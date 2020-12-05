Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Тамбов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Локомотив» – «Рубин», РПЛ, видео, удивительные ошибки Гильерме и Никиты Медведева

«Локомотив» – «Рубин»
«Чемпионат»
Удивительные ошибки Гильерме и Медведева. Видео
Такое редко встретишь. Тем более в одном матче.
Футбол / РПЛ 0

17-й тур РПЛ начался с необычного гола в матче «Локомотив» – «Рубин». Уже на третьей минуте гости убежали в контратаку. Корейский полузащитник Хван Ин Бём пробил из-за пределов штрафной, и мяч шёл по центру ворот. Голкипер «Локомотива» Гильерме завалился в сторону, хотя мог остаться на месте и, скорее всего, справился бы с ударом. Вероятно, вратаря смутила траектория полёта мяча, который вильнул.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

Гильерме последнее время подвергался критике. Например, экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев возмущался: «Гильерме ошибается в РПЛ, в Лиге чемпионов, в сборной. Сколько можно это терпеть?» Этот комментарий прозвучал после матча Сербия – Россия – 5:0, в котором голкипера заменили в перерыве. До этого в матче с «Динамо» (14-й тур) Гильерме сыграл рукой за пределами штрафной и был удалён.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
05 декабря 2020, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Рубин
Казань
0:1 Бём – 3'   1:1 Игнатьев – 17'   2:1 Миранчук – 69' (пен)   3:1 Игнатьев – 86'
Удаления: нет / Игнатьев – 47'

Если вернуться к матчу «Локомотив» – «Рубин», то хозяева сравняли счёт уже после ошибки вратаря казанцев. Никита Медведев не удержал мяч в руках и позволил Владиславу Игнатьеву пробить с нескольких метров. Сразу после пропущенного гола Медведев схватился за лицо перчатками.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.

После ошибки вратаря «Локомотив» забил и победный гол. На этот раз Медведев неудачно сыграл на выходе – не коснулся мяча, но врезал Игнатьеву. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Антон Миранчук. Вскоре «Рубин» пропустил ещё и третий мяч, но там больше вопросов к защитникам, чем к вратарю.

В 2017 году Медведев установил рекорд РПЛ по количеству сухих минут в рамках одного чемпионата РПЛ (862 минуты). Правда, затем у вратаря был неудачный период в «Локомотиве», где он практически не играл. В этом сезоне РПЛ Медведев лишь 4-й раз в сезоне появился на поле.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020