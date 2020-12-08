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Зенит — Боруссия, Челси — Краснодар: онлайн трансляция 08 декабря 2020, Лига чемпионов 2020-2021

Зенит — Боруссия, Челси — Краснодар: онлайн
«Чемпионат»
«Зенит» — «Боруссия», «Челси» — «Краснодар». Онлайн. Прервёт ли чемпион РПЛ ужасную серию?
Или мы станем свидетелями очередного матча, который захочется поскорее забыть?
Футбол / Лига чемпионов 0

Всем привет, друзья! Сегодня, 8 декабря 2020 года, два российских клуба проведут заключительные встречи в Лиге чемпионов сезона-2020/2021. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матчей «Зенит» — «Боруссия» и «Челси» и «Краснодар».

Санкт-петербургский клуб провалился в групповом турнире, набрав всего одно очко по итогам пяти туров. Помимо этого, «Зенит» не поднимется выше последнего места в своём квартете. Хочется верить, что команда Сергея Семака достойно попрощается с турниром и наконец-то возьмёт три очка.

«Краснодар» — единственный российский клуб, победивший на групповой стадии еврокубков в нынешнем сезоне. «Быки» уже обеспечили себе место в 1/16 финала Лиги Европы, и последний матч не имеет никакого турнирного значения. Впрочем, чёрно-зелёные наверняка постараются проявить себя в выездном матче с представителем АПЛ.

Live Кирилл Закатченко

Давайте попробуем спрогнозировать сегодняшние матчи российских клубов в Лиге чемпионов. Признавайтесь, кто-то поставил на вариант «Оба клуба»?

16:02 Кирилл Закатченко

Наш текст, посвящённый главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку. Хочется верить, что все неудачи в Лиге чемпионов его только закалят.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя
Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: fc-zenit.ru

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