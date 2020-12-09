Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир» ознаменовался большим скандалом. Обе команды ушли с поля уже на исходе четверти часа игры. Причина – расизм со стороны… судьи!

Матч «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир» был доверен румынской бригаде арбитров во главе с Овидиу Хацеганом, а виновником скандала стал резервный судья 43-летний Себастьян Колцеску (рефери ФИФА с 2006 года). Один из эпизодов игры завершился нарушением правил со стороны хозяев. Этим фолом особенно активно возмущался помощник главного тренера «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо. Колцеску донёс Хацегану на камерунца, при этом, указывая на Вебо, использовал слово «negro».

«Чёрный парень там, на скамейке. Пойди, проверь, кто он. Тот чёрный, так нельзя себя вести», — сказал Колцеску главному арбитру. Вебо, получив удаление, начал возмущаться и обвинять судью в расизме. После этого к судье подбежал сидевший в запасе нападающий турецкой команды Демба Ба, который также пришёл в ярость от услышанного.



«Вы никогда не говорите: «Этот белый парень», а говорите: «Этот парень». Так почему же, когда вы указываете на чернокожего парня, вам обязательно нужно сказать «Этот чёрный парень?» – спрашивал Ба.



На защиту камерунца встали игроки и члены тренерского штаба турецкой команды. Они окружили резервного судью. «Вы расист?» – обращался к Колцеску тренер «Истанбул Башакшехир» Окан Бурук.



Более того, Вебо поддержали и соперники. Игроки «ПСЖ» приняли решение уйти с поля вместе с игроками «Истанбул Башакшехир» в знак протеста против расизма. Такого в футболе ещё не бывало! Турецкий клуб тут же отреагировал в «Твиттере» на случившееся постом с призывом «Нет расизму».

Делегат матча попытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры не приводили к успеху. Сначала появилась информация, что матч возобновится в полночь по Москве, то есть примерно через 40 минут после остановки, а Колцеску поменяется местами с одним из арбитров на VAR. Однако это не устроило гостей, требовавших вывести судью-расиста из состава делегации, поэтому и в полночь команды всё ещё находились в подтрибунном помещении. Наконец представители «Истанбул Башакшехир» сообщили: они не планируют доигрывать матч в этот день. Впоследствии появилась информация о переносе матча на 9 декабря, его планируют начать в 20:55 мск.



Между тем, результат не имел особого значения для турецкой команды, так как она вне зависимости от исхода игры в Париже заняла бы последнее, четвёртое место.