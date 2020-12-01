Крыховяк или Николич, Дзюба или Семак — остаться должен кто-то один?

Как много всё-таки в раздевалках топ-клубов происходит такого, что остаётся невидимым даже для Большого Брата.

В «Локомотиве» Крыховяк, якобы недовольный Николичем и его методами работы (разговор, видимо, шёл, как у Паниковского с Балагановым: «Ты кто такой?» — «А ты кто такой?»), на флажке трансферного окна едва не ушёл в «Зенит». Поляк — лидер полузащиты, универсальный солдат и важнейший игрок для «Локо». В том числе как человек, способный повести за собой молодёжь. И похоже, что не только периодическими проблемами со здоровьем можно объяснить его откровенный регресс в этом году (2019-й и 2020-й даже в сравнении элементарной статистики — небо и земля: 10 мячей и 3 передачи против соответственно 3+2), но и серьёзным внутренним дискомфортом.

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До сих пор неизвестно даже всезнающим инсайдерам, что на самом деле происходит в «Зените» у Дзюбы с Семаком. Война? Мир? Война и мир? Капитанская повязка к Дзюбе вернулась, хотя показалось, что гневный спич форварда после матча в Риме прозвучал в том числе как претензия в адрес Семака: «Пока не изменим менталитет, не станем играть на победу, так и будем зажиматься и бояться. «Лацио» – добротная команда с прекрасным тренером». Любители поискать чёрную кошку в тёмной комнате тут же задались вопросом – а у «Зенита» получается, что, непрекрасный?

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но для начала спрашивать нужно, как известно, с себя. А сами 30-летний Крыховяк и 32-летний Дзюба много ли полезного в этом сезоне сделали для своих команд? Тот же вопрос можно задать 30-летнему Смолову, 29-летнему Кокорину...

Тренеры готовы закрывать глаза даже на открытое недовольство, шпильки в свой адрес в интервью, когда есть главное — результат. Но если возрастная звезда (именитый ветеран, опытный игрок) перестаёт давать результат — это уже бомба замедленного действия, подложенная под собственную команду. Пресловутый чемодан без ручки.

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Для любого тренера решить вопрос – заслуженный маэстро не тянет, потому что он сейчас не в форме или в принципе больше не в состоянии тянуть, – задача задач. Чаще всего тренеры в такой ситуации стараются максимально отодвигать решение вопроса. Обойтись полумерами — заменить, дать отдохнуть. А вдруг это только спад и всё ещё вернётся на круги своя? И, как правило, такой нерешительностью только подставляют самих себя. Нет результата — отвечает тренер. Головой.

Но и рубить с плеча, «резать мясо» — не всегда решение проблемы. В большинстве случаев уже в ближайшей перспективе это не идёт на пользу ни тренеру, ни игроку — достаточно скоро клуб покидают оба. Можно вспомнить хотя бы спартаковские войны последних десятилетий, громыхавшие на всю страну. Романцев — Тихонов, Старков — Аленичев, Черчесов — Титов. В «живых» не осталось никого.

Титов мог завершить карьеру в «Спартаке». Если бы подождал три дня до отставки Черчесова Скандальная ссылка в дубль после 1:5 от ЦСКА и переход в «Химки», которого могло не быть.

Красиво и без обид разобраться в столь щекотливом вопросе — это целое искусство, редкому тренеру подвластное. Да и немногие игроки способны признать, что их время уже на исходе. Вот и получаются патовые конфликты, после которых крепнет уверенность в том, что в России не умеют расставаться с ветеранами.

Крыховяку до этого времени ещё далеко. Но если у него действительно напряжённые отношения с Николичем, то сегодняшний матч с «Зальцбургом», который поляк пропустит из-за коронавируса, шанс для тренера в случае успеха напомнить про аксиому — незаменимых нет. И наоборот — неудача «Локо» покажет, как многое Гжегож значит для команды.

Конечно, лучший вариант — вовсе не думать о таких раскладах. В принципе не прибегать к такому выбору — Крыховяк или Николич, Дзюба или Семак. Но это в идеальном мире. А когда нет результата, кто-то должен отвечать. Тренер или лидер — третьего не надо.

И возможно, что делать свой выбор руководителям «Локомотива» и «Зенита» придётся уже наступившей зимой.