«Зенит» выместил злость за Лигу чемпионов на «Урале». У Азмуна хет-трик, Малком – хороший

«Брюгге» из «Урала» не получился, а Дзюба чуть не отнял хет-трик у иранца.

За весь нынешний чемпионат «Урал» ни разу не пропустил более двух голов и даже с «Зенитом» сыграл дома вничью. Но сегодня команда Юрия Матвеева попала под разозлённый неудачами в Лиге чемпионов «Зенит». Игра в Петербурге напомнила мартовскую встречу этих соперников, когда уральцы были разгромлены на «Газпром Арене» со счётом 1:7. Чемпион взял три очка и догнал «Спартак» в таблице. Через 11 дней красно-белые и сине-бело-голубые сыграют в Северной столице.

В составе «Зенита» произошло несколько любопытных изменений после матча с «Брюгге». Место в воротах впервые в этом сезоне занял Андрей Лунёв, а Михаил Кержаков остался в запасе. Залечил травму и вывел хозяев с капитанской повязкой Артём Дзюба. Кроме того, восстановились от повреждений и попали в заявку Вячеслав Караваев с Венделом. А вот Вильмар Барриос пропустил матч с «Уралом» из-за дисквалификации. Кроме того, у сине-бело-голубых отсутствовал Деян Ловрен.

При счёте 0:0 игра была равной. Как ни удивительно, «Урал» с первых минут агрессивно прессинговал петербуржцев, видимо, насмотревшись на «Брюгге». Главный тренер «шмелей» призывал своих играть выше, надеясь наверняка и на то, что физическое состояние его команды лучше, чем зенитовцев, вышедших на поле на третий день после матча Лиги чемпионов. Одна из атак уральцев в дебюте завершилась попаданием мяча в штангу рикошетом от Дмитрия Чистякова.



Тем неожиданнее оказался тот провал, который случился с «Уралом», когда команда Матвеева пропустила три мяча за 15 минут. Центральной фигурой в атаке «Зенита» стал даже не автор дубля Сердар Азмун, а Малком. Бразилец, которого сейчас критикуют все, кому не лень, поучаствовал во всех голах сине-бело-голубых до перерыва, пусть формально и не записал на свой счёт ни одной голевой передачи.



Первый гол «Зенита» родился в результате прохода Малкома. Бразилец отдал мяч Алексею Сутормину, который удачно нашёл себя в роли правого защитника, а тот навесил прямо на голову Азмуну. Немая сцена: Владимир Рыков разводит руками, смотря на то, как действует позиционно его новый напарник Рафал Аугустыняк.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

В эпизоде со вторым голом «Зениту» удалась комбинация по центру. Малком отдал мяч Азмуну, иранец показал хорошее взаимодействие с Дзюбой, и при помощи небольшого рикошета поразил ворота арендованного у ЦСКА Ильи Помазуна.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Затем «Зенит» получил право на пенальти. Фол Николая Золотова (его тут же заменили) не вызывал сомнений. Одиннадцатиметровый заработал Азмун, которому опять же ассистировал Малком. Дзюба мог бы уступить удар с «точки» иранцу, который имел возможность оформить хет-трик, но, видимо, сегодня капитан был возмущён тем, что его в гонке бомбардиров чемпионата обошли два спартаковца. Дзюба забил Паненкой, послав мяч под самую перекладину.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Четвёртый гол команды Сергей Семака – красота! «Зенит» реализовал блестящую контратаку, комбинируя на скорости. Малком поделился мячом с Дзюбой, а остальное сделали Азмун с Дугласом Сантосом. Вот бы так в Лиге чемпионов! Но там, к сожалению, уровень обороняющихся выше.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

«Теперь «Зенит» не сможет искать оправдание в тяжёлом графике». Прогнозы на 17-й тур РПЛ Как чемпион страны отреагирует на полный провал в Европе?

Второй тайм превратился для чемпионов России в тренировку с повышенной ответственностью перед матчем с дортмундской «Боруссией» во вторник. Лигу чемпионов всё-таки нужно завершить достойно: это важно и для имиджа клуба, и с точки зрения финансов. Каждая победа в Европе стоит хороших денег, а финансовый фэйр-плей – петля на шее любого российского клуба.



Дзюба отыграл 57 минут, после чего Семак его заменил, помня о недавней травме паха центрфорварда. Статистика капитана: 31 касание мяча, пять ударов по воротам, 80% точных передач и один ключевой пас. Судя по игре с «Уралом», Артёма ничего не беспокоит, он в нормальном состоянии.



Очень солидно весь матч смотрелся Малком. Бразилец выдал ещё несколько потенциальных голевых передач, а на 75-й минуте заработал второй пенальти, сыграв в стенку с партнёром. Теперь-то к мячу подошёл Азмун, и, как и в мартовской игре с «Уралом», оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

Лунёв был близок к тому, чтобы отметить возвращение в основу «Зенита» матчем на ноль. Однако голкипера невольно подставил Дуглас Сантос. Получив после серии замен капитанскую повязку, надёжный обычно бразилец зачем-то полез в обводку у своей штрафной, потерял мяч и подарил гол «Уралу».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч Премьер» в RuTube

«Зенит» нанёс за матч 24 удара. В створ – 12. Была бы получше реализация, опять забил бы семь.