, что подходит к вопросу с умом и без фанатизма. А значит, лучше бы Пиняеву закончить текущий сезон в родном клубе. Здесь у него больше шансов на развитие. Пусть даже команда стала слабее и борется за выживание.