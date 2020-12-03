Жиру — незабивной? Чемпион мира оформил исторический покер в Лиге чемпионов!

Француз за один матч забил больше, чем «Зенит» за весь групповой этап.

После российского ЧМ-2018, на котором Оливье Жиру выиграл золотые медали, ни разу не поразив ворота соперников, мы привыкли воспринимать этого француза как незабивного нападающего. Полезного, умного, много работающего на команду – да. Но эдакого французского Антона Заболотного. Это, конечно, шутка, простите уж за подобное некорректное сравнение. Тем не менее и в «Челси» Жиру почти что за 100 матчей забил до вечера среды всего 30 голов.

Но в Севилье француз разошёлся не на шутку. Жиру оформил покер в ворота победителя Лиги Европы и обеспечил «Челси» первое место в «краснодарской» группе. Теперь испанцы отстают от англичан на три очка, уступая по очным встречам.

Жиру открыл счёт уже на 8-й минуте: принял мяч в штрафной правой ногой и пробил левой в дальний угол. В начале второго тайма Оливье оформил дубль: получил проникающую передачу от Матео Ковачича, ушёл от защитника и перебросил мяч через выскочившего из ворот голкипера. Хет-трик француз сделал на 74-й минуте. Н’Голо Канте исполнил хороший кросс с правого фланга, а нападающий здорово сыграл на опережение, пробив головой под перекладину. Для покера чемпиону мира пришлось исполнить пенальти. В концовке он уверенно реализовал одиннадцатиметровый, который сам же и заработал. Блестящий перформанс француза. Почему же у нас не готовят таких нападающих?!

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Жиру первым в истории «Челси» забил четыре гола в Лиге чемпионов. До этого в еврокубках четыре или более мячей в составе лондонцев забивал только Питер Осгуд (пять голов в матче Кубка Кубков в 1971 году). Любопытно, что в АПЛ Оливье в нынешнем сезоне до сих пор не смог отличиться, правда, и сыграл не так много.

Недавно Жиру признался, что переживает из-за своего положения в «Челси»: «Я обеспокоен. В начале сезона думал, что всё ещё могу помочь команде, но моё игровое время сильно сократилось. Придётся принять решение в январе. Надеюсь, оно будет верным, как и всегда», – сказал француз.

Английские СМИ сообщали, что лондонский клуб готов рассмотреть предложения по Жиру в зимнее трансферное окно. Однако на днях главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил о желании сохранить 34-летнего нападающего в команде. После матча в Севилье это желание тренера, очевидно, только окрепло.