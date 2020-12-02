Кикнадзе винят в уходе Сёмина. Но селекция «Локо» – вот это действительно ужас

В еврокубках провалились все наши клубы, но из них именно «Локомотив» казался лучшим. Да и сейчас, после поражения от «РБ Зальцбург», остаётся таковым. Особенно учитывая уровень соперников по группе у остальных российских команд в ЛЧ и ЛЕ. Однако отдельные игроки в составе «Локомотива» вызывают… даже не вопросы, а скорее восклицания.



Райкович умудрился потерять мяч дважды за три секунды! Такое вообще редко встретишь в исполнении защитника. В результате «РБ Зальцбург» атаковал «Локомотив», когда тот был раскрыт. Оба раза Райкович был первым на мяче, но принимал неудачные решения.

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Третий пропущенный мяч – ещё более явная ошибка, но уже от Мурило. Бразилец остался фактически последним защитником у своих ворот, но не смог нормально обработать мяч, а затем не смог и поставить корпус. Соперник опять атаковал максимально раскрытый «Локомотив». Хотя рядом с Мурило не было никого на расстоянии 10 метров, когда к нему прилетел мяч.



Сомнения в этих двух центральных защитниках появляются уже не первый раз. Райкович играет редко, но его перформанс в недавнем матче с «Динамо» болельщики запомнят надолго. Сначала «Локомотив» дважды пропустил из тех зон, откуда убежал Райкович, а затем серб получил две жёлтые за две минуты. С 38-й минуты «Локо» играл в меньшинстве и уступил 1:5.



Что касается Мурило, то он периодически скидывает соперникам под удар. В домашнем матче с «Атлетико» у бразильца сошёл мяч с ноги в своей штрафной (85-я минута). Можно взять последний тур в РПЛ. Удивительно, как Мурило скинул мяч в свою штрафную идеально под удар Ильину.

Мурило и Райковича объединяет то, что они пришли при Кикнадзе. И, похоже, эти трансферы не соответствуют команде уровня ЛЧ, смотрясь просто ужасно. И Владислав Радимов со мной согласен. Николай Наумов тоже.

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Известно, что на Мурило нынешний босс «Локо» делает особую ставку и открыто говорит, что это его бизнес-проект:

– Мы рассматриваем эту покупку как один из возможных бизнес-проектов. […] Мы его взяли с расчётом на продажу через 2-3 года.



– Кто разработал этот проект?

– Ваш покорный слуга.

Летом, после матча за Суперкубок, Кикнадзе в разговоре с журналистами среди прочего говорил: «Обратили сегодня внимание, как сыграл Мурило?» Кажется, гендир «Локо» считает, что бразильца недооценивают.



Интересно, а кто на сегодня вообще является лидером «Локомотива»? В первую очередь приходят в голову Крыховяк и Антон Миранчук. То есть люди, которые пришли в «Локомотив» до Кикнадзе. А какой из его трансферов можно назвать попаданием? «Вот, смотрите, какой отрезок выдал Фарфан! Тащит ведь!» Вроде такого не скажешь ни про кого из футболистов, пришедших при Кикнадзе. Возможно, в будущем это будет применимо к Зе Луишу, но пока рано говорить, стала ли покупка форварда успешной. Сегодня есть проект Мурило. Есть и ещё более странный проект Жалолиддинов. «Локомотив» отдал его в аренду «Тамбову» и, кажется, полностью платит ему зарплату. Если так, то это исчерпывающе говорит о востребованности футболиста. И при этом нет проекта Хвича. Посмотрим, как всё сложится, но из того, что мы видим на сегодня, ставку явно лучше было делать на грузина. Так бывает.

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Вот и создаётся ощущение, что даже если бы Кикнадзе не покупал никого, но переподписывал тех, кто есть, то «Локо» выглядел бы сильнее (пускай даже старее). Кверквелия последнее время в «Локо» был явно на спаде. Даже Сёмин его не выпускал долгое время. Однако ещё большой вопрос, кого лучше ставить: Кверквелию на спаде или Райковича в его средней форме. При этом Кверквелия моложе на три года. Это к слову о стремлении брать молодых игроков.

При этом будем справедливы. Кикнадзе излишне критиковали за трансфер Алексея Миранчука. Да, сумма в 14,5 млн кажется невеликой. Хотя здесь нынешнее руководство «Локомотива» оказалось заложником контракта, который был подписан ещё при Геркусе. В этой истории винить Кикнадзе стоит разве что за странную риторику. В прошлом году он говорил: «Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьёзным клубом, – 85 миллионов евро». После продажи за 14,5 млн (ещё и не вся сумма достанется «Локомотиву») Кикнадзе выглядит неубедительно на фоне своих же слов.