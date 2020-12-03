Единственный топ-клуб Рязани будет жить! Вопрос — как долго и счастливо

11 октября фанатов женского футбола поразила новость о ликвидации одного из старейших клубов Суперлиги — «Рязани-ВДВ». Министр спорта Рязанской области дал комментарий: «В год на женский футбол тратится около 42 млн рублей. Для сравнения отмечу, что на эти же деньги можно содержать два ФОКа, таких как в Спасске и в Кораблино, в которых в общей сложности тренируются около 700-800 детей».

1 декабря Владислав Фролов дал новые комментарии, в которых заверил всех, что Министерство спорта и РФС пришли к единому решению, и клуб «Рязань-ВДВ» продолжит своё существование.

«В перерыве матча сказали: «Ваш клуб ликвидирован». Никакая Лига чемпионов Рязани не нужна Одна в городе команда высшего уровня – и ту решили закрыть.

«После нашего объявления о намерении ликвидировать клуб на руководство области вышли несколько спортивных организаций, в частности, РФС и Минспорта РФ. Оно было взвешенным, но коллеги выразили желание помогать нам. Помогать по разным направлениям, ведь не всё меряется только собственно финансированием клуба. К примеру, если регион делает это, то может получить то-то и то-то», — сообщил министр спорта Рязанской области на пресс-конференции.

Фото: vk.com/ryazan_vdv

Есть некоторые нюансы. Как сообщает министерство спорта, одной из причин изначального закрытия является запрос «Рязани-ВДВ» об увеличении бюджета с 42,5 до 50 млн рублей. Хотя раньше сумма в 50 млн нигде не фигурировала. И министерство спорта, и руководство «Рязани-ВДВ» говорили о 42 млн.

В попытке прояснить ситуацию мы снова связались с директором «Рязани-ВДВ» Светланой Подоль.

– Глава областного министерства спорта заявлял, что на бюджет клуба можно содержать два ФОКа. Что заставило изменить его решение?

— Почему изменилось решение министра? Я думаю, в том числе и по причине каких-то предложений со стороны Российского футбольного союза, связанных с дополнительным финансированием. Как мне сказал министр, Александр Валерьевич Дюков обещал выделить средства от «Газпрома» на строительство детских спортивных сооружений — таких, как поля и детские площадки. Деньги, которые планировалось выделить на это, получат не за счет бюджета клуба, а за счет помощи извне.

— «Газпром»? У вас кроме Рязанского Агромолкомбината появился новый спонсор?

— Нет, это не нам выделят средства. Деньги будут выделены министерством спорта Российской Федерации и «Газпромом» на строительство каких-то объектов для детского спорта в нашем регионе. Поэтому области не потребуются деньги, которые они получат с закрытия клуба.

— Изменятся ли планы «Рязани-ВДВ» в соответствии с новым финансированием? Возможно, более высокооплачиваемые футболистки уйдут, а играть будут девочки из академии?

— Дело в том, что у нас нет как таковой академии — есть молодёжный состав. Нет условий для того, чтобы растить в большом количестве футболисток. И на встрече с министром спорта я об этом говорила. Прежде чем говорить о массовом присутствии своих воспитанниц в основном составе, нужно создать для этого условия. Чтобы хватало полей для тренировок, к сожалению, у нас с этим проблемы. В настоящее время ведется строительство манежа. Министр на пресс-конференции упоминал, что после введения в эксплуатацию манежа планируется создание академии. Тогда уже можно будет рассуждать о планомерной подготовке футболисток.

Фото: vk.com/ryazan_vdv

Я привела в качестве примера «Чертаново» и их условия. Они собирают талантливых девочек со всей страны, у них есть интернат, есть поля, есть возможность совмещения учебы и тренировок. Их философия играть своими воспитанницами, но и в результате они заняли последнее место в текущем чемпионате, даже при таких шикарных условиях для подготовки молодежи. У нас же и в помине нет таких условий, поэтому заниматься прожектерством, утверждать, что мы с воспитанницами можем участвовать в Суперлиге, конечно, нельзя. Подключать одну-двух в несколько лет — это, конечно, делаем. Но всю команду составить из воспитанниц у нас просто нет возможности.

Здесь нужно четко понимать, чего мы хотим. Если мы хотим быть в топе, а топом я считаю верхнюю половину таблицы, первые 4 команды, то мы должны приглашать сильных футболисток, в том числе легионеров, поскольку в России не такой большой выбор квалифицированных игроков. Но если наша цель просто участвовать в Суперлиге, тогда мы не гонимся за топовыми игроками, находим недорогих игроков и, может быть, из первого дивизиона. Играем, как есть, и получаем удовольствие от игры, от участия. Другого не может быть. Если у нас нет квалифицированных игроков, не будет и результата.

— Какие цели у клуба на следующий сезон? Будут ли они как-то скорректированы?

— Будем обсуждать уже после того, как получим все документы, подтверждающие сохранение клуба. Конечно, мы хотим в топ-4 команд Суперлиги, хотелось бы бороться за медаль. Это будет зависеть от того, как мы укомплектуем команду.

Естественно, сейчас клубу нанесён репутационный ущерб, и трудно разговаривать, скажем, с ведущими футболистками чемпионата Беларуси, Украины, да и России тоже. У них сохраняется какое-то опасение, вдруг нас через год закроют. Как к вам идти, если вот такая вот непонятная ситуация в будущем? Так что сейчас мы заняты комплектацией состава, селекция — основной вопрос. От этого будет зависеть качество следующего сезона.

Пока точно не знаем, кто останется в команде. Предложения уже направили своим игрокам, большинство дали положительный ответ и хотят остаться в клубе. Девчонки очень сильно переживали за судьбу клуба. Но кто-то, наверное, может выбрать финансово выгодное предложение. Получит и уйдёт, так всегда бывает.

— С кем-то из потенциальных новичков уже связывались?

— Мы делали запросы не в чемпионат России. К сожалению те, к кому хотели обратиться, либо уже переподписали контракт, либо обращают свой взгляд в сторону Западной Европы — Франции, Германии, Испании. Некоторые думают. Нужно понимать что мы ведем поиски пару дней. До этого не было смысла начинать переговоры с потенциальными игроками — т.к. клуб, как все думали, доживал последние дни. Но время ещё есть. К предсезонной подготовке мы подойдем с полным составом.

— Как будете восстанавливать клубную репутацию?

— Будем объяснять. Дважды бомба в одну воронку не падает. Ближайшие несколько лет, я думаю, проблема закрытия не будет стоять. Субсидия от РФС на поддержание «Рязани-ВДВ» рассчитана до 2024 года. В этот период, надеюсь, нам ничего не грозит в плане закрытия. Хотя такая опасность всегда сохраняется.

Сейчас сложно в этой обстановке разговаривать с легионерами. Кто-то побаивается ехать в другую страну, проблемы с границей, боятся, что потом не смогут выехать и вернуться на родину. Всё это создаёт проблемы тоже. Но пока мы в поисках игроков, и надеюсь, что нам удастся закрыть проблемные позиции и будет сбалансированный состав.

Кстати, пользуюсь случаем, приглашаем спонсоров. Места на нашей игровой форме есть. Нам любая помощь будет кстати, не обязательно крупные суммы, мы будем благодарны за любую помощь.