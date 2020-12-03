Неймар забил выдающийся гол, а «ПСЖ» отыгрался на «МЮ» за всё — и за судей, и за невезение

Победа на «Олд Траффорд» была нужна не только для борьбы за выход из группы. Это ещё и личное.

Странный всё-так клуб «ПСЖ». Очевидно, сильный, совершенно точно богатый, но определить его спортивный статус? Это претендент на победу в Лиге чемпионов? В теории, да, ведь это финалист последнего розыгрыша. Но нестабильность команды поражает.

«ПСЖ» проиграл уже пять матчей с начала сезона. Больше, чем «МЮ», который вроде как проваливает сезон, хотя играет в несколько более конкурентоспособном чемпионате. «ПСЖ» не может добиться стабильности не то что на протяжении месяца, а хотя бы на протяжении полутора часов. «ПСЖ» вёл 2:0 с «Монако», но проиграл. Вёл у «Лейпцига» в Лиге чемпионов, но проиграл. Вёл у «Бордо», но упустил победу. У «ПСЖ» в 17 официальных матчах с начала сезона семь удалений. И «ПСЖ» нужно было выигрывать в Манчестере: при любом другом исходе в последнем туре всё зависело уже не только от них.

Российские клубы – не самые бесхарактерные в Лиге чемпионов. Посмотрите на «ПСЖ» Чемпион по созданию себе проблем.

Томас Тухель до игры сравнил матч с финалом. Сравнение так себе: во-первых, это уже избито, во-вторых, мы помним, чем кончился для «ПСЖ» последний настоящий финал. Но остальные слова тренера парижан вызвали только уважение. Он сказал, что всё зависит только от его команды, и что сейчас момент, когда нужно показать свою лучшую игру. Он назвал победу «обязательной» и подчеркнул, что к такому вызову нужно быть готовым – и тактически, и ментально. В общем, Тухель не искал оправданий теоретической неудаче. Наоборот, он даже усиливал давление.

«ПСЖ» быстро повёл после того, как Алекс Теллес зевнул рывок и добивание Неймара. Но потом игра стала равной. «МЮ» не хватало скорости в последней фазе атаки: хозяева быстро разбежались, создавая потенциально голевые моменты (как выход Маркуса Рэшфорда на одного защитника за минуту до гола), но медлили и не выжимали максимум из таких моментов. А парижане были очень нацелены на удар, но редко пробивались через организованный прессинг в среднем блоке. Поэтому их владение было отчасти стерильным: пара игроков с наибольшим количеством касаний за тайм – Верратти и Маркиньос, игроки, которые на двоих выполнили 17 пасов в атакующую треть и один пас под удар. Для сравнения, у «МЮ» пара лучших – Фред и Бруну Фернандеш, у которых 24 и 3 соответственно. Ответный гол «Юнайтед», отчасти случайный (помог рикошет), в целом отражал ход матча.

Переломный эпизод с Фредом

Эпизод с Фредом, который слегка боднул Леандро Паредеса, а тот красиво сделал всё остальное очень сложно оценивать. С одной стороны, удалять вроде бы не за что, правда? А с другой стороны, вспомните, за что удалили Николя Пепе в матче «Арсенала» с «Лидсом». Настолько же неточный удар головой в голову. Судья не видел, но потом лично посмотрел эпизод на бровке и сразу показал красную. Потому что это проявление агрессии. Такие правила могут не нравится, но они действуют сейчас. Или нет? Потому что Фред обошёлся предупреждением.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Легко запутаться в трактовке правил, а ещё легче понять игроков «ПСЖ». Они постоянно оказываются в центре каких-то пограничных ситуаций, когда решения судей, даже формально верные, выглядят нелогично (вспомните пенальти за руку Кимпембе после неточного удара в матче как раз с «МЮ»). Вроде бы всё складывалось по традиционному сценарию: парижане играют как минимум не хуже, а то и лучше, но из-за абсурдного невезения и спорных решений судей остаются без результата. Но именно после этого момента сценарий подменили на новый.

Везение «ПСЖ»

В концовке первого тайма и в начале второго хозяева играли лучше. Рэшфорд и Кавани разогнали великолепную контратаку, в конце которой Марсьялю надо было просто попасть в пустую половину ворот с нескольких метров – не попал. Хотя мог даже не бить, сразу, а убрать мяч под себя – вратарь и защитник уже были в полёте. Гости заигрывались. На 57-й минуте Абду Диалло сделал небрежный пас в чужую штрафную, когда только внутри были сразу четыре партнёра по команде и привёз контратаку три в три. Кавани попал в перекладину, а когда Рэшфорд подобрал мяч и здорово скинул на свободного Марсьяля в центр штрафной, тот снова упустил очевидный момент.

Фото: Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images

Был ещё эпизод, когда Марсьяль локтем разбил бровь Маркиньосу и остался безнаказанным (хотя, возможно, сохранить его на поле и было наказанием для команды), но он последний – после этого везло уже исключительно парижанам. Сначала с голом, который родился из неразберихи и миллиметров ноги Кавани (какая ирония), спасших Маркиньоса от офсайда. Потом – с удалением Фреда.

Эпизод со второй жёлтой карточкой не то что не тянул на предупреждение, но и не факт, что был фолом, так как Фред был первым на мяче и сыграл в мяч. Если за это нужно предупреждать, то за фол Скотта Мактоминея на Неймаре в первом тайме можно было сразу давать дисквалификацию.

«ПСЖ» ужасно начал второй тайм (счёт по ударам до гола Маркиньоса – 4:0 в пользу «МЮ»), но закончил этот отрезок с голом и в большинстве. Никакой логики – чистое везение.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

После удаления Тухель сделал замены, которые не усилили атаку, а скорее должны были максимально подстраховать команду на случай контратак. Он обновил фланги (теперь там играли свежие Баккер и Керер) и центр полузащиты и перешёл на тройку защитников. Это не вполне сработало: «ПСЖ» мог не бояться контратак, так как недостаточно владел мячом. Это странно прозвучит, но после серии замен от обоих тренеров «МЮ» вдесятером прижал гостей к вратарской. Остроты не было (за неё отвечает Бруну Фернандеш, но его рискованные подачи шли мимо, а больше ничего «МЮ» не придумал), но это не заслуга парижан, которые прижались к воротам.

Матч мог закончить очередной случайный гол в ворота «ПСЖ» (примерно в такой ситуации они получили пенальти в плей-офф с «МЮ»), но закончился шедевром от Неймара. Бразилец прибежал на вбрасывание аута, потерял мяч, отобрал у Алекса Теллеса, финтом ушёл от него и Бруну, ещё одним финтом поймал Харри Магуайра, забросил Килиана Мбаппе в контратаку, а потом сам закончил её, забив в пустые ворота, после умного паса Рафиньи. Выдающийся гол.

Несмотря на отличный результат, после этого матча нет ощущения, что «ПСЖ» стал более сильной или ментально устойчивой командой. Нет ощущения, что Тухель учится на ошибках. Это всё та же команда, которая не может сохранить стабильность даже на протяжении полутора часов игры. Но она хотя бы получила ценный опыт: теперь игроки «ПСЖ» в курсе, как это, когда везёт не соперникам, а им. И как это, когда судьи принимают спорные решения в их пользу. Может, хоть это поможет вырасти.