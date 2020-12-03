«Зенит» может купить аргентинца за 30 млн евро. Кто такой Николас Гонсалес

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» заинтересован в приобретении 22-летнего игрока «Штутгарта» Николаса Гонсалеса. Трансфер аргентинца, способного сыграть на позициях вингера и форварда, может состояться в зимнее окно. Ориентировочная стоимость сделки – около 30 млн евро.

Воспитанник «Архентинос Хуниорс» выступает за «Штутгарт» с лета 2018-го. Немцы выкупили Гонсалеса за 8,5 млн евро – это самая дорогая продажа в истории аргентинского клуба. Контракт потенциального новичка «Зенита» действует до июля 2024-го. Transfermarkt оценивает Николаса на сегодняшний день в 16 млн.

Любопытно, что летом 2019-го Гонсалесом интересовался ЦСКА. Тогда писали, что «Штутгарт» рассчитывает выручить от продажи аргентинца 10 млн евро, причём немцы готовы были пойти навстречу «армейцам» и разделить трансфер на несколько платежей. Телеканал ZDF даже сообщил о готовящейся поездке Николаса в Москву для прохождения медосмотра перед переходом. Тем не менее сделка не состоялась, и игрок остался в Германии.

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Гонсалес считался большим талантом на родине. Его тренер в «Аргентинос Хуниорс» Альфредо Берти как-то признался: «Этот парень напоминает мне Марио Кемпеса».

Немцы тоже быстро оценили молодого аргентинца. Наставник «Штутгарта» Пеллегрино Матараццо сказал о Гонсалесе: «У него много сильных качеств, но больше всего мне нравится то, что он победитель по характеру. Он хочет выиграть любой ценой. Всегда выкладывается на сто процентов. Николас очень важен для нас».

Действительно, Гонсалес по-футбольному ладно скроен. Он быстрый, техничный, с хорошим скоростным дриблингом, благодаря чему успешно справляется с ролью атакующего флангового игрока. Смело лезет на соперников, сам себе создаёт моменты. Он неплохо чувствует себя в борьбе, умело находит пространство, может отдать последний пас или завершить атаку, открывшись в чужой штрафной. По этой причине его часто используют и на позициях центрфорварда или второго нападающего. Универсальный игрок атаки – то, что нужно любому тренеру.

Гонсалес умеет принимать нестандартные решения. Чтобы понять это, достаточно увидеть пару его голов:

Права на видео принадлежат FOX Sports. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Marca Claro Argentina.

В январе 2019-го Гонсалеса, получившего в Аргентине прозвище «Жук», признали лучшим новичком месяца Бундеслиги. Тем не менее переезд из аргентинского чемпионата в немецкий дался Николасу не так просто, ему потребовалось какое-то время на адаптацию. В первый сезон в Бундеслиге он забил лишь два мяча и сделал три голевые передачи в 30 матчах (в основе – 23). Вылетел со «Штутгартом» из элиты.

Зато в прошлом сезоне Гонсалес был очень хорош во второй Бундеслиге. Принял участие в 27 матчах (в основе – 21), став автором 14 голов и трёх голевых пасов. Получил восемь жёлтых карточек, что довольно много для атакующего футболиста: настолько неуступчив этот аргентинец с «характером победителя». Николас помог «Штутгарту» вернуться в первую Бундеслигу.

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Прекрасно начался для Гонсалеса и нынешний сезон, хотя его старт аргентинец пропустил из-за разрыва мышечного пучка. Форвард забил в трёх турах Бундеслиги подряд – «Шальке», «Айнтрахту» и «Хоффенхайму». Вдобавок записал на свой счёт одну голевую передачу. Но, к сожалению, после этого получил новую травму, из-за которой не смог принять участие в матче с «Баварией».

По версии InStat, сейчас Гонсалес – лучший игрок «Штутгарта». В среднем за 90 минут игры он совершает 59 ТТД при 57% успешных. С его участием команда создаёт 4,9 момента. Аргентинец наносит 5,3 удара по воротам (в створ – 1,88), делает 5,3 обводки (за 8,0 попыток), зарабатывает на себе 3,4 фола, пасует с точностью 61% и выигрывает 58% единоборств в атаке.

Статистика аргентинца, безусловно, впечатляет. Другое дело, что «Зениту» нужен был новичок такого плана под Лигу чемпионов, но петербургский клуб не совершил нужных трансферов. Теперь же в случае перехода Гонсалес до следующей осени будет помогать команде только в РПЛ. Да и чтобы заявить его на чемпионат России восьмым легионером, потребуется продать кого-то из иностранцев. Судя по позиции Николаса, он мог бы заменить своего соотечественника Себастьяна Дриусси или Сердара Азмуна.

Кстати, Гонсалес – игрок сборной Аргентины. Он дебютировал за национальную команду ещё осенью 2019-го, приняв участие в трёх товарищеских встречах, а в ноябре 2020-го снова получил вызов на матчи отборочного цикла ЧМ-2022. С Парагваем (1:1) вышел в основе на позиции… левого защитника и забил единственный мяч аргентинцев, нанеся точный удар головой после подачи углового. С Перу (2:0) сыграл с первых минут флангового хавбека и тоже стал автором гола. Открывшись в штрафной, обработал мяч правой ногой и пробил с левой в дальний угол. В общем, парень был в огне, пока не выбыл из-за частичного разрыва внутренней связки левого колена на три недели.

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«Зениту», несмотря на финансовые возможности петербургского клуба, ещё придётся выдержать борьбу за Гонсалеса. К Николасу проявляют интерес «Лидс», возглавляемый его соотечественником Марсело Бьелсой, и другие клубы из топ-лиг. Молодой игрок сборной Аргентины может и отказаться от трансфера, ознакомившись с уровнем футбола в РПЛ.