Инстинкты побеждают. И не только у болельщиков с дивана.

Лига Европы для ЦСКА – катастрофа. Но больше, чем она, удивляет злоба вокруг

Вторая подряд Лига Европы для ЦСКА закончилась провалом. Снова четвёртое место в группе. Ноль побед, ноль голов дома, единственный мяч – от Гайча в Австрии.

«Катастрофа» про два очка в трёх играх дома звучит даже от Виктора Гончаренко, при этом тренер ЦСКА не может ответить на вопрос – почему идёт первым в чемпионате, выдавая комбинационные атаки через всё поле, но второй год подряд – последним в группе с командами из Австрии, Венгрии и Хорватии.

«В этом году не было длинного подготовительного периода, – отвечал Гончаренко после 0:1 от «Вольфсберга». – Это сказывается на всех наших командах в еврокубках в ноябре-декабре. Эмоционально мы хорошо выглядим на тренировках, а когда выходим играть, снижаем уровень игры и движения».

«Средства у нас есть. У нас ума не хватает». Реакция соцсетей на вылет ЦСКА из еврокубков Болельщики называют неожиданных кандидатов на замену Виктору Гончаренко.

Аргумент про ковидный график и нулевую предсезонку лично я не принимаю, потому что все клубы в одинаковых условиях: и наши, и не наши. Более того, рядом с нашими есть болельщики, когда в Европе их не видели уже полгода.

Возможно, ЦСКА не хватает лидера: Акинфеев далек от происходящего, Василий Березуцкий на скамейке, а на поле нет стального Вернблума. Кто им станет – вопрос. Пока его нет, но мой прогноз – Дивеев. Гончаренко уже называет его бойцом, а в прошлом сезоне добавлял в лидеров: «Дивеев один из самых опытных и в молодежной сборной, и в ЦСКА. Руководит защитной линией, смотрит, что происходит справа и слева. Такой игрок должен проявлять лидерские качества – он это и делает».

Игорь Дивеев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Итак. Удивляет ли катастрофа меня? Конечно, да. ЦСКА яркий в РПЛ – мне нравится и развитие, и скорости, и всплески от джокеров, поэтому временное первое место совместно с «Зенитом» и «Спартаком» вполне заслужено. Хочется ли мне, чтобы ЦСКА выходил из группы? Конечно, да. Особенно из такой слабой. Надо ли в таком случае критиковать команду? Конечно, да!

ЦСКА – первый. Его сила – в воспитанниках, новой роли Чалова и «рынке» внутри раздевалки Марков провожает первый круг и просит не лопаться и не трескаться.

И что удивляет меня больше игровой катастрофы в Европе? Злоба вокруг. Странный глум над поражениями наших был ещё как-то смешон 10-12 лет назад, когда соцсети активно заполнялись шутками, сейчас же смотрится просто жалко.

Неприятно удивляет негативный фон, которые создают не обычные болельщики, а публичные люди. Подобных примеров много, особенно по тегу ЦСКА.

Когда так говорят обычные-то мужики-болелы – окей, на работе их строит начальник, дома – жена, в разговорах о футболе они могут реализовать свои скрытые животные инстинкты. Но вопли журналистов и комментаторов?



Фу.