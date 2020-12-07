12 лет тюрьмы за технику 60-х годов?! Бывшего украинского футболиста осудили в России

Бывший защитник украинских футбольных клубов «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск) Василий Василенко приговорён Мосгорсудом к 12 годам колонии за шпионаж.

Шпионаж в России

В октябре 2019 года Василий Василенко был арестован в Москве за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»).



По информации РИА «Новости», Василенко пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР. Изначально его задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к Министерству обороны Украины.



Планировалось, что бывший футболист за вознаграждение приобретёт списанное в России крупногабаритное военное оборудование, о продаже которого стало известно через интернет. «Это оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет», — пояснил собеседник агентства. Бывший футболист свою вину отрицал.



Позже обвинение было переквалифицировано на шпионаж (ст. 276 УК РФ). Эта статья предусматривает лишение свободы вплоть до 20 лет. Причастность Василенко к деянию была установлена ФСБ. Об аресте украинского футболиста стало известно только в июле, так как Василенко не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Причём за несколько дней до ареста Василий сыграл матч в Мелитополе за любительскую команду «Медиана», которая уступила «Прометею» (3:9).

12 лет тюрьмы получил бывший капитан «Рубина». Вот до чего доводят мечты о списке «Форбс» Вычислили, сколько Харламову осталось сидеть (меньше половины срока).

Приговор: 12 лет колонии строгого режима

26 ноября на заседании в Московском городском суде прокурор запросил для Василенко 16 лет колонии строгого режима в России. Однако, как стало известно сегодня, Мосгорсуд назначил наказание экс-футболисту в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Другие детали дела 53-летнего мужчины не разглашаются, поскольку следствием на них наложен гриф «секретно».