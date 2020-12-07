«Единственная разумная реакция на радужные флажки». Варди оскорбил ЛГБТ-движение?

Такое празднование гола в Европе могут не понять.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди стал героем матча 11-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед». А для кого-то – антигероем. 33-летний англичанин попал в неоднозначную ситуацию.

Варди принёс «лисам» победу в концовке встречи на стадионе «Брэммел Лейн». На 90-й минуте при счёте 1:1 нападающий открылся под проникающую передачу на линии офсайда, убежал к воротам хозяев и реализовал выход один на один. На радостях Джейми слишком бурно отпраздновал гол: подбежал к угловому флагу и сбил его в агрессивном подкате, за который во время игры дали бы красную карточку. Ничего страшного, казалось бы, не произошло, ведь сломанный флажок всегда можно заменить на новый. Однако пикантность истории в том, что 11-й тур был уникальным для АПЛ: все угловые флажки сделали в радужных цветах в поддержку ЛГБТ.

Возможно, среди представителей определённых организаций найдутся люди, которые раскритикуют Варди, увидев провокацию в его действиях. Пока же на сбитый радужный флаг отреагировали в соцсетях. Вот несколько постов на эту тему, в основном ироничных:



«Не думайте, что Джейми Варди поддерживает ЛГБТ».

«Джейми Варди подтвердил, что он гомофоб».

«FA рассмотрит ситуацию с тем, был ли у Варди злой умысел против угловых флажков. Если его признают виновным, ему запретят находиться в зонах угловых как минимум на три матча».

«Варди демонстрирует единственную разумную реакцию на радужные угловые флажки».

«Боже, благослови Джейми Варди»

«Количество людей, приветствующих Джейми Варди после того, как он сбил флаг ЛГБТ, напоминает мне, почему я антиобщественная персона и ненавижу, возможно, всех, с кем ходила в школу».

И совсем уж страшная параллель с прыжками в стиле восточных единоборств.

Кстати, Варди за свой подкат всё-таки получил карточку. Жёлтую. Радужные в английском футболе пока не ввели.