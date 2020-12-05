Удивительные ошибки Гильерме и Медведева. Видео

17-й тур РПЛ начался с необычного гола в матче «Локомотив» – «Рубин». Уже на третьей минуте гости убежали в контратаку. Корейский полузащитник Хван Ин Бём пробил из-за пределов штрафной, и мяч шёл по центру ворот. Голкипер «Локомотива» Гильерме завалился в сторону, хотя мог остаться на месте и, скорее всего, справился бы с ударом. Вероятно, вратаря смутила траектория полёта мяча, который вильнул.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
Гильерме последнее время подвергался критике. Например, экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев возмущался: «Гильерме ошибается в РПЛ, в Лиге чемпионов, в сборной. Сколько можно это терпеть?» Этот комментарий прозвучал после матча Сербия – Россия – 5:0, в котором голкипера заменили в перерыве. До этого в матче с «Динамо» (14-й тур) Гильерме сыграл рукой за пределами штрафной и был удалён.
Если вернуться к матчу «Локомотив» – «Рубин», то хозяева сравняли счёт уже после ошибки вратаря казанцев. Никита Медведев не удержал мяч в руках и позволил Владиславу Игнатьеву пробить с нескольких метров. Сразу после пропущенного гола Медведев схватился за лицо перчатками.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube.
После ошибки вратаря «Локомотив» забил и победный гол. На этот раз Медведев неудачно сыграл на выходе – не коснулся мяча, но врезал Игнатьеву. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Антон Миранчук. Вскоре «Рубин» пропустил ещё и третий мяч, но там больше вопросов к защитникам, чем к вратарю.
В 2017 году Медведев установил рекорд РПЛ по количеству сухих минут в рамках одного чемпионата РПЛ (862 минуты). Правда, затем у вратаря был неудачный период в «Локомотиве», где он практически не играл. В этом сезоне РПЛ Медведев лишь 4-й раз в сезоне появился на поле.
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