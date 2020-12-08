Газизов покинул «Спартак». Объясняем, почему это произошло

Что произошло?

«Спартак» объявил о расторжении контракта с гендиректором клуба Шамилем Газизовым. Он проработал на этой должности меньше полугода. Газизов был назначен на пост 10 июля. За это время гендиректор приобрёл в «Спартак» Александра Кокорина, Остона Урунова и Виктора Мозеса; кинул перчатку в сторону «Зенита»; не уволил главного тренера Доменико Тедеско. Теперь он уходит из «Спартака», оставляя его на первом месте в таблице.

«У меня крыша – Федун. Чего мне бояться?» Большое интервью с Газизовым о «Спартаке» Тогда мы не знали, что это интервью — последнее для него в «Спартаке».

Почему Газизов уходит?

Ещё 27 ноября мы сообщали, о конфликте внутри клуба. Тогда у Газизова состоялся непростой разговор с владельцем команды Леонидом Федуном. Поводом для него стало назначение Дмитрия Попова на пост спортивного директора. Тогда, по нашей информации, Шамиль Камилович отказался подписывать приказ о назначении Попова и сказал Федуну фразу: «Либо он, либо я». Как мы видим, Федун свой выбор сделал.



Ещё 2 декабря нам стало известно, что Федун и Газизов принципиально договорились о расторжении контракта. «Из-за возникших сложностей стороны пришли к заключению о том, чтобы прервать соглашение», — сказал тогда источник «Чемпионату». По нашей информации, неустойка за расторжение контракта с Газизовым составляет 3 млн евро. Но не исключено, что стороны договорились о снижении выплаты.

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор? Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.

Кто будет вместо Газизова?

Решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова. За спортивную составляющую будет полностью отвечать Дмитрий Попов.

Фото: Владимир Майоров, «Чемпионат»

Мы уже рассказывали про нового спортивного директора «Спартака», как играл в Испании, пил вино перед играми и громил «Барселону»; привёз в сборную России Кике Сетьена; устроил в «Спартаке» испанизацию и опекал Эмери на позиции переводчика.

Попов вернулся в «Спартак». Газизову готовят замену? Какими при нём были трансферы и почему ему доверял Эмери.

Попов работал в селекционном штабе «Спартаке» с декабря 2006 года, а в 2008-м стал спортивным директором – отвечал за трансферы, договаривался с футболистами, жал руки на приветственных фотографиях, летал в Аргентину для подписания Маркоса Рохо. Его первая сделка – продажа Фернандо Кавенаги в «Бордо».

При участии Попова в команде появились бразильцы Алекс, Ари и Ибсон, непонятный Деми Де Зеув (Карпин раскритиковал), машина Эменике, испанцы Хурадо и Серхио Родригес, а также аргентинцы Нико Пареха и Хуан Инсаурральде. Попов много прожил в Испании, говорил на языке и свободно чувствовал себя на переговорах.



Теперь Попову вести все переговоры, искать игроков и выслушивать критику спартаковских фанатов. А Газизов, думается, рад, что истерия в его жизни закончилась.