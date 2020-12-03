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«Севилья» – «Челси» – 0:4, видео, покер Оливье Жиру, обзор матча, 2 декабря 2020 года, Лига чемпионов

«Севилья» – «Челси» – 0:4
София Михайлова
Жиру — незабивной? Чемпион мира оформил исторический покер в Лиге чемпионов!
Француз за один матч забил больше, чем «Зенит» за весь групповой этап.
Футбол / Лига чемпионов 0

После российского ЧМ-2018, на котором Оливье Жиру выиграл золотые медали, ни разу не поразив ворота соперников, мы привыкли воспринимать этого француза как незабивного нападающего. Полезного, умного, много работающего на команду – да. Но эдакого французского Антона Заболотного. Это, конечно, шутка, простите уж за подобное некорректное сравнение. Тем не менее и в «Челси» Жиру почти что за 100 матчей забил до вечера среды всего 30 голов.

Лига чемпионов. Группа E. 5-й тур
02 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
0 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Жиру – 8'   0:2 Жиру – 54'   0:3 Жиру – 74'   0:4 Жиру – 83' (пен)

Но в Севилье француз разошёлся не на шутку. Жиру оформил покер в ворота победителя Лиги Европы и обеспечил «Челси» первое место в «краснодарской» группе. Теперь испанцы отстают от англичан на три очка, уступая по очным встречам.

Лига чемпионов. Турнирная таблица

Жиру открыл счёт уже на 8-й минуте: принял мяч в штрафной правой ногой и пробил левой в дальний угол. В начале второго тайма Оливье оформил дубль: получил проникающую передачу от Матео Ковачича, ушёл от защитника и перебросил мяч через выскочившего из ворот голкипера. Хет-трик француз сделал на 74-й минуте. Н’Голо Канте исполнил хороший кросс с правого фланга, а нападающий здорово сыграл на опережение, пробив головой под перекладину. Для покера чемпиону мира пришлось исполнить пенальти. В концовке он уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал. Блестящий перформанс француза. Почему же у нас не готовят таких нападающих?!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Жиру первым в истории «Челси» забил четыре гола в Лиге чемпионов. До этого в еврокубках четыре или более мячей в составе лондонцев забивал только Питер Осгуд (пять голов в матче Кубка Кубков в 1971 году). Любопытно, что в АПЛ Оливье в нынешнем сезоне до сих пор не смог отличиться, правда, и сыграл не так много.

Недавно Жиру признался, что переживает из-за своего положения в «Челси»: «Я обеспокоен. В начале сезона думал, что всё ещё могу помочь команде, но моё игровое время сильно сократилось. Придётся принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда», – сказал француз.

Английские СМИ сообщали, что лондонский клуб готов рассмотреть предложения по Жиру в зимнее трансферное окно. Однако на днях главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о желании сохранить 34-летнего нападающего в команде. После матча в Севилье это желание тренера, очевидно, только окрепло.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

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Челси ФК Севилья Оливье Жиру •••
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