«Я устал играть на дерьмовой позиции!» Последний аргентинец рвётся на выход из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси крайне неожиданно и эмоционально изъявил желание покинуть клуб из Санкт-Петербурга. Во время стрима аргентинец признался, что недоволен своей позицией на поле.

«Очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на дерьмовой позиции уже три года. Устал от этого. Готов вернуться в любой момент», — цитирует Дриусси TyC Sports.

Вспоминаем, как аргентинец играл в «Ривер Плейт» и как его использовали в «Зените» Роберто Манчини и Сергей Семак.

Уже не первый раз говорит о желании покинуть Санкт-Петербург

В апреле этого года Дриусси уже ностальгировал вслух об аргентинском прошлом. После того как все соотечественники покинули Санкт-Петербург, Себа явно захандрил.

«В России я скучаю по семье и друзьям. Есть с ними жаркое, хорошо проводить время. По этому я скучаю больше всего. Обычно я так провожу отпуск, поэтому первые дни после возвращения в Россию очень тяжёлые для меня. Во время каждого отпуска, когда я возвращаюсь в Аргентину, тысячи вещей приходят на ум. Я думаю, что хочу вернуться в «Ривер Плейт» и жить в Аргентине. Впрочем, после нескольких дней тренировок эмоции стихают, и это проходит.

Когда я переехал в Россию, то остался один, поэтому мне было довольно тяжело. Сложить жить там, где вы не знаете местного языка. Но постепенно я приспособился.

В «Ривере» всё было по-другому. Не только в матчах, но и на тренировках. У нас была огромная конкуренция. Ты мог забить три гола в матче, но если плохо выглядел на тренировках, то потом не играл. Нужно было тренироваться на максимуме, не давая себе поблажек, так как другие тоже хотели играть», — цитировал Дриусси портал El Intra Sports.

В «Ривер Плейт» аргентинец стабильно играл на позиции центрального нападающего и получал удовольствие от игры. За 94 матча он забил 27 голов и отдал восемь голевых передач. Для сравнения: в «Зените» при двух разных тренерах (Манчини, Семак) Себастьян провёл 129 матчей, забив 24 мяча и сделав 21 ассист.

В «Зените» играл на разных позициях. Как при Манчини, так и при Семаке

Именно Роберто Манчини пригласил Дриусси в Санкт-Петербург. По информации газеты Clarin, новому клубу игрок обошёлся в 15 млн евро. Итальянский тренер чаще использовал его как центрального нападающего, изредка задействуя на позициях оттянутого форварда или левого вингера. За 40 проведённых матчей при Манчини Дриусси не был так эффективен в атаке, забив всего шесть голов и отдав столько же голевых передач.

С уходом Манчини и приходом на место главного тренера Сергея Семака Себастьян начал чаще исполнять правого и левого вингера. В центр нападения аргентинец практически не выходил, так как новый тренер видел там Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна.

В августе этого года Семак заявил, что даже при новом лимите Дриусси останется твёрдым игроком основы. Но уже в конце августа аргентинский нападающий травмировал колено, а после возвращения в строй выходил на поле в РПЛ только на замену. В последней игре «Зенита» против «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов Семак выпустил Дриусси в стартовом составе, но заменил сразу же после первого тайма.

Реакция бывшего игрока «Зенита» и руководства

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на заявление Дриусси, отметив, что в команде сейчас есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше аргентинца.

«Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу.

Каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи. Понять игрока можно, но надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

При всём желании аргентинского нападающего ему вряд ли удастся покинуть «Зенит» в ближайшее трансферное окно. Спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта в интервью «Чемпионату» на вопрос об уходе Дриусси был краток.

«Неправда», «неправда» и «неправда». Протестное интервью со спортивным директором «Зенита» Рибалта не считает трансфер Малкома провалом.

– Что с Дриусси? Себастьян хотел уйти.

– У него контракт до 2022 года. И точка.

Кажется, что Дриусси придётся довольствоваться своей нынешней позицией на поле и отрабатывать там, где его ставит Семак. В противном случае он рискует досидеть оставшийся срок контракта на лавке запасных.