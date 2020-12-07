Новый король штрафных в АПЛ. Уорд-Праус уже догнал Лэмпарда

Полузащитник Джеймс Уорд-Праус в последнем матче «Саутгемптона» забил свой очередной гол прямым ударом со штрафного — на этот раз пострадал Давид де Хеа из «Манчестер Юнайтед». Теперь на счету полузащитника 9 голов со штрафных в матчах АПЛ — столько же у Фрэнка Лэмпарда, Нолберто Солано и Джейми Реднаппа.

В матче седьмого тура против «Астон Виллы» Уорд-Праус отгрузил в ворота Мартинеса два мяча и стал первым с 2015 года игроком АПЛ (последним был Кристиан Эриксен), который в одной игре оформил дубль прямыми ударами со штрафных. А также первым вообще в истории лиги, кто сделал это за один тайм.

Что касается «Саутгемптона», то Уорд-Праус уже обогнал Мэтта ле Тиссье и стал лучшим исполнителем штрафных в истории клуба (если брать матчи Премьер-лиги). Возникает вопрос — сможет ли Джеймс догнать легендарного Бекхэма, у которого 18 голов со штрафных в АПЛ? Разрыв огромный, но у Уорд-Прауса есть всё для того, чтобы приблизиться к Бексу вплотную уже в ближайшие годы. По крайней мере до Роналду (11), Дзолы и Анри (по 12) вполне можно дотянуться. С учётом того, что Уорд-Праусу всего 26 лет.



Уорд-Праус демонстрирует неплохую скорострельность — если тому же Лэмпарду на каждый забитый гол со штрафного требовалось 5430 минут игрового времени, то полузащитнику «Саутгемптона» хватает всего 1835 (без учёта последнего гола в ворота «МЮ»). Конечно, в списке есть те, кому требовалось еще меньше минут на один такой гол — Лоран Робер, отжигавший в нулевых в «Ньюкасле», забивал со штрафного каждые 994 минуты, а Бекхэм — каждые 1185 минут.

Фото: Adam Davy/Pool via Getty Images

Но по подсчётам Opta с сезона-2003/2004, у Уорд-Прауса лучшая конвертация штрафных в голы (при выборке минимум 50 ударов) — 12,5%. Это больше, чем у Ларссона, Солано, Анри и Коларова. Это позволяет говорить о потенциально лучшем исполнителем штрафных за последние годы в АПЛ. В топ-10 этого рейтинга нет Криштиану Роналду — у португальца было огромное количество ударов, но не все из них заканчивались голами (если же Роналду попадал в ворота, почти всегда получался шедевр).



Прямо сейчас Уорд-Праус единственный, кто забил в сезоне АПЛ больше одного гола со штрафного. Вообще, результативных ударов за 10 туров накопилось немного — забивали по одному разу Перейра из «Вест Бромвича», Эзе из «Кристал Пэлас» ну и Мерфи из «Ньюкасла» пробил Руя Патрисиу в концовке матча против «Вулверхэмптона». Так что в этом году Уорд-Праус вне конкуренции.



Свой первый штрафной в АПЛ Уорд-Праус забил в сезоне-2015/2016 — убойный удар в ближнюю девятку был недосягаем для Боаза Майхилла из «Вест Бромвича». После долгой паузы Джеймс снова распечатал ворота «дроздов» в сезоне-2017/2018 — на этот раз пробил низом в правый от себя угол. В сезоне-2018/2019 Уорд-Праус положил уже дважды — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэму». В прошлом году от Уорд-Прауса дважды пострадал «Уотфорд» и лично Бен Фостер. Ну, про этот год вы уже знаете — дубль в ворота «Астон Виллы» и гол в ворота «МЮ».



Самая опасная точка для соперников «Саутгемптона» — зона от левого края штрафной до середины зоны 14, именно оттуда Уорд-Праус забивал все свои голы. Это логично — Джеймс правша и чаще всего крутит мяч в левую от себя сторону по убойной траектории.

У полузащитника «Саутгемптона» есть своя методика исполнения штрафных — многие сравнивают его стиль ударов с выстрелами Бекхэма. Джеймс в интервью The Guardian признавался, что именно Бекс оказал на него большое влияние: «Бекхэм был для меня особенным. Не только его штрафные, но и его общий имидж. Я копировал каждую стрижку, я хотел бутсы, как у него, я хотел носить его номер. Это был парень, на которого я смотрел и думал: «Вау». Он вдохновил меня попробовать исполнять штрафные».



Однако Уорд-Праус не согласен с тем, что его техника ударов позаимствована у Бекхэма: «Очень многие говорили о схожести наших методов. Но я чувствую, что есть и различия. Я знаю, что у Бекхэма был большой взмах руки и он как бы отклонялся назад. Он не был так сгорблен над мячом. А когда я бью по нему, то обычно делаю небольшой прыжок перед ударом, чтобы получилось движение вверх-вниз. Я просто разработал собственный метод».



Ещё одна интересная деталь — Уорд-Праус всегда ставит мяч логотипом вверх. Джеймс связывает это с подсказкой для себя: «Я мысленно говорю себе: это штрафной удар. Галочка Nike смотрит в сторону ворот. А я иду бить». На тренировках Уорд-Праус доводит удары со штрафных до автоматизма и приводит в пример Роджера Федерера (теннисиста) и Джонни Уилкинсона (игрока сборной Англии по регби): «Я читал о том, как они работают над фирменными ударами на тренировках. Чем больше вы повторяете какое-то действие, тем лучше тело его запоминает. Вы просто оттачиваете технику и улучшаете качество ударов».

Фото: Steve Bardens/Getty Images

При этом Уорд-Праус на тренировках не лупит штрафные бесконечно — делает по 10-12 ударов в неделю. По его словам, это помогает улучшить концентрацию на каждом отдельно взятом ударе. К тому же организм в этом случае испытывает меньше нагрузок, всё-таки выстрелы со штрафных — это, в первую очередь, техника и качество исполнения + сила удара.



Уорд-Праус не занимается анализом вратарей: «Я просто верю в свою технику, и если я могу послать мяч туда, куда хочу, то ни один вратарь уже не выручит». За пруфами можно обратиться к Давиду де Хеа — он уже дважды пропускал после штрафных от Джеймса, как и Бен Фостер. Не самые ведь плохие вратари, правда?



Интересно, что с прошлого сезона Уорд-Праус отдал удары с пенальти Дэнни Ингзу. Аргументирует Джеймс так: «Просто у меня больше шансов забить со штрафного. Когда бью пенальти, то для меня это всегда 50 на 50. В своих штрафных я больше уверен и чувствую, что имею больше власти над вратарем именно в таких ситуациях».



Важность Уорд-Прауса для «Саутгемптона» не ограничена только штрафными ударами. Это полезная опция для команды, но важно понимать, что от центрального полузащитника требуются и другие качества. Был период, когда Уорд-Праус выпал из стартового состава «Саутгемптона» — при Марке Хьюзе в первой части сезона-2018/19 Джеймс всего три раза выходил в стартовом составе. Основной парой ЦПЗ в «Саутгемптоне» тогда были Лемина и Хейбьерг, а Уорд-Прауса до прихода в клуб Хазенхюттля преимущественно использовали на флангах атаки либо в роли «десятки».



«Саутгемптон» шёл в зоне вылета, а после матча с «МЮ» (2:2) Хьюза уволили. На одну игру «святых» подхватил Келвин Дэвис и выпустил Уорд-Прауса в старте на матч с «Тоттенхэмом»: «Саутгемптон» проиграл — 1:3. Новый тренер, Ральф Хазенхюттль, уже без Уорд-Прауса в старте начал с поражения от «Кардиффа» (0:1), а затем развалил «Арсенал» (3:2) и «Хаддерсфилд» (3:1). На последнюю игру Уорд-Прауса даже не включили состав из 18 человек.



«Помню, я тогда сидел на трибуне со стаканчиком чая и с плиткой шоколада и думал, есть ли у меня будущее в этом клубе с новым тренером. Такие мысли всегда посещают, когда у команды сложное время. Кажется одновременно, что это новый вызов, но при этом никто не даёт гарантий, что ты снова будешь играть», — вспоминает Уорд-Праус.



Но вскоре Хазенхюттль в личном разговоре с Джеймсом пояснил, что хочет видеть от него на поле — в частности, больше агрессии в отборе. Заряженный Джеймс так вдохновился, что чуть не сломал ногу Стюарту Армстронгу на тренировке. Вскоре игрок вернулся в старт «Саутгемптона» и с тех пор пропустил всего несколько матчей — Хазенхюттль даже называл его машиной. А после ухода Хейбьерга тренер доверил Уорд-Праусу капитанскую повязку.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Новый капитан помогает «Саутгемптону» пережить уход Хейбьерга — окончательно переместился в центр поля в пару к более оборонительному Ромеу. Теперь от Уорд-Прауса зависит продвижение мяча + Джеймс отлично усвоил механизмы работы прессинг-машины Хазенхюттля («Саутгемптон» сейчас второй в АПЛ по интенсивности прессинга после «Лидса»), он включается в давление на любом участке поля и хорошо чувствует моменты, когда нужно вступить в отбор.



По ключевым передачам за игру Уорд-Праус лидирует в «Саутгемптоне» (1,5 за матч), а также идет четвертым по xGBuildup90 с показателем 0,20 за игру (xGBuildup считается как ожидаемые голы в атаках, в которых игрок принимал участие, без учета пасов под удар и самих ударов — проще говоря, с помощью этого показателя оценивается участие игрока в конструировании опасных атак на стадии «зародыша»). Техника и видение поля + выносливость Уорд-Прауса помогают «Саутгемптону» безболезненно справиться с потерей Хейбьерга. Приятным бонусом к этому идут результативные стандарты Джеймса.

Причём речь не только о голах со штрафных — Уорд-Праус отвечает за подачи со стандартов, с которых «Саутгемптон» тоже забивает. Центральные защитники Беднарек и Вестергор уже записали в этом сезоне на свой счет по голу с подач Уорд-Прауса.



«Я невероятно горжусь тем, что прошёл академию «Саутгемптона» и сейчас играю в основе клуба, но это ещё не предел», — говорит Уорд-Праус. — Когда вы находитесь под постоянным давлением, нужно что-то большее, чем просто то, чему ты учился в академии. Хазенхюттль показал мне это. Если вы хотите побеждать и быть успешным, вам нужно развивать другие свои сильные стороны».



Сейчас Уорд-Праус уверен в себе и полон решимости пробиться в состав сборной Англии на ближайший чемпионат Европы — с учётом того, что Гарет Саутгейт делает большую ставку на стандарты, шансы Джеймса выглядят неплохо. Ну а болельщики «Саутгемптона» ждут от капитана очередных результативных ударов — прямо сейчас никто в АПЛ не бьёт штрафные лучше Уорд-Прауса.