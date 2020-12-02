Спасибо, «Краснодар»! У нас будет команда в евровесне

А вы ещё помните это ощущение, когда команда РПЛ выглядит лучше соперника в ЛЧ? Помните это лёгкое и приятное чувство гордости? Приятно было его вспомнить уже в первом тайме матча «Краснодар» – «Ренн».

Коллеги тут недавно сделали тест, в котором нужно вспомнить, когда последний раз наши клубы побеждали в еврокубках. Сложный получился тест – ответить на все вопросы почти нереально. Именно поэтому так радует хорошая игра в исполнении нашей команды. Если мы обильно критикуем, так должны и хвалить, раз есть повод.

Уже в первом тайме «Ренн» неоднократно выносил мяч вперёд куда подальше, даже если там были только игроки «Краснодара». Опасные моменты возникали у тех, и у других, но французских атак было поменьше до перерыва (несколько раз Бергу не хватало точности). И даже Кайо не делал результативных ошибок! А нужно было всего лишь, чтобы травмированные игроки основы вернулись. У «Краснодара» впервые за долгое время вышел оптимальный состав, если не брать отсутствие Петрова. На фоне прошлых проблем это выглядит не так страшно.

В матче были поводы для назначения пенальти в обе стороны. Особенно в ворота «Ренна». Если фол Смольникова был неочевидным (и там мог быть офсайд), то попадание мяча в руку защитника «Ренна» казалось явным. Траоре неудачно обработал мяч пяткой, от которой тот отлетел в руку.

Во втором тайме «Краснодар» выглядел вразумительно, и гол всё-таки пришел – хозяева поймали соперника на контратаке. Причём отличную голевую передачу отдал не кто-то из креативных полузащитников «Краснодара», а защитник Мартынович.

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Было видно, что «Краснодар» обрёл уверенность и даже кураж на какое-то время. Кабелла (далеко не самый фактурный человек) оттолкнул корпусом соперника – смотрелось неплохо. Вильена взмахом рук призвал болельщиков к обмену энергетикой, и выглядело это достаточно гармонично. Особенно в нашу коронавирусную эпоху, когда мы уже начали забывать о том, как шумит стадион.

В какой-то момент показалось, что «Краснодар» даже играется с соперником. Мол, попробуйте отобрать у нас мяч. Хотя, надо признать, что в последние 10 минут хозяева играли уже на отбой. Получилось нервозно, но «Краснодар» выстоял. Победа гарантировала команде Галицкого выход в с третьего места в 1/16 финала Лиги Европы.

Ещё одно обидное поражение «Краснодара» в ЛЧ. Кайо и Газинский повздорили по ходу матча «Севилью» спасла штанга, а победный гол был забит на 95-й минуте!

«Краснодар» в этом сезоне коллекционировал крайне обидные поражения в ЛЧ, но теперь наконец-то одержал важную победу. Спасибо за это! Ну а тест теперь придётся переделать.