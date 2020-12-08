Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя

Останется Сергей Семак главным тренером «Зенита» или будет отправлен в отставку после четвёртого места в Лиге чемпионов? На самом деле все «инсайды» на эту тему – сказки для взрослых. Такие решения единолично принимает глава «Газпрома» Алексей Миллер. Пока патрон санкт-петербургского клуба верит в Семака, 44-летний специалист продолжит работу с «Зенитом». Покажется большому боссу, что тренер потерял управление командой, ничто не спасёт его от увольнения.

Как известно, поражения учат больше побед. До этой зимы Семак-тренер в основном учился на ошибках других. Сам-то он был успешен: лучший результат в истории «Уфы» с выходом в еврокубки, четыре трофея с «Зенитом» = два чемпионства, Кубок России и Суперкубок страны. Даже еврокубковую кампанию прошлого сезона нельзя было однозначно признать неудачной, поскольку ещё за 10 минут до конца группового этапа петербуржцы выходили со второго места в плей-офф Лиги чемпионов. Как оказалось, из группы с двумя будущими полуфиналистами турнира.

И вот теперь – настоящее поражение в Европе. Болезненное, бьющее по самолюбию. Тот самый урок, который жизненно необходим любому молодому специалисту, чтобы превратиться в большого тренера. Когда-то Валерий Газзаев, один из учителей Семака, проходил через 0:6 от «Айнтрахта», обижаясь на яркий газетный заголовок «Айнтрахтнули», и 2:7 от «Глазго Рейнджерс». Чтобы потом выиграть 12 трофеев и создать волшебный ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. А ведь хейтеры и его футбол тоже называли примитивным, «конским».

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У неудачи «Зенита» в этой Лиге чемпионов есть свои причины. Объективные причины – не просто оправдания: изматывающий график с июня, большое количество потерь игроков из-за травм и болезней, новый лимит на легионеров, смешная летняя трансферная кампания. Но уж «Брюгге»-то чемпионы России могли обойти, раз «Краснодар» в схожих обстоятельствах опередил «Ренн». Очевидно, это понимает и сам Семак.

Однако он защищается от критики, как защищался бы любой тренер на его месте, понимая, что всё сказанное им будет использовано против него. Суду скучно слушать аргументы «преступника», потому что судьи – болельщики, журналисты, эксперты из числа бывших игроков – не были в его шкуре, не тренировали «Зенит» под давлением без права на ошибку. Они знают только то, что самый богатый клуб России потратил за время работы Семака 136 млн евро на трансферы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Семак не скрывает: он строит игру команды, исходя из сильнейших качеств имеющихся в наличии игроков. Его подход имеет право на жизнь. В конце концов, не один Семак работает в подобном стиле – при желании вы найдёте примеры и в Европе. С философией «система под игроков» тоже реально побеждать, что Семак доказывает как минимум в чемпионате России, справляясь умелее своих предшественников Роберто Манчини и Мирчи Луческу.

Но в истории остался и завет Валерия Лобановского – легендарного советского тренера, опередившего своё время. Он был убеждён, что футболистов нужно подбирать под систему, а никак не наоборот. И сегодня, наблюдая, как играют команды концерна «Ред Булл» – немецкий «Лейпциг» и австрийский «Зальцбург», – мы понимаем, что работает именно система. «РБ Лейпциг» дважды переиграл «Зенит» в прошлой Лиге чемпионов, а «Ред Булл Зальцбург» убрал в решающем матче «Локомотив» в Москве. Донецкий «Шахтёр» является ещё одним примером идеально функционирующей системы, хотя у «горняков» наряду с бразильцами в основе выходит группа украинских футболистов.

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Строгая игровая система или игровая философия – это то, к чему может и должен стремиться Семак в «Зените». Вот только без поддержки со стороны клуба ни у Семака, ни у Почеттино с Сарри не получится превратить «Зенит» в команду высокого европейского уровня. Помощь клуба включает в себя несколько пунктов. Во-первых, право на ошибку. Когда тренер знает, что его при первых неудачах выставят за дверь, он всегда будет идти простым путём. Для Семака-тренера с первого дня пребывания в «Зените» работа была скорее борьбой за выживание (и одновременно – за чемпионство!), нежели полигоном для творчества.

Поэтому сейчас особенно важно, чтобы Семаку выразили поддержку наверху и дали возможность спокойно перестраивать игру на сборах. Кроме того, в трансферной деятельности клубу следует прежде всего прислушиваться к тренеру, брать новичков под систему, а не только за качества. Пока же Семак после покупки Вендела на португальском рынке вынужден, словно певец фаду, с печалью в голосе повторять: «Надо было усилить те позиции, которые мы планировали».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вдобавок для содействия Семаку не помешало бы найти специалиста типа Ральфа Рангника (на роль спортивного директора), отвечавшего за создание футбольной философии команд «Ред Булла». Такой человек поможет тренеру выстроить игровую систему и селекцию под неё, дабы «Зенит» наконец-то максимально эффективно использовал свои конкурентные преимущества на трансферном рынке.

В Лиге чемпионов мы увидели, что «система под игроков» слишком зависима от состояния лидеров команды в текущий момент: если из-за травм и болезней выбывают ведущие футболисты «Зенита», невозможно быстро поменять модель под заменяющих их игроков, которые обладают иными сильными качествами.

Новая зенитовская философия потребует от тренера быть очень жёстким, а где-то жестоким – по-европейски наточить нож и «резать мясо». Семаку, исходя из его человеческих качеств, непросто прощаться с футболистами. «Игроки для меня – как дети», – отмечал тренер «Зенита» после недавнего скандала с Артёмом Дзюбой. Тем не менее поражения в Европе научат Сергея Богдановича принимать (опять же это невозможно без полной поддержки клуба!) непопулярные решения даже в отношении самых звездных, дорогих и обладающих особым статусом в команде игроков, если те не выдают нужное количество рывков, спринтов, взрывных ускорений и прочих ключевых для современного футбола вещей. До сих пор уходившие из «Зенита» игроки по-доброму отзывались о своём бывшем тренере:

«Богданыч всегда говорил, что видит меня в команде. Дословно: «Когда ты не травмирован и в форме, я всегда на тебя рассчитываю. Ты один из лучших игроков стартового состава», – рассказывал Олег Шатов в интервью для «Спорт24».

«Мы с Семаком дружим. Я его понял… Он хотел, чтобы я остался. «Верю, что ты хочешь играть. Мы тебя любим и даём тебе возможность выбрать», – сказал он мне. Я выбрал вариант, где смогу больше играть», – объяснял свой уход из «Зенита» Кристиан Нобоа в интервью «Бизнес Online».

«Как человек с большой буквы, Сергей Богданович проникся моей ситуацией и сказал буквально следующее: «Я бы на твоём месте остался в «Зените» и помог команде стать чемпионом. Такой шанс выпадает далеко не всем», – вспоминал Антон Заболотный в интервью для Bobsoccer, отвечая на вопрос о том, почему не покинул «Зенит» ещё зимой в чемпионский сезон.

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Семак по жизни умница. Не случайно же окончил школу с золотой медалью. Он быстро учится, а без этой способности успешным в своём деле не стать. Конечно, анализируя игру команд «Ред Булла» и других участников Лиги чемпионов, тренер «Зенита» делает выводы относительно того, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы соответствовать требованиям современного футбола: это высокая интенсивность, прессинг, контрпрессинг, комбинирование на скорости и так далее. Если клуб поможет ему сделать шаг вперёд вместе с командой, «Зенит» сможет получить топового российского тренера и игровую философию на годы.