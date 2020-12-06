«Армейцы» выключились из игры на пять минут и поплатились за это.

Теперь Шкурин – первый нападающий ЦСКА? Он забил, а Чалов опять не смог

ЦСКА не сумел переиграть «Химки» и теперь отстаёт на два очка от «Зенита» со «Спартаком». Команда Виктора Гончаренко прервала победную трёхматчевую серию химчан. Но и у самих «армейцев» безвыигрышная серия из трёх матчей в РПЛ: тяжёлый отрезок, учитывая неудачу в Лиге Европы.

В основу ЦСКА вернулся Марио Фернандес, пропустивший из-за травмы последние пять матчей красно-синих в чемпионате России и Лиге Европы. Неожиданное решение по составу от Гончаренко (кстати, он сегодня отбывал дисквалификацию за перебор «горчичников») – выход на позиции центрфорварда Ильи Шкурина. На фоне критики в адрес Фёдора Чалова и Адольфо Гайча тренер сделал ставку на номинально третьего нападающего в обойме «армейцев».

В первом тайме, играя со Шкуриным в атаке, ЦСКА создал большое количество моментов. Красно-синие в 16 раз превзошли команду Игоря Черевченко по ударам – 16:1 (в створ – 7:0). «Армейцы» за счёт смены позиций атакующих игроков и быстрых комбинаций прижали соперника к штрафной – «Химки» просто не успевали за скоростями участника Лиги Европы. В результате незадолго до перерыва Никола Влашич забил после аута и умной передачи от Константина Кучаева. До этого Влашичу здорово не везло с первых минут, когда у него возникли проблемы с бутсами. Хорват даже вынужден был покинуть поле, чтобы сменить пару.

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Между тем, сам Шкурин был у чужих ворот не эффективнее Чалова с Гайчем. За первый тайм он совершил всего девять касаний мяча. Имел убойный момент после кросса Георгия Щенникова – уму непостижимо, как не попал по мячу! Кроме этого запомнился лишь эпизод, когда Шкурин упал в штрафной «Химок» в борьбе с Дмитрием Тихим. Неоднозначная ситуация (защитник придерживал форварда руками), однако судьи посчитали, что это не пенальти.

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Ничто не предвещало того, что произошло в начале второго тайма! «Химки» забили первым же ударом в створ, использовав первый же момент. Денис Глушаков сделал заброс вперёд наудачу, а Щенников не смог выбить мяч. Да ещё и упал, почувствовав на спине руки Ильи Кухарчука. Форвард «Химок» точно пробил с лёта. Судьи с VAR решили, что контакт между Кухарчуком и Щенниковым был недостаточно сильным, и, пожалуй, с ними можно согласиться.

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В который раз ЦСКА страдает от индивидуальных ошибок на ровном месте. Хуже того, ещё через три минуты «армейцы» пропустили контрвыпад четыре в четыре. Снова отлично сыграл Кухарчук, поделившийся мячом со своим партнёром по атаке в этом матче Резиуаном Мирзовым. Тот послал мяч в угол ворот Игоря Акинфеева. Гол свой арендованный у «Спартака» форвард отпраздновал, показав руками ромб.

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ЦСКА вывел из заторможенного состояния после перерыва долгожданный гол Шкурина. Чидера Эджуке сегодня не только танцевал с мячом, но и неплохо ассистировал. Пятый ключевой пас нигерийца в игре – своевременный, проникающий – использовал нападающий из Беларуси. Шкурин действовал так, как и должен форвард, ворвавшись в штрафную и пробив в касание.

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Последние полчаса «армейцы» играли в два форварда. Показалось, штаб ЦСКА поспешил с заменой Эджуке на Фёдора Чалова, но тренеры, конечно, лучше знают состояние своих игроков. Как бы то ни было, нельзя сказать, что Чалов сделал разницу. Он трижды бил по воротам соперника, но всякий раз мимо цели. Красно-синие уже не нашли ту игру, которую потеряли в раздевалке. «Химки», учуяв запах крови, проводили опасные контратаки. Во втором тайме была совсем иная статистика ударов – 15:9 (в створ – 4:5). При доле везения гости могли даже победить.