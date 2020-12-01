«Марадона сказал: «Заставь меня гордиться тобой». Великую разминку Диего повторили в ФНЛ

Уже неделю мир футбола скорбит по Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Все матчи под эгидой УЕФА начинаются с минуты молчания, а на стадионах играет песня группы Opus – Live is life. Именно под эту песню Диего выдал самую легендарную разминку в истории футбола. Произошло это перед полуфиналом Кубка УЕФА, в котором «Наполи» играл с «Баварией».

Легендарная разминка Марадоны. Такого не вытворял никто, кроме него! Разве можно с таким настроем готовиться к полуфиналу еврокубка?

29 октября перед матчем «Оренбурга» и «Крыльев Советов» нападающий оренбуржцев Джоэль Фамейе повторил эту легендарную разминку, отдав дань памяти Марадоне. Выбор на Джоэля пал не случайно. Фамейе встречался с Марадоной в брестском «Динамо», когда аргентинец занимал в белорусском клубе должность президента.

Мы созвонились с Джоэлем и поговорили с ним о разминке и о его встрече с Марадоной в Бресте. Вот что он рассказал:

Месси почтил память Марадоны во время матча. И поплатился за это Форвард “Барселоны” получил жёлтую карточку за свою футболку в память о Диего.

— Это была идея пресс-службы — отдать дань уважения легенде. Так как для меня Марадона — это футбольный бог, я быстро согласился. Это огромное удовольствие и большая честь. Футбол без него уже не будет прежним. Диего навсегда останется в истории – настоящая легенда.

Месси – с другой планеты, а Марадона – бог. Осмысляем, почему Диего можно было всё «Не важно, что Диего делал со своей жизнью. Важнее то, что он сделал с моей».

Я не тренировался перед тем, как сделать это на поле. Мне сказали, что я буду это делать, за день до игры, и прислали оригинальное видео, чтобы я смог это повторить. Разминка в исполнении Марадоны – это фантастика. Прекрасное видео. У меня просто нет слов, как описать восторг. Он сделал это в 80-е – чудо. Это было сложно воспроизвести в точности от начала до конца, поэтому я просто был собой.

После матча у всех было прекрасное настроение, всем понравилась то, что я сделал. К тому же, мы выиграли у «Крыльев». Теперь все в команде называют меня Марадоной (смеётся). Было очень много положительных отзывов: потрясающе, изумительно, прекрасно. Мою разминку видели во всём мире. Об этом писали аргентинские журналисты, белорусские, ганские, со всего остального мира.

«Вы не представляете, как он пел!» Воспоминания наших игроков о Диего Марадоне В прошлом сборная СССР обыгрывала Аргентину с Марадоной, а «Спартак» – проходил «Наполи».

Меня выбрали, потому что я находился в хорошей форме и потому что лично встречался с Марадоной, когда играл за брестское «Динамо», где он был президентом. Никогда не забуду этот момент. Это то, что всегда будет со мной. У меня была возможность встретиться с ним, пообщаться. Когда я в первый раз увидел его близко, я был напуган, очень нервничал. Находился в полном шоке. Когда он приехал к нам в первый раз, мы играли против солигорского «Шахтера». И перед игрой Диего подошёл ко мне и сказал: «Я видел несколько твоих игр по видео. Ты меня очень впечатлил. Иди и забей гол. Заставь меня гордиться тобой!». Когда он мне это сказал, меня просто затрясло. Я просто не мог поверить, что это правда. Это главная вещь, которая происходила в моей футбольной жизни. Никогда этого не забуду. Он дал нам много мотивации, рассказал, как нужно побеждать, придал нам уверенности. Он всего дважды общался с нами, но это дало нам огромный заряд. Мы все запомним это на всю жизнь.