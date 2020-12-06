Сон снова забил с передачи Кейна! Они установили рекорд АПЛ в XXI веке

В первом тайме матча с «Арсеналом» произошла классическая для «Тоттенхэма»-2020/21 история: пас Гарри Кейна на Сон Хын Мина привел к голу. В текущем сезоне таких эпизодов набралось аж восемь! Это рекорд АПЛ в двадцать первом веке — до общего рекорда лиги (первую строчку удерживают Коллимор с девятью ассистами на Фаулера и Ньюэлл с теми же девятью на Ширера в сезоне 1995/96). Вспомним, как это было.

1, 2, 3, 4. «Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 2:5

Тон сезону Сона и Кейна задал матч уже второго тура с «Саутгемптоном», в котором началось это безумие. «Сотон» доминировал весь первый тайм, и в воздухе отчетливо пахло вторым поражением «Тоттенхэма» (0:1 с «Эвертоном» в первом туре) и ужасным стартом сезона. Однако под самый свисток Кейн получил мяч от Ндомбеле и в касание вывел Сона на дуэль с Маккарти — точный удар в дальний и 1:1.

Веселье продолжилось сразу после перерыва: Ло Сельсо отпасовал на Гарри, а тот телепатически понял, куда будет забегать Сон, и отдал между защитников. Маккарти помешать не сумел, и «шпоры» вышли вперед.

На 64-й минуте Кейн окончательно уверовал, что он король ассистов, и потрясающим черпачком снова отправил корейца к воротам «Саутгемптона». Удар под правую ногу Маккарти было не остановить.

Сон, явно поймавший кураж, останавливаться не хотел. Гарри, в которого вселились Озил, Иньеста, Де Брёйне и Фабрегас одновременно, тоже. Получив мяч в полуфланге и прокинув его чуть ближе к бровке, Кейн мгновенно оценил ситуацию и увидел забегающего Сона — передача была идеальной по исполнению, как и сам удар.

Покер одного игрока с передач другого — такого в Премьер-лиге еще не было ни разу. Ассисты Кейна в том матче составили 13% от суммарного числа голевых передач англичанина в чемпионате, и, судя по дальнейшим действиям, Гарри понравилось.

5. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» — 1:6

Очередной гол пришел в веселейшем (однако не для болельщиков хозяев) матче с «МЮ» — Кейна свалил Магуайр, но Гарри увидел, что Сон готов к быстрому розыгрышу мяча. Не успев даже подняться до конца, Кейн бросил Сона в прорыв прямо по центру: Байи и Шоу не смогли подстраховать, а Де Хеа спасти.

6. «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 3:3

К матчу с «ВХЮ» всем стало понятно, какую опасность таит плеймейкерский талант Гарри вместе с умением Сона оценивать пространство и использовать свободные зоны. Однако «молотки» явно недооценивали, насколько глубоко Кейн готов оттягиваться ради подобных передач. Уже на первой минуте англичанин получил передачу в тридцати метров от своих ворот и вырезал на Сона. Перед корейцем стоял Бальбуэна, но седьмому номеру это ничуть не помешало: подработать под правую ногу и точно подкрутить в дальний угол — Сон проворачивает такое не в первый раз.

7. «Бернли» — «Тоттенхэм» — 0:1

Гол, выбивающийся из общей картины оттягиваний Кейна и забеганий Сона. Во втором тайме игры с «Бернли» Ламела подал угловой, и Гарри отклеился от защитников, переведя головой мяч ближе к воротам. Сон успел подстроиться и в падении замкнул передачу — тоже головой.

8. «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2:0

Конфетка на торте (и потому, что в дерби с «Арсеналом», и из-за рекорда, и из-за потрясающего исполнения). Эту передачу на Сона Кейн едва ли задумывал как ассист: выиграв борьбу в середине поля, отдал корейцу на фланг, продолжая атаку. Сон просто пошел с мячом вперед, не встречая сопротивления (Холдинг держал позицию, Бельерин не успел вернуться), и в какой-то момент решил пробить. Получилось прекрасно: Сон буквально вкрутил мяч в дальний верхний угол метров с двадцати семи, не оставив Лено ни малейшего шанса.

Пара Кейн — Сон — нестандартная для подобных достижений: это не связка десятки и форварда или пары нападающих, ассистирующих друг другу. Это форвард (причем форвард элитный в завершении), оттягивающийся на позицию атакующего полузащитника и ищущий передачами номинального вингера, который становится ситуативным нападающим. Просто несколько статистических фактов, подчеркивающих уникальность этой связки:

У Кейна уже 10 голевых передач в 11 матчах чемпионата в этом сезоне — у ближайшего преследователя в топ-5 лиг на четыре меньше.

Пара Сон — Кейн в матче с «Арсеналом» оформила 30-ый и 31-ый голы (второй мяч в матче забил уже Кейн) с передач друг друга. Этими голами ребята из «Тоттенхэма» обошли связку Пирес — Анри (символично, что в дерби!) — в истории АПЛ больше только у Лэмпарда и Дрогба (36).

Гол Кейна с передачи Сона сделал Харри лучшим бомбардиром за всю историю дерби Северного Лондона — одиннадцатый мяч позволил обойти Адебайора и Бобби Смита.

Рекорд лиги по голам одного игрока с ассистов другого — 9 (уже упомянутые Коллимор — Фаулер и Ньюэлл — Ширер). Останавливаться игроки «тоттенхэма» едва ли планируют: на исторические два (хотя бы два) гола у игроков еще 27 матчей — помешать переписыванию рекорда не может, кажется, уже ничего.