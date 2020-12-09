«Спартак» – в топе РПЛ. Почему же Федун уволил Газизова и что успел сделать гендиректор?

Шамиль Газизов проработал в «Спартаке» всего 153 дня, вчера о его уходе объявили официально. Хотя на самом деле скорое расставание Газизова и «Спартака» уже давно не были ни для кого секретом – о конфликте внутри клуба мы писали начиная с 27 ноября. То, что Федун уволил гендиректора, лишь логическое завершение происходящего в клубе последний месяц-полтора.

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Уход Газизова болельщиками красно-белых был принят однозначно: судя по социальным сетям, большинство из них отставке гендиректора рады. Но давайте трезво оценим работу Газизова в «Спартаке» – чего добился и что провалил экс-гендиректор клуба за 153 дня.

1. Информационная война с «Зенитом» вышла на новый уровень.

Придя в «Спартак», Газизов сразу заявил, что бросает перчатку «Зениту». Сделал он это на фоне судейского скандала в кубковом матче команд и оскорбительного баннера питерских фанатов. «Перчатка» Газизова сразу стала мемом, о ней уже бывшему гендиректору красно-белых напоминали вплоть до увольнения. Долетела ли перчатка до Питера? Когда Газизов приходил в «Спартак», команда шла на восьмом месте, а «Зенит» единолично возглавлял таблицу. Сейчас обе команды лидируют в РПЛ, очный матч – уже через тур.

2. Привёз Кокорина, Урунова и Мозеса, но не привёз опорника.

Больше всего Газизову достаётся за трансферную кампанию. Кокорин, за которого официально боролись несколько клубов (об этом открыто заявляли в «Рубине», «Сочи» и «Динамо»), выбрал в итоге именно «Спартак», но пользы от него пока не очень много. Хотя Газизов, например, предположил в интервью «Чемпионату», что остальные форварды красно-белых могли заиграть лучше именно из-за конкуренции с Александром.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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Ещё один трансфер, за который Газизова критикуют больше всего, – переход Остона Урунова из «Уфы». Но не стоит расценивать приобретение Урунова как усиление

«Спартака» здесь и сейчас – игрока явно брали на перспективу, о чём говорили и сам Газизов, и главный тренер команды Доменико Тедеско.



Также в команде появился Мозес. Здесь гендиректора критикуют за медлительность – об аренде нигерийского футболиста было объявлено лишь 15 августа, хотя Тедеско говорил о необходимости покупки правого защитника ещё с начала сентября.

Но главный негатив, который получал и продолжает получать экс-гендиректор «Спартака», – отсутствие других трансферов. «Спартак» не сумел приобрести игрока в опорную зону, хотя слухов, в том числе и подтверждённых, было много. Сам Газизов объяснил это тем, что не сумел убедить Тедеско в необходимости приобретения опорника.

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Глобально трансферная кампанию назвать удачной действительно не получается – Кокорин сейчас больше лечится, чем играет, а забивает только с пенальти, Урунов – игрок, которого брали не в основу, но даже в качестве запасного пока себя не проявил (хотя и возможности показать себя у него было не так много), а Мозес лишь обживается в команде. Пока его адаптация заканчивается тем, что на послематчевых пресс-конференциях Тедеско спрашивают, почему нигериец слишком много ленится и до конца не отрабатывает в обороне. А селекционный отдел, который набрал Газизов, быстро распустили.

3. Добился для «Спартака» удачного календаря.

Об этом почему-то никто не вспоминал, но «Спартак» на старте сезона получил отличный календарь. В первых семи турах «Спартак» лишь дважды играл с командами равными себе по классу: «Локомотивом» и ЦСКА. При этом было ещё три игры с клубами, расположившимися сейчас в таблице на местах с 13-го по 16-е, а во втором туре красно-белые играли с «Ахматом», который только-только возглавил Андрей Талалаев. ЦСКА же, например, в первых семи турах сыграл и с «Рубином», и с «Зенитом», и с «Краснодаром», и со «Спартаком». «Зенит» дважды играл в Москве – с «Динамо» и «Локомотивом», съездил в Ростов и дома обыграл ЦСКА. «Локо» тоже настрадался – там и игра со «Спартаком», и с «Рубином», плюс «Краснодар», «Зенит» и «Ростов».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Такой лёгкий для «Спартака» календарь – заслуга Газизова (даже официальные лица подтверждали всем известный, но не очень обсуждаемый факт – клубы могут влиять на составление календаря). И именно резво стартовав с соперниками ниже классом, «Спартак» смог вырваться в лидеры РПЛ, а команда ментально почувствовала, что готова к борьбе за первое место. О важности нескольких подряд побед говорил и Тедеско. Но разве смог бы добиться «Спартак» таких побед, если бы подряд пришлось играть с конкурентами по таблице?

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Лёгкий старт – не единственный плюс нынешнего календаря для красно-белых. Весной «Спартаку» предстоит лишь трижды сыграть не в Москве: выезд в Ростов, Тулу (не самое дальнее путешествие) и Грозный (в последнем туре сезона). Возможно, именно обилие домашних матчей в конце чемпионата может стать определяющим фактором для клуба в борьбе за чемпионство.

4. Не уволил Тедеско.

Учитывая успехи «Спартака» в РПЛ, болельщикам красно-белых стоит сказать спасибо Газизову за то, что не уволил Тедеско. По нашей информации, сделать он это мог в конце прошлого сезона. «Оставить Тедеско в «Спартаке» — моё решение. У меня была возможность прийти и сказать: «Он мне не нужен» Но я сказал: «Нет, буду работать с этим специалистом». В итоге Тедеско остался в «Спартаке» и ведёт борьбу за чемпионство, а вот смог бы «Спартак» добиться похожего результата с тренером Газизова – большой вопрос.



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Так почему же, несмотря на видимые успехи в клубе, Газизова уволили, и уволили при этом со скандалом? О борьбе за власть внутри клуба мы уже писали: перераспределение ролей в руководстве сейчас идёт полным ходом. Возвращение Дмитрия Попова стало ключевым в карьере Газизова в «Спартаке». Сам Газизов же, по ощущениям, так и не понял, где оказался, и взял на себя слишком много. В итоге уже бывшего гендиректора сожрала и внутренняя борьба в клубе за место под солнцем, и неудачное трансферное окно (а главное – его объяснения неудач), и собственная самоуверенность.

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор? Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.

Понять уверенность Газизова в своих действиях в «Спартаке» – на словах Федун мог обещать защищать его дать гендиректору полный карт-бланш. Только вот в момент прихода Цорна в «Спартак» Федун тоже предрекал Томасу яркое будущее и чуть ли не будущее президентство, но уволил гендиректора, не дождавшись окончания сезона.