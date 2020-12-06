Как бывшие спартаковцы тащат «Долгопрудный» в ФНЛ. Баженов и Сабитов ещё не закончили

Российский футбол не ограничивается РПЛ. Многие известные в прошлом футболисты продолжают играть на просторах ФНЛ и ПФЛ. Яркий пример тому – «Олимп-Долгопрудный», где выступают Никита Баженов и Ренат Сабитов. Несмотря на возраст (обоим по 35 лет), бывшие спартаковцы приносят пользу своей нынешней команде.

Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру! Бывшие игроки РПЛ, которые продолжают пылить на профессиональном уровне.

«Долгопрудный» был близок к выходу в ФНЛ ещё в прошлом году. Сезон ПФЛ досрочно завершили из-за пандемии, и первым в группе «Запад» пришёл «Велес». Тогда же появилась информация, что «Долгопрудный» объединяется с другим подмосковным клубом – «Олимпом». Новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».



«Чувствовал, что готовится нечто глобальное, – признался в июне 2020 года Ренат Сабитов. – Сначала говорили, что есть шанс заявиться в ФНЛ, а потом уже узнал об объединении двух клубов». Сам Ренат в «Долгопрудном» являлся вице-капитаном. Теперь же Сабитов носит капитанскую повязку на постоянной основе. На его счету в текущем сезоне 14 матчей и один забитый мяч. Лишь две встречи Ренат пропустил из-за травмы.

Ренат Сабитов — капитан «Олимп-Долгопрудного» Фото: fscdp.ru

Вместе с Сабитовым в «Олимп-Долгопрудный» играет его старый знакомый – Никита Баженов. Вообще их футбольные судьбы очень похожи: оба выступали за «Сатурн», несколько лет провели в «Спартаке», а потом ушли в «Томь». Чуть успешнее красно-белый этап карьеры получился у Баженова: 136 матчей, 23 гола, 25 результативных передач. Ренат, для сравнения, отыграл за «Спартак» 63 встречи.



В клубе Баженов чуть дольше Сабитова – с 2017 года. Правда, с небольшим перерывом (на год он уходил в «Окжетпес»). Никита до сих пор забивает: на его счету 19 мячей в 33 матчах за «Долгопрудный». Также Баженов 4 раза ассистировал своим партнёрам. Играть ещё более результативно экс-форварду «Спартака» мешают травмы. В текущем сезоне Баженов пропустил 10 матчей из-за повреждения бедра.



«Уровень в ПФЛ неплохой, – сказал Никита в программе «Матч ТВ». – Главный минус – это большие перерывы между матчами. Люди играют здесь меньше, чем тренируются». При этом он отметил, что «Олимп-Долгопрудный» ставит перед собой амбициозные задачи. «Пришло новое руководство, у нас большие планы. Мы хотим построить клуб, который будет претендовать на самые высокие места», – добавил Баженов.

Новое руководство, о котором говорил Баженов – это Владимир Габулов, бывший вратарь «Динамо» и сборной России. В «Олимпе» он был председателем совета директоров. Теперь Габулов занимает аналогичную должность и в объединённом клубе. В целях: реконструкция стадиона и даже развитие собственной академии. Командой руководит не менее известный специалист – Ринат Билялетдинов, экс-главный тренер «Рубина».

Ринат Билялетдинов — главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Фото: fscdp.ru

В составе подмосковного клуба есть даже Станислав Черчесов. Сын главного тренера сборной России является вторым голкипером команды. Он редко выходит в основе, а недавно ещё и получил тяжёлую травму. В матче с «Родиной» Черчесов-младший столкнулся с соперником, итог – перелом нижней челюсти и сотрясение мозга. Также за «Олимп-Долгопрудный» играют воспитанник «Спартака» Ираклий Чежия, хавбек Андрей Горбанец («Рубин», «Урал») и бывший форвард молодёжной сборной России Александр Алхазов. Он, кстати, старше Сабитова и Баженова, но забил больше всех в команде – 7 мячей в 14 матчах.

Станислав Черчесов-младший Фото: fscdp.ru

Сегодня они хозяева на «Открытие Арене». «Родина» хочет играть со «Спартаком» чаще — в РПЛ У красно-белых очень интересный соперник в Кубке.

«Олимп-Долгопрудный» после 16 туров занимает первое место в ПФЛ (группа 2). Новообразованный клуб имеет все шансы на выход в ФНЛ. Кто знает, может, мы увидим там через год Сабитова и Баженова? Бывшим спартаковцам исполнится по 36 лет – не самый «пенсионный» возраст для нашего футбола. Было бы красиво.