В отборе ЧМ-2022 Россия попадёт в «группу смерти»? Возможно, но откуда это выражение?

7 декабря в Цюрихе определят соперников сборной России при отборе на катарский чемпионат мира. Наши – после пяти голов от Сербии – стартуют в третьей корзине. Соперников можно выбирать прямо сейчас.
И придумывать «группы смерти».
Так. «Группа смерти» – так говорят перед жеребьёвкой всегда, но кто придумал это словосочетание? Об этом сегодня и поговорим – коротко и ликбезно.
● Впервые сочетание «grupo de la muerte» («группа смерти») появилось у мексиканских журналистов перед чемпионатом мира 1970 года.
● Так сказали про группу номер три, в которую вошли действующий чемпион мира Англия (4 очка), Бразилия с Пеле в составе (6 очков), дважды финалист Чехословакия (0 очков) и просто крепкая Румыния (2 очка).
● Группы тогда нумеровали, всего их было четыре, в турнире участвовали 16 команд.
● Понятно, что так называют группы, составленные будто из одной корзины: все команды равны или практически равны, а это значит, что один из фаворитов турнира вылетит ещё до плей-офф.
Фото: Christopher Pike/Getty Images
● И это не единственное пересечение футбола и смерти. В 1891 года в правила игры пришли интересные изменения: судьям разрешили бегать по полю, а не наблюдать за матчем со стороны; плюс появился так называемый удар смерти («the kick of death»), то есть пенальти.
Самые смертоносные группы в истории чемпионатов мира
1958 – ФРГ, Аргентина, Чехословакия, Северная Ирландия
Звучит экзотично, но первая «группа смерти» выглядит так. Сборная ФРГ – действующий чемпион – вышла вместе с североирландцами, а аргентинцы получили самое кровожадное поражение в истории чемпионатов – разгром 0:6 от Чехословакии.
1966 – Германия, Аргентина, Испания, Швейцария
Эту группу называют одной из самых сложных в истории чемпионатов мира. За Аргентину играли легенды своего времени – Антонио Раттин, Роберто Перфумо и автор более 1000 мячей в карьере Луис Артиме. За Испанию – Франсиско Хенто (он же рекордсмен по количеству побед в Кубке европейских чемпионов – шесть!), Луис Суарес Мирамонтес (первый испанец в чемпионате Италии) и долгожитель «Реала» Пирри.
1978 – Аргентина, Франция, Италия, Венгрия
Аргентина у себя дома получила тяжелейшую группу и в итоге вышла со второго места после Италии, выиграла титул и повторила успех через восемь лет – уже вместе с Марадоной!
2014 – Испания, Нидерланды, Чили, Австралия
Тот самый чемпионат мира, когда действующие чемпионы мира испанцы вылетели из группы, а ван Перси головой в падении перебросил Касильяса. В Бразилии было весело!
Фото: Jeff Gross/Getty Images
2014 – Англия, Уругвай, Италия, Коста Рика
В этой группе того же чемпионата Суарес укусил Кьеллини, а латиноамериканские сборные обошли европейские.
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А теперь в комментариях давайте вспомним самые памятные «группы смерти» и пожелаем сборной России – «группу жизни».
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