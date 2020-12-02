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«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Брюгге» — «Зенит», «Краснодар» — «Ренн»: прямая трансляция 02 декабря 2020, Лига чемпионов — 2020/2021

«Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит». Онлайн
«Чемпионат»
«Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит». Онлайн. Зацепимся за Лигу Европы?
Сможет ли хоть кто-то из российских клубов одержать победу?
Футбол / Лига чемпионов 0

Всем привет, друзья! Российские клубы продолжают провальное выступление в Лиге чемпионов. Накануне «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Таким образом, ни один российский клуб снова не сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Впрочем, у всех команд сохраняются шансы на попадание в турнир рангом ниже — Лигу Европы. Сегодня, 2 декабря 2020 года, «Краснодар» примет на своём поле «Ренн» (начало матча — 20:55 мск) и в случае победы обеспечит себе третье место в квартете. В 23:00 «Зенит» начнёт гостевой матч с «Брюгге» и сможет продолжить борьбу за Лигу Европы только в случае, если наберёт три очка.

Сумеют ли клубы РПЛ наконец-то порадовать долгожданными победами или мы станем свидетелями очередного бесславного выступления? «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матчей «Краснодар» — «Ренн» и «Брюгге» — «Зенит».

Болеем за наших!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fckrasnodar.ru

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