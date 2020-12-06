Лучшая команда мира не умеет защищаться. Но ей и не нужно

По своим собственным космическим стандартам «Бавария» сейчас в кризисе: выиграла всего лишь девять матчей из последних 12. Звучит как шутка, но для «Баварии» это действительно мало.

Конечно, это не повод говорить о кризисе: Ханси Флик просто расставляет приоритеты и старается не нагружать всех лидеров в каждом матче. Отсутствие Йозуа Киммиха само по себе создаёт проблемы, а Флик тем временем пользуется не только количеством, но и универсализмом своих игроков: с начала сезона Флик уже задействовал пятерых футболистов на флангах атаки, пятерых на флангах защиты, четырёх в опорной зоне и так далее. Показательна ничья с «Атлетико» на выезде: при экспериментальной схеме и ещё более экспериментальном составе (Шупо-Мотинг в атаке, Сарр, Мусиала и Аррей-Мби с первых минут) гости во втором тайме прижали «Атлетико» и сравняли счёт в матче, где им ничего не нужно, а «Атлетико» нужна победа.

Запас прочности «Баварии» кажется неисчерпаемым, а разовые потери очков, как с «Хоффенхаймом» и «Вердером» – случайными. Но всё-таки у «Баварии» есть одно слабое место. Вернее, даже не слабое место, а особенность стиля, которая иногда играет на руку соперникам. Она проявилось в матче с «Боруссией», но не стоила результата. А в матче с «Лейпцигом» именно она определила результат.

«Бавария» чуть не проспала трансферное окно, а потом взяла сразу четырёх игроков. Зачем? Некоторых новичков трудно узнать в лицо.

Особенность в том, что «Бавария», при всех своих несомненных достоинствах и при очевидном статусе глобального бренда – это всё-таки немецкая команда. Нет, это не про национальность. В данном случае, немецкая – это определение тактического стиля.



Звучит забавно, но от этого не перестаёт быть правдой. Вся Бундеслига довольно однородна, когда речь идет о стиле. Команды могут быть сильнее, слабее индивидуально, могут быть лучше или хуже организованы, больше или меньше страдать от травм, но у них всех похожие принципы игра (ну, кроме «Аугсбурга»).



Здесь все стремятся играть в позитивный футбол, а искать надёжности и, скажем, защищать счёт – просто стыдно. Прессинг – единственный способ защиты, а переход из атаки в оборону способен больно ранить любителей олдскульного кальчо. Зато как здесь выходят из обороны в атаку! Так вот, «Баварии» всё это тоже касается – просто с поправкой на выдающийся уровень состава и великолепную структуру игры. А сейчас в гости к «Баварии» приехал Юлиан Нагельсманн, самый безбашенный тренер в мире, который два года назад вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов и там заставил «Манчестер Сити» припарковать автобус. Вдумайтесь в эту фразу. Это не преувеличение, неожиданность ситуации даже стала поводом для заголовка.

Мы видели автобус Гвардиолы. Пеп меняется Что, если «Ман Сити» станет непредсказуемым?

«Бавария» и «Лейпциг» сыграли самый немецкий матч в мире. И «Бавария» наконец-то потеряла очки не потому, что играла дублем, или из-за потери концентрации, а из-за особенностей своего стиля. То есть – слабости.

Первый гол «Лейпцига»: «Бавария» такая «Бавария»

Лучше всего слабое место «Баварии» характеризует первый гол в матче. Упамекано перехватил пас Мюллера: хозяева потеряли мяч в позиционной атаке, восемь человек на чужой половине поля. «Лейпциг» раскрылся мгновенно: с перехвата до гола девять секунд и три паса (скидка и два вертикальных). Атаку на фланге поддерживал Клюйверт, но его участие даже не пригодилось: атака развивалась (хотя это недостаточно стремительное слово) напролом через центр. А теперь внимание: почему пройти через центр было так легко?



Потому что сначала Мюллер, потеряв мяч, бросился в отбор, хотя он был один против двоих, его просто отыграли в пас и Айдара получил мяч как раз в той точке, откуда секунду назад убежал вперёд Мюллер. Но это принцип: Мюллер не стал оборонять позицию (чтобы затормозить атаку через центр) по той простой причине, что для него такой опции вообще не существует. Потерял мяч – отбирай. Дальше: «Лейпциг» разбегался два в три, но Боатенг, вместо того чтобы играть по Нкунку, выдернулся из линии на Форсберга, хотя явно не успевал накрыть пас. И не успел. Он быстро понял ошибку и рванул назад, но уже тоже не успел – смена направления движения заняла слишком много времени. А само движение навстречу было инстинктивным: это тоже принцип. Немецкие защитники не пятятся, они атакуют. Дальше: Павар тоже не шёл за Нкунку всё время, а пытался в индивидуальном порядке создать искусственный офсайд. Так себе затея.

Даже при все суицидальности действий защитников, гол не был гарантирован. Нкунку получил пас на ход далеко от ворот, даже далеко от штрафной, у Павара был шанс его догнать. Но не понадобилось, потому что Нойер. Как вся «Бавария» до того исполнила образцово-немецкую оборону (из всех возможных решений всегда принимая самое смелое), так и Нойер образцово исполнил Нойера. За весь эпизод, начиная с потери Мюллера и до гола, он так и не вошёл в собственную штрафную. Ну и что, что вратарь?

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Сочетание решений Мюллера, Боатенга, Павара и Нойера максимально упростило «Лейпцигу» жизнь. Достаточно было бежать всё время вперёд и не смотреть по сторонам. В этом голе – всё. В Италии, если игроки будут принимать такие решения после потери, уволят тренера. Но именно так защищается лучшая команда мира. И это не ирония: «Бавария» ведь действительно с отрывом лучшая команда 2020 года. Просто у её стиля есть побочный эффект, он выглядит как гол Нкунку.



И последнее перед тем, как начать эту «Баварию» хвалить: третий гол «Лейпцига». Просто интересно, а кто должен был держать Форсберга? Номинальный центрфорвард соперника один на линии вратарской, у фулбека есть возможность подготовить нацеленную подачу на него, а Боатенгу и Зюле принципиально не обращают на него внимания. В радиусе шести метров от Форсберга были только Нойер и секта ворот, а пара ЦЗ «Баварии» не занята ничем. Вот поэтому «Бавария» пытается сразу отобрать мяч после потери, а не защищаться: она не умеет защищаться.



Если контрпрессинг удаётся, никто ничего не замечает. Если контрпрессинг проваливается, то получается первый гол «Лейпцига». Но если «Баварии» приходится защищаться позиционно, получается третий гол «Лейпцига».

Почему «Бавария» даже с такой защитой лучше всех

А теперь обратная сторона – у «Лейпцига» ровно те же недостатки, только без такого состава. «Лейпциг» не любит и не умеет защищаться позиционно. А когда всё-таки приходится, пропускает такие голы, как от Мюллера на 34-й минуте.



Преимущество «Лейпцига» в эпизоде – три в два, если не считать Забитцера. Но Забитцер в ответ на пас Комана просто упал, возможно, рассчитывая сбить соперников с толку эффектом неожиданности. Так вот, даже преимущества три в два достаточно, чтобы играть с каждым: Команом (не дать спокойно сделать пас) и Мюллером (не потерять его на рывке в штрафную). Конечно, это не про «Лейпциг». Свободны все: и Коман, и Мюллер.



Ладно, этот гол можно списать на блестящие индивидуальные действия. И пас Левандовского, и пас Комана, и рывок Мюллера – всё было сделано на высочайшем уровне. Но как насчёт второго гола Мюллера? Томас снова рванул в первую линию атаки под навес с фланга, но на этот раз за ним до конца шёл опорник. У «Лейпцига» снова преимущество на мяче в момент удара – три в два. Но из этих трёх ни один не играет по сопернику – все по мячу. Зачем Кампль шёл с Мюллером до конца, если в последнюю секунду он выключился, отпустил его на два метра и даже не выпрыгнул? Риторический вопрос.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вот поэтому даже с такой обороной «Бавария» сильнее всех в Германии. Позиционные провалы при обороне допускают даже лучшие команды («Лейпциг» — одна из лучших), зато только у «Баварии» такой состав, что 17-летний игрок молодёжки Джамал Мусиала может идеально пробить из-под соперника с 20 метров под дальнюю штангу. Или вырезать два подряд неочевидных паса, как Левандовски и Коман.



Сталкиваясь с командами из других стран, «Бавария» шокирует их контрпрессингом и просто количеством игроков на чужой половине поля. Это работает, но даже у «Барселоны» было три-четыре момента в первые полчаса. А теперь представьте, что у «Барселоны» разбегались бы не Месси и Суарес (великие, но медленные), а Фати и Дембеле (не великие, но быстрые). Просто таковы издержки стиля всего немецкого футбола, и даже его сильнейшего представителя. Кстати, есть один способ решить проблему.



Зачем вообще нужны защитники? Представьте на месте Боатенга, скажем, вингера. Позиционная оборона ведь всё равно отсутствует, а его неожиданные подключения в атаку станут дополнительной неожиданностью для защитников. Шутка, конечно, но это как раз в духе «Баварии». Не нужно искать баланс, если можно замаскировать единственный недостаток (пусть и серьёзный) тысячным достоинством. Серьёзно, центр защиты Зюле – Гнабри даст множество опций для развития атаки. А в защите пусть играет Нойер.