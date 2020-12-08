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Символическая сборная 17-го тура РПЛ, версия Валерия Газзаева

Символическая сборная 17 тура РПЛ, версия Газзаева
Валерий Газзаев
Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева
Красно-белые – во всех линиях! Кроме вратарской.
Футбол / РПЛ 0

Вратарь

Сослан Джанаев, «Сочи»

В матче с «Ахматом» Сослан совершил ключевое спасение при счёте 0:0: отбил пенальти, чем напрямую повлиял на ход матча.

Защита

Алексей Сутормин, «Зенит»

Сутормин здорово проявил себя на непрофильной позиции правого защитника: подключался к атакам, отдал голевой пас, а в защите был надёжен.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя
Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.

Самуэль Жиго, «Спартак»

«Тамбов» не так много атаковал, но временами создавал опасные моменты. Жиго сделал всё, чтобы «Спартак» не пропустил больше одного: хорошо боролся наверху, выиграл много единоборств.

Роман Евгеньев, «Динамо»

«Динамо» с «Арсеналом» провело бодрый матч с большим количеством атак с обеих сторон. В том, что москвичи победили, большая заслуга обороны. Евгеньев с каждым матчем смотрится всё увереннее, здорово действует в борьбе и хорошо играет позиционно.

Евгений Чернов, «Краснодар»

«Краснодар» убедительно разгромил «Ротор». Чернов здорово смотрелся на своём фланге и постоянно напрягал защиту соперника.

Полузащита

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Игнатьев вышел с «Рубином» в атаке и был очень хорош. Оформил дубль, действовал активно, постоянно обострял – в общем, был лучшим у «Локо» в этом матче.

Алекс Крал, «Спартак»

Крал солировал в центре поля в матче с «Тамбовом». Классно руководил игрой, организовывал атаки, отдал голевой пас и был хорош в отборе. Отличный матч.

Артур Юсупов, «Сочи»

Юсупов забил один из голов «Ахмату», давал объём в центре поля и классно совершал обостряющие передачи.

Никола Влашич, ЦСКА

ЦСКА не выиграл у «Химок», но Влашич был хорош. Брал игру на себя, обострял, забил классный гол – в очередной раз проявил себя лидером команды.

Нападение

Сердар Азмун, «Зенит»

Оформил хет-трик – что ещё нужно для попадания в сборную?

«Зенит» выместил злость за Лигу чемпионов на «Урале». У Азмуна хет-трик, Малком – хороший
«Брюгге» из «Урала» не получился, а Дзюба чуть не отнял хет-трик у иранца.

Джордан Ларссон

У Ларссона дубль в ворота «Тамбова». Кроме того, Джордан классно открывался и был хорош в подыгрыше.

Лучшие бомбардиры РПЛ теперь из «Спартака». Ларссон и Понсе обходят Дзюбу
Когда в последний раз «Спартак» забивал в РПЛ пять голов?!

Лучший тренер

Рашид Рахимов, «Уфа»

«Уфа» одержала вторую победу подряд, причём обыграла «Ростов». Команда начинает выбираться из сложной ситуации. Это заслуга Рахимова.

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