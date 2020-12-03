Безобразная подготовка «Зенита» к Лиге чемпионов. Виноваты и руководство, и Семак

Мы могли бы не вырывать позорное выступление чемпиона страны в Европе из общего печального контекста и в очередной раз написать уже легендарное: «Это не «Зенит» проиграл, а все мы».

Но «Зенит» сам себя любит ставить выше всех, не боится высокомерно возвышаться над окружающими, кричать налево и направо об амбициях мирового масштаба. Поэтому с петербургского клуба спрос особенный – и мы с горючими слезами на глазах подчёркиваем, что по общей концентрации кошмарных ощущений «Зенит» в текущем евросезоне занимает твёрдое первое место, превзойдя как «Локомотив» с «Краснодаром», так и ЦСКА. Там ощущение безнадёги через раз или два, а здесь – каждую неделю.

Замена Малкома на Шамкина — капитуляция Семака. И в Брюгге, и вообще А «Краснодар» — с победой. Ему за эту ЛЧ — четыре. «Локо» — двойка, «Зениту» – кол.

«Зенит» опозорился – давайте называть вещи своими именами. Сейчас важно признать, что к этому позору клуб поступательно двигался, ведь его подготовка к главному для себя турниру была проведена бессистемно, с большим количеством либо спорных шагов, либо запоздалых. А вину за провал должны разделить как руководители и менеджерский состав, так и тренерский штаб.

Вопросы руководителям и менеджерскому составу

1. Не считают ли боссы «Зенита», что состав команды пусть напичкан звёздами и дорогостоящими исполнителями, но недостаточно сбалансирован и не обеспечивает глубину в нескольких позициях?

2. Прохин провалил матч в Брюгге, но этого следовало ожидать, учитывая отсутствие опыта. А что сделали руководители, чтобы в заявке на Лигу чемпионов было не два центральных защитников, а хотя бы три? Почему Чистяков был приобретён так поздно? Учитывалось ли, что Ракицкому и Ловрену по 31 году – и не факт, что оба смогут пройти столь сложный сезон без повреждений? Неужели у клуба не было возможности взять ещё одного игрока в позицию – пусть не звёздного, но хотя бы не настолько сырого, как Прохин?

«Зенита» не будет весной в Европе. Без Дзюбы забивали только не по правилам Крупно проигрывать «Брюгге» – это уже ни в какие ворота не лезет. Разве так должны играть чемпионы России?

3. Изучался ли Малком при трансфере год назад внимательно на предмет мотивации? Исследовалось ли внимательно его здоровье? Кто стал инициатором той покупки, если, как выяснилось, она прошла мимо селекционного отдела? И чего больше в этой истории – пиар-составляющей или спортивных задач? Не оспариваю высочайший уровень бразильца, только одного лишь уровня мало, чтобы играть даже внутри РПЛ. А уж в Лиге чемпионов и подавно.

Фото: fc-zenit.ru

4. Понимало ли руководство, что у «Зенита» перебор полузащитников-трудяг и универсалов, зато минимум творцов, которые умеют продвигать мяч, обыгрывать, создавать моменты? Почему Вендел был приобретён так поздно, за неделю до старта Лиги чемпионов?

5. Была ли вообще прописана какая-то стратегия по решению задачи в Лиге чемпионов? Когда ставятся большие цели, нужно чётко понимать, как их достигать. «Зенит» же готовился к турниру словно судорожно – и получил именно то, на что наработал.

Вопросы главному тренеру

1. Видел ли Семак, что его тактическая схема 4-4-2 уже в прошлом сезоне не сработала? Хотя тогда как раз обошлось без тяжёлых потерь, системные игроки (два опорника, два форварда, Ракицкий) не выбывали друг за другом. Даже в оптимальном составе «Зенит» испытывал проблемы, не имел преимущества над соперниками ни в начале атаки, ни в прессинге. Если Сергей Богданович всё видел, то почему так поздно начал пробовать что-то новое?

2. Разве это нормально, когда главный диспетчер команды центральный защитник Ракицкий? Это круто, что «Зенит» войдёт в историю Лиги чемпионов как команда с полузащитниками, которые хуже всех в турнире продвигают мяч и вообще не имеют никакого влияния на позиционный футбол? Придумал ли Семак что-то ещё, кроме включений Ракицкого и его длинных забросов с левой – либо в переднюю линию, либо в недодачу?

3. На послематчевой пресс-конференции Семак говорил, что команда в первом тайме должна была играть смелее и агрессивнее, но на деле мы почти в каждом матче видели испуганный и примитивный «Зенит», который боялся даже подниматься в прессинг. Где правда, Сергей Богданович, на поле или в ваших выступлениях?

4. Также Семак сказал, что ему не хватило глубины обоймы и «нужно воспитывать своих игроков, давать шансы». Ровно год назад мы спросили Сергея Богдановича, почему он не выпускает футболистов из молодёжного состава и «Зенита-2» даже дозированно, на это тренер ответил: «Я не должен воспитывать молодёжь. В команду должны приходить игроки, которые уже готовы». Его, кстати, тогда многие поддержали.

Фото: РИА Новости

Честное интервью с Семаком. Про Кокорина, доверие к судам, проблемы РПЛ и поездку в Африку Итоги года от тренера-чемпиона.

Что изменилось с тех пор, Сергей Богданович? Ничего. Но не удивляйтесь, что в нужный момент вчерашние резервисты не справились – ведь вы совсем недавно относились к ним скептически. Или вы считаете, что ничего не значащие с турнирной точки зрения матчи после оформления чемпионства в конце прошлого сезона – они помогли вырасти игрокам? Едва ли. Вы же сами знаете, что рост намного быстрее проходит в боевых условиях.

5. Почему столь слабое влияние у тренерского штаба на изменение игры по ходу матчей? Почему замены из раза в раз не улучшают футбол, а ухудшают? Почему команда как внутри РПЛ, так и в Европе разучилась удерживать преимущество? Почему досрочно перестаёт играть?

6. Не считает ли Семак, что его игровая стратегия пусть дала классный результат внутри страны, но на сегодня изжила себя? Многое держалось на стабильности состава и отличной форме лидеров, но в текущем сезоне, когда произошёл спад почти у всех, сломалось в кратчайшие сроки. И планирует ли Сергей Богданович строить что-то новое – более привлекательное и солидное для клуба с претензиями на доминирование? Знает ли он, как это делать? Какие игроки ему для этого нужны, а с какими стоит расставаться?

Ещё раз повторим: с «Зенита» спрос особый, он сам себя так поставил. И все ехидные насмешки, летящие в клуб, он всецело заслужил. Так плохо подготовиться к Лиге чемпионов было нельзя, но «Зенит» справился. Очень интересно, как в Санкт-Петербурге теперь отреагируют на этот позор и какие выводы последуют.