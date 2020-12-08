Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Сослан Джанаев, «Сочи»
В матче с «Ахматом» Сослан совершил ключевое спасение при счёте 0:0: отбил пенальти, чем напрямую повлиял на ход матча.
Защита
Алексей Сутормин, «Зенит»
Сутормин здорово проявил себя на непрофильной позиции правого защитника: подключался к атакам, отдал голевой пас, а в защите был надёжен.
Самуэль Жиго, «Спартак»
«Тамбов» не так много атаковал, но временами создавал опасные моменты. Жиго сделал всё, чтобы «Спартак» не пропустил больше одного: хорошо боролся наверху, выиграл много единоборств.
Роман Евгеньев, «Динамо»
«Динамо» с «Арсеналом» провело бодрый матч с большим количеством атак с обеих сторон. В том, что москвичи победили, большая заслуга обороны. Евгеньев с каждым матчем смотрится всё увереннее, здорово действует в борьбе и хорошо играет позиционно.
Евгений Чернов, «Краснодар»
«Краснодар» убедительно разгромил «Ротор». Чернов здорово смотрелся на своём фланге и постоянно напрягал защиту соперника.
Полузащита
Владислав Игнатьев, «Локомотив»
Игнатьев вышел с «Рубином» в атаке и был очень хорош. Оформил дубль, действовал активно, постоянно обострял – в общем, был лучшим у «Локо» в этом матче.
Алекс Крал, «Спартак»
Крал солировал в центре поля в матче с «Тамбовом». Классно руководил игрой, организовывал атаки, отдал голевой пас и был хорош в отборе. Отличный матч.
Артур Юсупов, «Сочи»
Юсупов забил один из голов «Ахмату», давал объём в центре поля и классно совершал обостряющие передачи.
Никола Влашич, ЦСКА
ЦСКА не выиграл у «Химок», но Влашич был хорош. Брал игру на себя, обострял, забил классный гол – в очередной раз проявил себя лидером команды.
Нападение
Сердар Азмун, «Зенит»
Оформил хет-трик – что ещё нужно для попадания в сборную?
Джордан Ларссон
У Ларссона дубль в ворота «Тамбова». Кроме того, Джордан классно открывался и был хорош в подыгрыше.
Лучший тренер
Рашид Рахимов, «Уфа»
«Уфа» одержала вторую победу подряд, причём обыграла «Ростов». Команда начинает выбираться из сложной ситуации. Это заслуга Рахимова.
- 8 декабря 2020
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