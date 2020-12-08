«Зенит» — «Боруссия», «Челси» — «Краснодар». Онлайн. Прервёт ли чемпион РПЛ ужасную серию?

Всем привет, друзья! Сегодня, 8 декабря 2020 года, два российских клуба проведут заключительные встречи в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матчей «Зенит» — «Боруссия» и «Челси» и «Краснодар».
Санкт-петербургский клуб провалился в групповом турнире, набрав всего одно очко по итогам пяти туров. Помимо этого, «Зенит» не поднимется выше последнего места в своём квартете. Хочется верить, что команда Сергея Семака достойно попрощается с турниром и наконец-то возьмёт три очка.
«Краснодар» — единственный российский клуб, победивший на групповой стадии еврокубков в нынешнем сезоне. «Быки» уже обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы, и последний матч не имеет никакого турнирного значения. Впрочем, чёрно-зелёные наверняка постараются проявить себя в выездном матче с представителем АПЛ.
Давайте попробуем спрогнозировать сегодняшние матчи российских клубов в Лиге чемпионов. Признавайтесь, кто-то поставил на вариант «Оба клуба»?
Наш текст, посвящённый главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Хочется верить, что все неудачи в Лиге чемпионов его только закалят.
- 8 декабря 2020
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