Как бывшие спартаковцы тащат «Долгопрудный» в ФНЛ. Баженов и Сабитов ещё не закончили

Российский футбол не ограничивается РПЛ. Многие известные в прошлом футболисты продолжают играть на просторах ФНЛ и ПФЛ. Яркий пример тому – «Олимп-Долгопрудный», где выступают Никита Баженов и Ренат Сабитов. Несмотря на возраст (обоим по 35 лет), бывшие спартаковцы приносят пользу своей нынешней команде.
«Долгопрудный» был близок к выходу в ФНЛ ещё в прошлом году. Сезон ПФЛ досрочно завершили из-за пандемии, и первым в группе «Запад» пришёл «Велес». Тогда же появилась информация, что «Долгопрудный» объединяется с другим подмосковным клубом – «Олимпом». Новая команда получила название «Олимп-Долгопрудный».
«Чувствовал, что готовится нечто глобальное, – признался в июне 2020 года Ренат Сабитов. – Сначала говорили, что есть шанс заявиться в ФНЛ, а потом уже узнал об объединении двух клубов». Сам Ренат в «Долгопрудном» являлся вице-капитаном. Теперь же Сабитов носит капитанскую повязку на постоянной основе. На его счету в текущем сезоне 14 матчей и один забитый мяч. Лишь две встречи Ренат пропустил из-за травмы.
Ренат Сабитов — капитан «Олимп-Долгопрудного»
Фото: fscdp.ru
Вместе с Сабитовым в «Олимп-Долгопрудный» играет его старый знакомый – Никита Баженов. Вообще их футбольные судьбы очень похожи: оба выступали за «Сатурн», несколько лет провели в «Спартаке», а потом ушли в «Томь». Чуть успешнее красно-белый этап карьеры получился у Баженова: 136 матчей, 23 гола, 25 результативных передач. Ренат, для сравнения, отыграл за «Спартак» 63 встречи.
В клубе Баженов чуть дольше Сабитова – с 2017 года. Правда, с небольшим перерывом (на год он уходил в «Окжетпес»). Никита до сих пор забивает: на его счету 19 мячей в 33 матчах за «Долгопрудный». Также Баженов 4 раза ассистировал своим партнёрам. Играть ещё более результативно экс-форварду «Спартака» мешают травмы. В текущем сезоне Баженов пропустил 10 матчей из-за повреждения бедра.
«Уровень в ПФЛ неплохой, – сказал Никита в программе «Матч ТВ». – Главный минус – это большие перерывы между матчами. Люди играют здесь меньше, чем тренируются». При этом он отметил, что «Олимп-Долгопрудный» ставит перед собой амбициозные задачи. «Пришло новое руководство, у нас большие планы. Мы хотим построить клуб, который будет претендовать на самые высокие места», – добавил Баженов.
Новое руководство, о котором говорил Баженов – это Владимир Габулов, бывший вратарь «Динамо» и сборной России. В «Олимпе» он был председателем совета директоров. Теперь Габулов занимает аналогичную должность и в объединённом клубе. В целях: реконструкция стадиона и даже развитие собственной академии. Командой руководит не менее известный специалист – Ринат Билялетдинов, экс-главный тренер «Рубина».
Ринат Билялетдинов — главный тренер «Олимп-Долгопрудного»
Фото: fscdp.ru
В составе подмосковного клуба есть даже Станислав Черчесов. Сын главного тренера сборной России является вторым голкипером команды. Он редко выходит в основе, а недавно ещё и получил тяжёлую травму. В матче с «Родиной» Черчесов-младший столкнулся с соперником, итог – перелом нижней челюсти и сотрясение мозга. Также за «Олимп-Долгопрудный» играют воспитанник «Спартака» Ираклий Чежия, хавбек Андрей Горбанец («Рубин», «Урал») и бывший форвард молодёжной сборной России Александр Алхазов. Он, кстати, старше Сабитова и Баженова, но забил больше всех в команде – 7 мячей в 14 матчах.
Станислав Черчесов-младший
Фото: fscdp.ru
«Олимп-Долгопрудный» после 16 туров занимает первое место в ПФЛ (группа 2). Новообразованный клуб имеет все шансы на выход в ФНЛ. Кто знает, может, мы увидим там через год Сабитова и Баженова? Бывшим спартаковцам исполнится по 36 лет – не самый «пенсионный» возраст для нашего футбола. Было бы красиво.
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