В Англии вернулись болельщики: Жоржиньо им подпевал, а фанаты «Миллуола» освистали BLM

Клубы жалуются, что со зрителями теряют даже больше денег, чем без них.

23 ноября премьер-министр Англии Борис Джонсон заявил, что общенациональной локдаун пора заканчивать. Ему тут же напомнили про обещание вернуть болельщиков на стадионы. Джонсон уже не мог сопротивляться и со 2 декабря разрешил проводить спортивные соревнования со зрителями. АПЛ восприняла новость с восторгом, клубы – по-разному. Учитывая, что ограничения региональные, далеко не всем позволено допускать людей на трибуны. Всё зависит от уровней заболеваемости каждого конкретного региона. В субботу, например, болельщиков приняли только «Челси» и «Вест Хэм».

Что это за уровни и как они работают?

Сейчас все регионы Великобритании разделены на три уровня, и в зависимости от них там действуют свои ограничения, которые связаны не только с футболом.

• Уровень 1 (самый безопасный – бежевый цвет): на матчи допустят до 4 тысяч зрителей или до 50% заполняемости стадиона (но не больше 4 тысяч). Сейчас к этому уровню относится только 1% населения.

• Уровень 2 (средний уровень угрозы – оранжевый): до 2 тысяч болельщиков.

• Уровень 3 (высокий уровень угрозы – красный): никаких болельщиков.

Фото: Independent

Под первый уровень не попадает ни один регион, имеющий команду АПЛ. Под второй попали десять — «Ливерпуль», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Брайтон», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Фулхэм» и «Саутгемптон». Остальные 10 команд, среди которых два клуба из Манчестера, оказались на уровне 3 — никаких болельщиков. Более того, под первый уровень не попадает ни один из клубов четырех высших дивизионов страны. Пересмотр вопроса намечен на 16 декабря, когда будут проанализированы новые данные по заболевшим. Изначально не все клубы поддержали идею ограниченного числа болельщиков. Чтобы окупить расходы на проведения матчей с их участием, в среднем нужно хотя бы 10 тысяч человек на трибунах. Но сомневающихся осадила лига. Плюс тренеры и игроки явно соскучились по поддержке.

— Некоторые говорят о возвращении фанатов на трибуны как о факторе преимущества команд на домашних стадионах, — приводит Sky Sports слова Клоппа. — Лично я считаю, что это маленький шаг к возвращению настоящего футбола.

Болельщики замолкали, и было слышно, как течёт вода

Британские журналисты с восторгом описывают первые матчи АПЛ со зрителями. Автор NBC Джо Принс-Райт увидел на стадионе «Челси» болельщиков впервые с 9 марта. «Они приветствовали своих игроков при каждом удобном случае и агрессивно освистывали соперника. Старые друзья снова увиделись в любимом пабе у стадиона, а сотрудники с удовольствием приветствовали знакомые лица. От некоторых моментов мурашки бежали по коже», — пишет журналист. По словам автора, болельщики изменили не только восприятие игры, но и эмоции самих игроков. Запасные «Челси» взаимодействовали с фанами: Жоржиньо подпевал им, Абрахам и Пулишич аплодировали и улыбались. А когда на несколько секунд зрители замолкали, сразу становились слышны звуки закрывающейся двери, рации стюардов, работа системы водоснабжения. Эти моменты напоминали всем вокруг, что пандемия никуда не ушла.

По словам очевидцев, все болельщики строго соблюдали правила посещения стадиона, о которых бесконечно напоминали. Сидели строго в шахматном порядке, в масках, так что не возникло никаких проблем. По мнению автора, Лондон очень скоро перейдёт на уровень 1, и 4 тысячи болельщиков смогут посещать матчи.

Какие ещё правила есть? Оказывается, нельзя трогать мяч

Правила, сформулированные для болельщиков, включают много пунктов. Вот некоторые из них:

• не касаться мяча, если он приближается;

• не подходить к игрокам за автографами и селфи до или после игр;

• надевать маски на лица, входя на стадион и занимая свои места;

• иметь с собой документы, удостоверяющие личность;

• приходить на стадион пораньше;

• cоблюдать социальное дистанцирование;

• не пользоваться туалетом «в часы пик» — в перерыве и в конце игры;

• избегать «лишних движений» и оставаться на своих местах на протяжении всей игры.

• во время празднования гола «соблюдать безопасную дистанцию».

Доступные билеты клубы распределили по-разному: «Ливерпуль» объявил, что пустит минимум 75% билетов в общий доступ, «Эвертон» собрался распределить всю квоту между обладателями абонементов, а, например, «Фулхэм» предложит билеты только тем, кто ходил на матчи в прошлом сезоне.

Болельщики, проживающие в зонах третьего уровня, не должны посещать матчи. А вот те, кто живёт на втором уровне, могут отправиться на игру в области первого уровня.

Хоть клубы уже просят увеличить квоту, BBC провёл опрос, а готовы ли люди ходить на трибуны без принятия вакцины от коронавируса. Примерно 45% болельщиков (при опросе 2100 человек) заявили, что не готовы идти на матчи без прививки.

При этом интересна градация между АПЛ и Чемпионшипом: около 25% болельщиков АПЛ готовы регулярно ходить на матчи даже без вакцины, а на Чемпионшип — 35%. А опрос людей старше 55 лет показал, что больше половины из них не вернутся на трибуны, пока не появится вакцина.

А что там в Чемпионшипе?

Если уж некоторые клубы АПЛ жаловались, что проводить матчи с таким количеством зрителей экономически невыгодно, то в низших лигах дела ещё хуже.

«Мы абсолютно не видим возможности оставаться на этом уровне до конца сезона. Это будет дорого. Это не приносит денег, но забирает их. Но мы сделали первый шаг, за ним последует следующий. В последние 25 лет мы были наиболее регулируемой отраслью с точки зрения безопасности и защиты болельщиков. Мы всё время заявляли, что можем проводить эти мероприятия безопасно и ответственно. Теперь у нас есть возможность продемонстрировать это», — сказал Sky Sport глава лиги Рик Пэрри.

Болельщики вряд ли считают деньги своих клубов. Для них поход на стадион — время для перформансов. Например, фанаты «Миллуолла» (известные радикальными взглядами) освистали акцию футболистов перед матчем с «Дерби Каунти», когда игроки преклонили колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Руководителям клубов из разных лиг ещё придётся привыкать к новым правилам и рассчитывать на их послабление. Но главное, что футбол теперь снова с болельщикам. И, кажется, сейчас нет ничего важнее этого.