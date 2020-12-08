Российские тренеры, посмотрите сериал «Тед Лассо». Хватит уже строить из себя пупов земли

Посмотрел в выходные новый сериал – «Тед Лассо». Всем советую. Добрая и поучительная история. Если вкратце о сюжете, то он, конечно, фантастический — тренер-американец из американского же футбола получает приглашение в команду из нижней половины АПЛ. Комедия с элементами мелодрамы. Классная работа Джейсона Судейкиса, сыгравшего главную роль.
Десять получасовых серий пролетели на одном дыхании, и вот о чём с финальными титрами подумалось: неужели в нашем футболе нельзя быть таким тренером? Весёлым, открытым, добрым, непосредственным, позитивным, человечным, понимающим, прощающим, объясняющим, входящим в положение и т.д. и т.п.
Почему у нас как на войне? Только каменные лица и смертельная тяжесть вселенских грехов на плечах. Либо выдуманная миссия богоизбранности и величия (а вместе с ней отношение ко всем, как к грязи на подошвах), либо мнимая брутальность и угрюмый быдло-стайл — «не подходи – убьёт». Где наши Лассо, Клоппы, Гвардиолы, ау!
Вы чего, мало денег за жизнь заработали? Внукам хватит.
Работа не нравится? Тогда зачем ею заниматься? Желающих занять ваши места — прорва.
Или наоборот — за свои кресла боитесь? Так рано или поздно всё равно придётся уйти.
Отчего такой нервяк и вечное желание «дать в лицо»? Которое пропадает только с переквалификацией в телевизионные эксперты.
Ответ «потому что это не сопливое кино, а суровая реальность» – не принимается. В тренерской работе, как и в любой другой, есть ответственность за результат и что-то может получаться, а что-то нет. Но какие ваши годы, ребята? Что ж так серьёзно-то всё? Если не сказать больше — зло.
Вчера Черчесов на комика Позова сорвался: «Как фамилия твоя? У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».
Не трогайте, не спрашивайте, не лезьте… Может, поэтому наш футбол в Европе сейчас только с приставкой «не» ассоциируется? Нефутбол.
У меня тоже свой рупор есть — сайт «Чемпионат». Но я не буду выставлять оценки – тем более они и так уже выставлены. И не собираюсь напоминать прописную истину — относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Я про сериал «Тед Лассо». В котором есть один момент. Парень-нигериец, к которому Лассо нашёл свой подход (как и к другим игрокам), кричит: «Тренер, мы за вас умрём!» Как вы думаете, за наших тренеров кто-то захочет «умирать»? Футболисты, болельщики…
Посмотрите «Теда Лассо», российские тренеры. Может, хоть немного отпустит.
P.S. Спойлер – он тоже с усами.
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