«У России мало игроков для конкуренции с Хорватией». Реакция на жеребьёвку отбора ЧМ-2022

7 декабря в Швейцарии состоялась жеребьёвка отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года. Сборная России оказалась в одной группе с Хорватией, Словакией, Словений, Кипром и Мальтой.

Что нужно знать о соперниках сборной России в отборе ЧМ-2022 Не всё так просто! В трёх командах есть игроки стоимостью 45+ млн евро.

Главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов доволен тем, что из первой корзины досталась не Германия.



«Все команды, которые нам достались, будем спокойно обрабатывать. С каждой командой надо будет играть. Опыт подсказывает, что в нужный день и час надо быть готовым к игре. До жеребьёвки мы долго спорили, в какой корзине лучше было бы быть. Всё-таки с Хорватией играть предпочтительнее, чем с Германией из первой корзины. Есть судьба, от которой мы не уйдём».

«Я подвергся справедливой критике. Cтрелы заслуженно попали в меня». Черчесов объяснился Ответил ЦСКА и рассказал, вернётся ли Дзюба в сборную.

Оценил группу сборной России бывший главный тренер команды Фабио Капелло. Итальянский специалист работал с нашей сборной с 2012 по 2015 год. По его мнению, России досталась хорошая группа.



«Для России это хорошая группа. Несложная с точки зрения шансов попасть на чемпионат мира. Сейчас Россия — хорошая команда, хотя, конечно, последние выступления были не так успешны. Но Россия может отобраться в Катар. Какое место займёт Россия? Самое главное — выйти из группы. Это счастливая группа для России», — сказал Капелло.

Никола Влашич Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, не хотел, чтобы хорваты оказались в одной группе с Россией. Последний матч с участием двух сборных состоялся в Сочи на ЧМ-2018 — тогда победу в серии пенальти одержали балканцы.

«Я знал, что это могло случиться, но очень хотел, чтобы этого не произошло. У меня особая симпатия к России, так как Никола играет здесь. Будут приятные и классные матчи между двумя сильными командами. У Хорватии и России похожие форварды. У нас одни из лучших полузащитников мира: Брозович, Модрич, Ковачич и Никола. Но у России отличное нападение. Давайте получим удовольствие от хороших матчей».

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен ждёт интересной биты с командой России. Он принимал участие в четвертьфинальном матче в Сочи.

«Хорошая группа. Здесь команды с большой футбольной историей, прекрасные нации. Хорватия уже играла против Словакии и России. Мы знаем, насколько они хороши. Это будет интересно, потому что в этой группе все возможно. Думаю, Хорватия один из фаворитов, но с Россией будет интересная битва на поле, как и Словакией. Жду много интересных матчей. Будет классно сыграть против моих партнёров по команде».

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица считает, что его команда будет бороться за первое место в Россией. Кстати говоря, словаки не пустили нас на ЧМ-2006. Тогда в отборочной группе обе встречи завершились вничью, и в итоге Россия пролетела мимо мундиаля в Германии.

«Интересная группа получилась. Класс Словакии, России, Хорватии и Словении примерно одинаковый. У всех есть шанс пройти на чемпионат мира. Что касается выхода напрямую, то Россия и Словакия разыграют между собой первое место в группе. Мы, словаки, будем бороться до конца», — сказал Дюрица.

Поделился мнением бывший футболист сборной Словении Златко Дедич. Именно его гол в Мариборе не пустил сборную России на ЧМ-2010.

«Для Словении это очень сложная группа, но всё возможно. Россия — очень сильная команда, с хорошими игроками. Думаю, игра будет не такой, как в 2009-м, когда мы играли против России. Конечно, матч будет тяжёлым для Словении, потому что Россия — сильная команда. У обеих команд есть возможность выиграть».

Этот человек не пустил Россию на ЧМ-2010. Через 11 лет Дедич и Акинфеев встретились вновь Как сложилась судьба героя Марибора.

Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс надеется, что соотечественники попадут на чемпионат мира вместе с российской командой. Словацкий специалист в своё время работал в нашем чемпионате с «Сатурном».

«В группе нет фаворита. Шанс на первое место у России есть. Самые сильные качества России? Это Станислав Черчесов. Он поднял сборную, отдал все силы, дал игрокам уверенность, доказал всё на чемпионате мира. Он дал душу команде, проделал великолепную работу. Стас — мой хороший друг, болею за него. Надеюсь, выйдут Словакия и Россия».

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что команде необходимо бороться за первое место в группе. Впрочем, по его мнению, у российской сборной недостаток квалифицированных футболистов.

«Удовлетворён итогами жеребьёвки, хотя можно было ожидать и более трагической ситуации. С каждой сборной можно играть, но стоит выделить Хорватию. Думаю, именно с ними нам предстоит бороться за первую строчку в группе. Однако на сегодняшний день у нас явный недостаток квалифицированных футболистов, которые могли конкурировать с той же Хорватией. Нельзя сбрасывать со счетов и Словакию со Словенией. Достаточно вспомнить трагические матчи против этих сборных. Уж очень не хотелось бы повторения.

Ничего сверхъестественного в этой группе нет. Думаю, Черчесов должен сказать: «Нам повезло». Это действительно так. Надо стремиться выйти с первого места».