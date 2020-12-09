Максименко всё ближе к первому месту. Но позволит ли Акинфеев себя обогнать?

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 17-го тура.

Слово Владимиру.

«К сожалению для нас, ценителей игры вратарей, 17-й тур был омрачён большим количеством голов. Но голы — главное украшение футбола, во многом благодаря им болельщики и любят игру. Важных и сложных спасений в этом туре было мало, поэтому составлять пятёрку оказалось сложно. Тем не менее два лидера сегодняшнего рейтинга напрямую повлияли на результаты своих матчей, совершив ключевые сейвы.

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Победа в Ростове — выдающийся и довольно неожиданный результат для «Уфы». Команда Рахимова — молодцы. Беленов занял пятое место благодаря «сухарю» — это один из критериев нашего рейтинга, но моментов, в которых ему пришлось выручать, не было.

В таких матчах, как с «Тамбовом», вратарь всегда должен быть максимально внимателен и сконцентрирован, чтобы спасти команду в нужный момент. Ещё при нулевом счёте на 15-й минуте Жиго грубо ошибся и привёз очень опасный голевой эпизод, потеряв мяч на линии вратарской. Но Максименко был начеку: своевременно выскочил, сократил дистанцию и парировал удар Онугхи в упор. Считаю это спасение одним из ключевых в матче.



На 69-й минуте «Тамбов» провёл три достаточно опасные атаки. Сначала Карапетян плотно пробил с разворота из пределов штрафной в ближний угол — Максименко неплохо среагировал, хоть и обязан был справляться с этим ударом. Через минуту на Карапетяна, стоявшего на дальней штанге, последовала опаснейшая подача с левого фланга, но вратарь смахнул мяч с головы нападающего на ногу своему защитнику. Кому-то могло показаться, что Александр действовал не слишком уверенно, но самое главное — он пошёл на перехват. Мяч подобрал Тилль и пробил с дальней дистанции, но и с этим ударом Максименко должен был справляться.

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«Арсенал» имел неплохие подходы к воротам Шунина, но не стопроцентные голевые моменты. Впрочем, на 12-й минуте ещё при счёте 0:0 было опасно. Ломовицкий получил пас в штрафной, ушёл от защитников и мощно пробил под перекладину, но не в угол. Антон занял правильную позицию, своевременно среагировал и перевёл мяч на угловой. Шунину важно было не завалиться, а ждать удара в любом направлении. Вратарю всегда сложно выбросить руки вверх из нижней стойки и отбить мяч, летящий «над ушами». Антону это удалось — он помог «Динамо» одержать сухую победу.

Джанаев отбил пенальти на 17-й минуте при нулевом счёте — это на 100% ключевой момент матча. Реализуй Бериша одиннадцатиметровый, неизвестно, как закончилась бы игра. Выстрел у капитана грозненцев не был неберущимся, а Сослан выдержал паузу, заранее определил угол, не стал валиться раньше времени и реагировал по удару, вытащив мяч из угла. Джанаев вовремя спас команду, сохранил ворота в неприкосновенности и помог «Сочи» выиграть всухую.



Ещё раз подчеркну, что действия вратаря должны напрямую влиять на результат. Иногда не обязательно совершать суперспасения, но в нужный момент просто занять правильную позицию и нивелировать опасность у ворот — на линии, на выходе или вообще за пределами штрафной. Не все болельщики могут заметить, как именно некоторые голкиперы предугадывают потенциально голевые атаки соперника и нейтрализуют их.

Сафонов провёл блестящий матч, во всех компонентах вратарской игры действуя практически идеально. В нужные моменты он совершал сложные сейвы, причём их было очень много. «Ротор» в очередной раз показал, как может быстро выбегать в контратаки и создавать в каждой из них по голевому моменту.



На 19-й минуте при счёте 1:0 Давиташвили пробил в касание с 12 метров после прострела с фланга, оказавшись один на один с Сафоновым. Зурико находился в убойной позиции по центру штрафной, прямо напротив ворот — помешать ему уже никто не мог. Игрок «Ротора» бил в противоход вратарю, который перемещался относительно передачи, но успел занять правильную позицию в центре вратарской и немного сократил угол обстрела. Удар получился плотным, под левую руку вратарю, но Сафонову немного повезло, что мяч полетел на удобной высоте — Матвей хорошо среагировал и отбил его на угловой. Реализуй Давиташвили этот момент, победы «Краснодара» могло бы не быть.



Отдельно отмечу важные и своевременные выходы Сафонова из ворот при забросах «Ротора» за спину защитникам «Краснодара» на 54-й и 57-й минутах. За пределами штрафной Матвей очень уверенно перехватывал, принимал и отбивал мячи, летящие ему в голову, в грудь и в ноги. Своими действиями он показал, что в игре на выходах тоже силен, хотя немногие вратари РПЛ могут действовать в таком стиле.



На 55-й минуте Муллин выиграл верх после подачи с углового и пробил головой с линии вратарской. Мяч снова летел в противоход Сафонову с близкой дистанции и практически в угол, но вратарь вовремя оттолкнулся, среагировал и вытянул его из угла кончиками пальцев. Как и в других эпизодах, Матвей действовал очень уверенно — и это напрямую передавалось всей команде".



В конце сезона Владимир Габулов совместно с «Чемпионатом» вручит приз лучшему вратарю РПЛ сезона-2020/2021.