Когда-то Широков назвал словаков «колхозом». Не выйдем на ЧМ — это уже будет про нас

Недоверчиво хмыкаю, как товарищ Сухов – «группа жизни», говоришь?



Записные оптимисты, которые уже видят сборную России на ЧМ-2022, словно забыли — нам чем проще, тем хуже. Факт откровенно благоприятного жребия (из первой корзины выгодней хорватов могли быть только датчане, а из второй грозила достаться Польша) сам по себе ничего не даёт. И хорошо, если не обернётся проблемами. А то ведь примеров хватает.



ЧМ-2002 — Бельгия, Япония, Тунис.



Евро-2012 – Польша, Чехия, Греция.



ЧМ-2014 – Бельгия, Алжир, Южная Корея.

Тоже, помнится, было много разговоров о жизни и везении.



Поэтому мой прогноз на выступление сборной России, как расклад в том бородатом анекдоте про возможность встретить на улице динозавра. 50 на 50 — мы можем и выиграть группу, а можем занять в ней четвёртое место. Легко. Слишком уж болезненным получилось поражение в Белграде. После него кажется, что нам теперь любой середняк не по плечу. А тут ещё топ-клубы РПЛ проигрывают австрийцам, не могут обыграть тех же хорватов…

Декабрь, достать чернил и плакать. А «золотой актив» может и дальше чай пить. Отмучились В европровале ЦСКА виноват Моргенштерн и его Еl Problema?

Насчёт наших отношений с соперниками вспомнилось, как в старой доброй киносказке из колодца появлялся палец и скрипящий голос напоминал: «Должок!» И у хорватов, и у словаков, и у словенцев перед сборной России должок — да ещё какой. Хорватия — ЧМ-2018, Словакия — Евро-2016, Словения — проклятый Марибор-2009. Получится ли вернуть?



Да, все эти сборные сейчас переживают смену поколений. И словаки в этом году попеременно уступили Чехии, Шотландии и Израилю, которых мы недавно обыграли. Но и наша команда, вроде бы, постепенно подходит к необходимости обновления состава (правда, ценой 0:5 в Белграде и известных претензий Черчесова к «золотому активу»). Говорите, Модрич и Гамшик – старые? Так разве Дзюба – молодой?



Чего сейчас точно не стоит делать, так это относиться к соперникам с той степенью бравады, которая, например, всегда отличала Романа Широкова (после победы над словаками в решающем матче отборочного цикла Евро-2012 он пристыдит журналистов: «А вы что думали — мы этот колхоз не обыграем?») Себе дороже.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Достаточно посмотреть, какие там люди в составе, и за какие команды они выступают. Хорватия – Модрич («Реал»), Ковачич («Челси»), Брозович и Перишич («Интер»). Словакия – Шкриньяр («Интер»). Словения – Облак («Атлетико»). У нас и близко таких звезд и громких клубных представительств нет. А ещё там по десятку парней из топ-чемпионатов…



И в рейтинге ФИФА, при всем неоднозначном к нему отношении, хорваты сейчас занимают 11-е место, словаки – 33-е, а мы – 39-е. Такой расклад в итоговой таблице нас не устроит.

Что нужно знать о соперниках сборной России в отборе ЧМ-2022 Не всё так просто! В трёх командах есть игроки стоимостью 45+ млн евро.

Это безусловно будет трудный путь. Но если мы не выйдем из такой группы — это будет окончательный приговор всему нашему футболу. И даже спрашивать про «колхоз» не придётся.