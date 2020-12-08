Российские тренеры, посмотрите сериал «Тед Лассо». Хватит уже строить из себя пупов земли

Посмотрел в выходные новый сериал – «Тед Лассо». Всем советую. Добрая и поучительная история. Если вкратце о сюжете, то он, конечно, фантастический — тренер-американец из американского же футбола получает приглашение в команду из нижней половины АПЛ. Комедия с элементами мелодрамы. Классная работа Джейсона Судейкиса, сыгравшего главную роль.



Десять получасовых серий пролетели на одном дыхании, и вот о чём с финальными титрами подумалось: неужели в нашем футболе нельзя быть таким тренером? Весёлым, открытым, добрым, непосредственным, позитивным, человечным, понимающим, прощающим, объясняющим, входящим в положение и т.д. и т.п.

Почему у нас как на войне? Только каменные лица и смертельная тяжесть вселенских грехов на плечах. Либо выдуманная миссия богоизбранности и величия (а вместе с ней отношение ко всем, как к грязи на подошвах), либо мнимая брутальность и угрюмый быдло-стайл — «не подходи – убьёт». Где наши Лассо, Клоппы, Гвардиолы, ау!

Почему плачет Клопп? Потому что «You’ll Never Walk Alone»! Через что прошел «Ливерпуль» за эти 30 лет – убийца Гроббелар, «наркоман» Фаулер, горец Макаллистер и, конечно, падение Стиви Джи.

Вы чего, мало денег за жизнь заработали? Внукам хватит.



Работа не нравится? Тогда зачем ею заниматься? Желающих занять ваши места — прорва.



Или наоборот — за свои кресла боитесь? Так рано или поздно всё равно придётся уйти.



Отчего такой нервяк и вечное желание «дать в лицо»? Которое пропадает только с переквалификацией в телевизионные эксперты.



Ответ «потому что это не сопливое кино, а суровая реальность» – не принимается. В тренерской работе, как и в любой другой, есть ответственность за результат и что-то может получаться, а что-то нет. Но какие ваши годы, ребята? Что ж так серьёзно-то всё? Если не сказать больше — зло.



Вчера Черчесов на комика Позова сорвался: «Как фамилия твоя? У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».



Не трогайте, не спрашивайте, не лезьте… Может, поэтому наш футбол в Европе сейчас только с приставкой «не» ассоциируется? Нефутбол.

«Мне лучше бездарный Заболотный, чем талант, который ничего не делает». Черчесова понесло Обвинил ведущих во вранье, накатил на Газизова и жёстко прошёлся по Чалову с Миранчуками.

У меня тоже свой рупор есть — сайт «Чемпионат». Но я не буду выставлять оценки – тем более они и так уже выставлены. И не собираюсь напоминать прописную истину — относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Я про сериал «Тед Лассо». В котором есть один момент. Парень-нигериец, к которому Лассо нашёл свой подход (как и к другим игрокам), кричит: «Тренер, мы за вас умрём!» Как вы думаете, за наших тренеров кто-то захочет «умирать»? Футболисты, болельщики…



Посмотрите «Теда Лассо», российские тренеры. Может, хоть немного отпустит.



P.S. Спойлер – он тоже с усами.