И чем теперь Николич лучше Сёмина? В главном матче года серб переиграл сам себя

Если судить по стартовому составу и количеству номинальных защитников в нём (СЕМЬ!), Николич хотел, чтобы матч с «Зальцбургом» завершился со счётом 0:0. И, кстати, в свете борьбы с австрийцами за третью строчку «Локо» такой результат вполне бы устроил. Но если довериться расхожему постулату, что ни один тренер не настраивает свою команду на нулевую ничью, Николич хотел победы. И переиграл сам себя.
Нет желания искать крайних, но Райкович и Лысцов, «цементирующие» оборону, Мурило и Магкеев как связка центральных хавбеков, а Лисакович как плеймейкер — всё это не сработало ни по отдельности, ни вместе. Да и могло ли сработать?
То, что Николич был серьёзно ограничен в кадровых решениях может служить оправданием, но должно ли? Да, не было Крыховяка и Куликова, заболел Миранчук. Но другие-то что? Разве не они дважды остановили «Атлетико»?
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
В том-то и дело, что ОСТАНОВИЛИ. И почти остановили «Баварию». А с «Зальцбургом» требовалось нечто другое. Дома, с последней команды группы… Здесь уже хотелось и атакующего футбола, и победы. Но кто должен был её принести? Семь защитников? Они даже при соответствующей установке не смогли бы этого сделать — просто не обучены.
В этом главный парадокс вчерашнего матча — от «Локомотива» ждали того, чего он (по крайней мере — с таким стартовым составом) дать просто не мог. И похоже, не только австрийцев поначалу удивил (тренер «Зальцбурга» честно признался, что был обескуражен: «Мы не рассчитывали, что игроки соперника будут расставлены таким образом»), но и сам стал заложником предматчевых ожиданий. Не зря тот же Николич жаловался: «Пишут, что «Локо» обязан обыгрывать «Зальцбург». Мне не нравится это». Но чем так мудрить лучше бы действительно на 0:0 сыграл…
В перерыве Николич, словно признаваясь, что придуманная им чудо-конструкция не работает, попробовал спасти игру заменами. С одной стороны, что ему ещё оставалось? С другой — Мухин… 19-летний парень, второй раз выходящий в основе (до этого были 25 минут в матче с «Динамо»), должен вытаскивать еврокубковый сезон?! Вы серьёзно?!
И это вопрос не только к Николичу. Зачем тогда брали за 5,5 млн Камано (0+0 в 15 матчах сезона)? Зачем Рыбчинский выходил во ВСЕХ матчах чемпионата? Чтобы в главной игре года появиться на 84-й минуте?
Кстати, факт: игравшие вчера в атаке «Зальцбурга» Бериша, Койта и Адейеми все вместе обошлись «быкам» дешевле, чем «Локо» — один Камано.
После ничьей в Мадриде я писал: «Локо» — мужики. Но решающий матч через 6 дней — с «Зальцбургом». Комплименты пока приберегу». Вот и приберёг…
«Локомотив» снова — третий сезон подряд — завершит групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе (хоть кто-то всерьёз верит, что возможна победа в Мюнхене даже над немотивированной «Баварией»?). А ведь Николича, насколько я помню, звали прежде всего для того, чтобы превзойти результат Сёмина в Европе. Но у серба те же три очка и последнее место. И чем в таком случае он лучше? Где обещанный прогресс?
Впрочем, это уже вопросы к Кикнадзе и совету директоров. Люди умные — знали, что делают. И то, что за отсутствие результата приходится отвечать, – тоже, наверное, в курсе. Или нет?
Василий Кикнадзе
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
P.S. А наша чёрная серия набирает обороты: 17 матчей российских клубов в евросезоне — 0 побед. Сегодня будет 19?
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