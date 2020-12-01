«Шахтёр» повторил подвиг ЦСКА — дважды хлопнул «Реал»!

Донецкий «Шахтёр» продолжает удивлять. Чемпион Украины вновь сенсационно обыграл мадридский «Реал», на этот раз в Киеве. Теперь клуб из Донецка имеет отличные шансы на выход из группы, а вот у «Реала» дела в группе плохи.

Дончане забрали у «Реала» 6 очков в группе

В конце октября «Шахтёр» приехал в Мадрид и неожиданно для всех одержал победу в гостях со счётом 3:2. При этом все три мяча украинский клуб забил в первом тайме, ведя 3:0 благодаря точному удару Тете, автоголу Варана и голу Манора Соломона.

После перерыва мадридскому «Реалу» удалось дважды поразить ворота дончан. Голы забили Винисиус Жуниор и Лука Модрич. Уже в добавленное время, на 92-й минуте, Федерико Вальверде сравнял счет, однако арбитр встречи Срджан Йованович отменил этот гол, обратившись к VAR.

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру после матча отметил, что его команде удалось выиграть благодаря сплочённости. Украинский клуб вошёл в историю, одержав первую за 21 год победу над мадридским «Реалом». А вот Зидан заявил, что его футболисты не заслужили такого результата.

Спустя чуть больше месяца «сливочные» приехали в Киев, чтобы взять реванш у «Шахтёра». И снова провалились. Дончане и дома одержали победу. На 57-й минуте голом отметился Дентиньо после очередной результативной ошибки Варана, а в последние десять минут мадридцев добил всё тот же израильтянин Манор Соломон, который принёс «Шахтёру» победу в Мадриде.

Теперь для выхода из группы команде Луиша Каштру необходимо обыграть на выезде миланский «Интер». А вот у «Реала» всё гораздо сложнее. Испанцам нужно одержать победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» и ждать осечки украинского клуба.