«Профессиональные оценки, наверное, не нужны в эфире». Что не так с министром спорта?

В своё время Виталий Мутко подарил нам множество мемов и парадоксальных фраз. Кажется, нынешний министр спорта Олег Матыцин решил его переплюнуть. Для начала просто насладитесь отрывком из интервью федеральному каналу «Матч Страна».

Пять минут эфира могут стоить Черчесову работы в сборной. Что он хотел до нас донести? За яркими цитатами про Заболотного, Чалова и Миранчуков смысл слов главного тренера потерялся. Давайте его найдём.

Ведущий Андрей Романов напомнил о громких высказываниях Станислава Черчесова. В эфире показали нарезку цитат главного тренера сборной России по футболу. Если вдруг вы не в курсе: после 0:5 от Сербии Черчесов за счёт странных намёков усомнился в Миранчуках и Чалове.

– Олег Васильевич, как относиться к таким словам Черчесова? – поинтересовался ведущий у министра спорта.

– Не в моём стиле давать в эфире оценку деятельности или словам – в данном случае Черчесова. Мне кажется, нам надо очень серьёзно подумать вообще о культуре взаимоотношений и высказываний в спорте. Спорт – это, конечно же, очень значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес и меряют по этим лекалам.

– Но ведь в том числе за счёт этого его и смотрят.

– Ну вот мне бы очень хотелось, и мы будем делать всё возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами. Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и, наверное, не должен выноситься в эфир. Тем более давать личные оценки поведению тому или другому человеку – будь то футбол, фигурное катание… Мы об этом с вами говорили. Профессиональная сторона должна быть предметом анализа профессионалов. Личная жизнь и личные оценки не должны выноситься в эфир.

В этом интервью прекрасно всё. Давайте разберём по пунктам.

1. «Не в моём стиле давать оценку деятельности или словам – в данном случае Черчесова».

Министр спорта говорит, что не хочет давать оценку – это уже само по себе интересно. Казалось, что в его работу входит именно оценка спорта. И было бы хорошо, чтобы эта оценка была публичной. Хочется верить, что спорт существует не столько для спортсменов/тренеров/политиков, сколько для болельщиков. Если наш спорт – это закрытый клуб для избранных, и простой Вася с улицы не должен совать нос, то вы лучше сразу объявите об этом. Я тогда просто уйду из спортивной журналистики. Если министр спорта приходит в эфир, то от него как раз и нужна эта публичная оценка.

«Я подвергся справедливой критике. Cтрелы заслуженно попали в меня». Черчесов объяснился Ответил ЦСКА и рассказал, вернётся ли Дзюба в сборную.

2. «Спорт, конечно же, очень значимая часть нашей жизни, но иногда его превращают в некий шоу-бизнес и меряют по этим лекалам».

Не хочется расстраивать министра, но вообще-то спорт высших достижений уже давно превратился в шоу-бизнес. Точно так же как популярная музыка и кино. Именно элемент шоу-бизнеса притягивает зрителей, а значит и рекламодателей. Министр спорта точно заинтересован в рекламодателях? Мы стремимся к тому, чтобы спорт и дальше «висел» на государстве? В редакцию «Чемпионата» не так давно приходил Аркадий Дворкович и давал понять, что государство не может больше вкладывать в спорт и нужны частные инвестиции. А они вряд ли появятся без интереса широкой публики.

3. «Ну вот мне бы очень хотелось, и мы будем делать всё возможное, чтобы спорт смотрели, не ориентируясь на отдельные интервью, а гордились успехами».

Интересно, о каких успехах говорит министр? Ведущий уже давно перешёл к теме футбола (ещё до этих двух ответов). Или нужно гордиться даже без повода? Тяжело понять позицию министра.

4. «Профессиональный анализ должен быть сделан профессионалами и, наверное, не должен выноситься в эфир».

Это самое гениальное. Запоминайте, друзья. Профессиональный анализ не должен выноситься в эфир. Простите, но что в голове у нашего министра? Это же прям по Оруэллу. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. С таким подходом можно сразу закрывать все спортивные СМИ. Это снова к вопросу о том, для кого существует спорт. Похоже, что для тренеров и их боссов. Людям не нужен профессиональный разбор. Гордитесь и не задавайте лишних вопросов.

Браво. Занавес.