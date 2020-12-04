Таблица коэффициентов УЕФА. Теперь наши клубы ещё реже будут сеяными

В прошлом сезоне наши клубы суммарно набрали для России 4,666 балла. Год назад мы отмечали, что это худший результат за 17 лет. Теперь российский футбол близок к тому, чтобы выдать ещё более печальный итог. И он наверняка стал бы таковым, если бы не победа «Краснодара» над «Ренном». Сейчас наш рейтинг сезона – 4,166.

Полностью таблица коэффициентов УЕФА

Каждая победа российского клуба прибавляет +1,666, а ничья даёт +0,333 в рейтинг страны. В этом евросезоне у нас будет ещё минимум шесть матчей. Хотя если даже мы перевалим за 4,666 и останемся на уровне 5,000 или 6,000 балла, это всё равно будет провальный сезон. Для нас хороший рейтинг за сезон – 10,000, и мы долгое время держались на этом уровне. Поэтому у нас и было 6 команд в еврокубках, 3 – в ЛЧ (2 гарантировано), а чемпион РПЛ — в первой корзине при жеребьёвке группы ЛЧ. Увы, теперь такого не будет ещё очень долго. Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть, насколько упали результаты. Достаточно изучить суммарный рейтинг последних лет.

2010/2011: 10,916

2011/2012: 9,750

2012/2013: 9,750

2013/2014: 10,416

2014/2015: 9,666

2015/2016: 11,500

2016/2017: 9,200

2017/2018: 12,600

2018/2019: 7,583

2019/2020: 4,666

2020/2021: 4,166 (сезон ещё не закончен).

Скорее всего, в евровесне от нас будет только «Краснодар» (есть ещё маленький шанс у «Локомотива»). И уже можно прикинуть, будет ли команда Галицкого сеяной в 1/16 финала ЛЕ. Наиболее вероятный ответ – нет, не будет.

При жеребьёвке сеяными станут 12 победителей групп ЛЕ и 4 лучшие команды, занявшие третье место в ЛЧ. Без победы в Лондоне над «Челси» наш клуб точно не войдёт в число четырёх лучших команд, занявших третье место. Для этого достаточно взглянуть на группы B, D, F, H.

Для «Краснодара» будет мало лишь победы в Лондоне. Чтобы стать сеяным, ещё необходимы подходящие результаты в других матчах. Только в таком случае «Краснодар» с 7 очками благодаря разнице забитых/пропущенных мячей войдет в топ-4 лучших третьих мест. Радует, что «Челси» уже гарантировал себе первое место в группе и при жестком графике сможет выпустить кого-то из резервистов. Хотя Жиру (третья опция на позицию центрфорварда) творит такое, что второй состав «Челси» может показаться ещё страшнее первого.

Если «Краснодар» не попадёт в число сеяных, то может получить таких соперников, как «Арсенал» или «Рома». А ещё несеяные проводят первый матч дома (18 февраля).

Зря ЦСКА тратил летом столько же, сколько и «Зенит». «Армейцы» тоже выбыли из еврокубков Фёдор Чалов и Никола Влашич не забили в этой Лиге Европы ни одного гола!

Кстати, провал наших клубов – это ещё и удар по их шансам оказаться сеяным в дальнейшем. В этом плане больше всех сдал «Зенит» – за пять лет скатился в клубном рейтинге с 93,216 до 50,000. ЦСКА упал с 48,716 до 40,000. Клуб Гинера за 9 лет лишь один раз вышел в евровесну.