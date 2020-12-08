«Реал» и «Барса» проиграли команде, которая не была в элите с 2006 года. Что за выскочки?

Тот факт, что «Барселона» после поражения от «Кадиса» оказалась в трёх очках от вылета, слишком оглушает, чтобы обратить внимание на что-нибудь ещё. Всё выглядит слишком линейно, слишком однозначно: клуб в тяжёлом кризисе, а тренер проваливается и не может дать результат даже в матче с новичком Примеры и явным аутсайдером матча. Но всё это слишком упрощённо.

«Барселона», конечно, провела неудачный матч. Но списывать результат только на её проблемы – значит обидеть «Кадис». Да и сама «Барселона», несмотря на ситуативные ужасные результаты, не безнадёжна по игре, а главное – проходит через цикл перемен, абсолютно необходимых, чтобы развиваться дальше. Роналд Куман не относится к тренерской элите Европы, зато при нём каталонцы вдруг вспомнили (впервые за пять лет), что можно играть с быстрыми вингерами и забрасывать им мяч за спину защитникам. Он изменил акценты в командной игре так, что результаты без Месси стали лучше, чем результаты с Месси, – огромный шаг для снижения пресловутой мессизависимости на фоне разговоров о расставании. Куман строит фундамент, и как бы ни сложился этот сезон, его работа по обновлению команды в любом случае окупится.

Не смотрите на результаты «Барселоны». Работа Кумана важна другим Забивает даже Дембеле.

Но сейчас речь о «Кадисе». Эта команда вылетела из Примеры в 2006-м и 14 лет не могла вернуться. А когда вернулась, не купила ни одного игрока дороже 2,7 млн евро (зато подписала семь свободных агентов). У «Кадиса» нет уникальной академии, здесь не обитает какой-нибудь вундеркинд, за которым охотятся «Барселона» и «Реал». Наоборот: по итогам 12 туров чемпионата на поле появились только два игрока младше 25 лет. Перечитайте ещё раз: за 12 туров у «Кадиса» на поле вышли только два игрока младше 25 лет. Защитник Серхио Гонсалес и форвард Бобби Адеканье на двоих сыграли 150 минут. Один только 41-летний запасной вратарь Альберто Сифуэнтес выходил чаще: 180 минут. Вы всё ещё считаете, что это в РПЛ возрастные команды?

Олдскул. В буквальном смысле

«Кадис» — команда старпёров-середняков, которые никогда не играли в топ-клубах. Аугусто Фернандес хотя бы пар лет числился в «Атлетико» (сыграл 15 матчей за три года), а у Хосе Мари или Хуана Калы не было в карьере даже формальных моментов славы. Сальви Санчесу и Маркосу Мауро по 29, но они никогда раньше не играли в высшем дивизионе. На этом фоне Альваро Негредо, который ради «Кадиса» летом прервал заслуженный отдых в «Аль-Насре», выглядит европейской звездой. Правда, ему 35 лет, но по меркам «Кадиса» это немного.

Что особенного в «Кадисе», помимо среднего возраста? Это команда, которая отражает тактическую эволюцию Испании в целом. Мы по привычке используем стереотипы 15-летней давности, когда называем Серию А закрытой тактической лигой, а Примеру – домом атакующего техничного футбола, но факт в том, что в нынешней Примере чуть ли не половина команд не затерялась бы и в Италии 90-х.



Сначала появилась «Валенсия» Бенитеса и Купера, потом лигу покорил «Атлетико» Симеоне, а с тех пор таких команд с каждым годом становится всё больше. Снова «Валенсия», «Хетафе», «Гранада», «Алавес». «Атлетико» никуда не делся и лидирует в чемпионате. Теперь есть ещё и «Кадис».

Симеоне впервые обыграл «Барселону» в чемпионате. Пришлось даже отказаться от 4-4-2 Раньше в таких матчах «Барселону» выручал Месси.

Один факт о «Кадисе», который стоит просмотра всех 12 матчей: эта команда владеет мячом в среднем 37% времени. Не просто меньше всех в Испании. С отрывом меньше всех в лигах, где есть статистика Opta. Меньше всех в топ-лигах, Турции, России, Бразилии, Португалии, Шотландии, Аргентине и так далее. С отрывом. «Кадис» владеет мячом меньше, чем худшая команда второго немецкого дивизиона или аутсайдер Чемпионшипа. Естественно, не потому что это настолько слабая команда. Просто у неё такой план.



Тренер Альваро Сервера – фанат Диего Симеоне. Перед выездным матчем с «Атлетико» он наговорил кучу комплиментов: назвал Симеоне «противником, который вызывает восхищение», сказал, что ему нравятся все команды, которые тренировал Чоло и отдельно подчеркнул, как тому удаётся после стольких лет в «Атлетико» не потерять страсти к рутинной работе. «Кадис» проиграл тот матч 0:4, но с другими топами Испании чувствует себя намного лучше.



17 октября «Кадис» в гостях обыграл «Реал». Единственный гол был забит на 16-й минуте после нелепого стечения обстоятельств: Рамос и Марсело синхронно провалились в обороне (выдвинулись в прессинг, не добрались до мяча и опоздали обратно), а у Хосе Мари не получился заброс на Негредо (получился заброс в недодачу, а не на ход), и это сбило с толку Рафу Варана. После гола гости сели в образцовый «автобус» и всё-таки удержали победу. Конечно, не без доли везения, но в матчах таких неравных соперников всегда есть элемент везения. Важнее, что «Кадис» за весь матч допустил всего пять незаблокированных ударов из штрафной. Зидану не помог даже переход на игру в два форварда (и 27 навесов).

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Как такая команда забивает?

Понятно, как с таким стилем обороняться. Как забивать? С этим всё интересно. «Кадис» — медленная команда. И не то чтобы техничная. И не разыгрывает сложных комбинаций. И вообще старается не рисковать, поэтому всегда оставляет сзади много игроков. Так что «Кадис» забивает мало. 11 голов в 12 матчах – только четыре команды чемпионата ещё хуже. Но возраст игроков оборачивается не только недостатками, но и некоторыми преимуществами. Контратаки «Кадиса» не быстрые, но очень выверенные. Их немного, зато почти каждая доводится до удара. Негредо берёт не скоростью бега, а пониманием момента и умением заходить в слепые зоны защитника, чтобы получить пару секунд форы.

Чёткое распределение ролей, отсутствие суеты и прямолинейно-вертикальный стиль помогают проводить быстрые атаки даже с возрастными игроками. По статистике Opta, «Кадис» забил два гола после контратак («Уэске» и «Эйбару») – это много, учитывая жёсткие критерии оценки. Мяч должен быть перехвачен на своей половине поля, а с момента перехвата до гола должно пройти меньше восьми секунд. Ни одна команда в лиге с начала чемпионата не забила больше двух голов по этой метрике.

Агрессивный стиль игры «Кадиса» в начале сезона тоже давал преимущество в атаке. Соперники не сразу адаптировались: два гола в первых турах были забиты после пограничных ситуаций, когда казалось, что игрок «Кадиса» нарушил правила при отборе. Пострадали «Севилья» (она ответила тремя голами) и «Атлетик» («Кадис» выиграл, хотя заканчивал матч вдевятером).

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Важное уточнение: не нужно принимать этот текст за гимн «Кадису». Эта команда не борется за попадание в Лигу чемпионов (и вообще в еврокубки), она не перепишет историю тактики, и максимум, на который она рассчитывает, – это пройти путь «Хетафе». «Кадис» эффективнее всего при сценарии с быстрым голом (даже случайным) – и игрой по счёту. Но совершенно не знает, что делать с мячом, что приводит к таким забавным играм, как с «Реалом Сосьедад». «Кадис» играл дома, закрылся, пропустил гол во втором тайме, но даже после этого продолжил закрываться. Ну потому что по-другому всё равно не умеет.

Матч с «Барселоной»

Матч с «Барселоной» — это квинтэссенция «Кадиса». Быть ещё больше самой собой команда уже не сможет. «Кадис» владел мячом 18% времени и сделал 110 точных пасов за всю игру (почти столько же у одного Серджи Бускетса).

И он сложился невероятно удачно. В моменте с первым голом скорее был фол на Мингесе, чем не было, и это определило эпизод: защитник почти успел подняться, но всё же был ещё явно дезориентирован. Потому и срезал мяч в свои ворота. Это обеспечило удобный сценарий, а сразу после ответного гола «Кадис» получил ещё один подарок в виде грубой ошибки трёх игроков «Барселоны» сразу. Большая редкость.

Подробный разбор тактики «Кадиса» в этом матче и проблем «Барселоны», а также разбор победы «Реала» над «Севильей» вы можете посмотреть в видео Кирилла Хаита с обзором тура для «Чемпионата».

Потом «Барселона» хоть и не создала кучу моментов (их с «Кадисом» никто не создаёт), но имела как минимум 5-6 полумоментов и в целом подавляющее преимущество. Контратаки «Кадиса» не работали до самой концовки матча, когда гости уже совсем раскрылись. В общем, доля везения в результате, наверное, даже выше, чем была в матче с «Реалом». Но какая разница?

«Кадис» не борется за звание самой-справедливо-занимающей-своё-место-в-таблице. А просто следует своему стилю. Пытается быть максимально неприятным и устраивает топ-клубам адскую жизнь. Пока всё получается – а долгосрочных планов здесь и не строят. Возраст у команды не тот.