Прямо сейчас «Барселона» лучше без Месси

Начну с просьбы. Не нужно искать в этом тексте чёрную кошку. Во-первых, сейчас это могут посчитать расизмом. А во-вторых, гений Месси и его значение для футбола не подвергаются сомнению. Речь идёт именно о текущей проблеме конкретной команды в конкретных обстоятельствах.

Месси может делать с мячом вещи, на которые не способен больше ни один игрок. Но зато все они дают то, чего не может он. Скорость. И я сейчас не о рывках. Лео замедляет атаки, потому что делает медленно ВООБЩЕ ВСЁ. Самому странно такое писать: так же как все, я привык, что этот гений идеально знает, когда и сколько касаний нужно, когда замедлить атаку, а когда ускорить. Да, так и было. Но сейчас не так. Об этом нужно сказать подробнее.



Когда-то Месси было бессмысленно закрывать персонально, потому что это не работало. Сейчас тоже бессмысленно: потому что просто не нужно. Он так медленно двигается по полю, его движения так предсказуемы, что соперники могут даже оставлять его в одиночестве. Если на него пойдёт пас, они всё равно успеют накрыть его и создать численное большинство.



В конце первого тайма «Барселона» разбежалась в редкую контратаку. Месси получил мяч на скорости в полуфланге, против него был только Сандро. За спиной у Сандро – пустота штрафной, но правее к центру его уже страховали. Удивительно, но Месси, вместо того чтобы обойти защитника и выскочить один на один под углом, затормозил, стал подрабатывать под себя и бить издали. Удар заблокировали сразу вдвоём. Но даже если бы Лео каким-то образом удалось нанести удар между ними, зачем? Зачем жертвовать развитием атаки ради дальнего удара из сложной ситуации, когда перед тобой только один соперник?



Со стороны очень похоже на автоматизм, как будто Месси просто делает то, к чему привык и не рассматривает другие варианты обострения – даже более явные. Если не это, то что? Неспособность сделать рывок? Неуверенность в способности обвести одного защитника на пространстве? Звучит ещё менее убедительно: Лео постоянно идёт в обводку даже не на одного, а нескольких соперников.



Его дальние удары вредят. «Барселона» перебила «Ювентус» со счётом 20:9, больше половины этих ударов нанёс Месси – 11. Из них только два из пределов штрафной, из них только один в явной голевой ситуации. Большинство этих ударов случились в моментах, когда перспективнее было продолжать атаку и искать впереди партнёров пасом из глубины.

Ещё один фактор: отсутствие Фати и Дембеле

Отчасти дикое количество дальних ударов объясняется кадровыми проблемами. В первом матче с «Ювентусом» на поле постоянно был либо Фати, либо Дембеле – то есть игрок, специализирующийся на рывках из глубины за спину. С начала сезона они не раз выходили оба. Собственно, желание Кумана играть в быстрыми вингерами было одной из причин, по которой Месси пришлось менять позицию. Но сейчас Фати и Дембеле оба травмированы, и это большая потеря – и в мастерстве, и в стиле игры.



Но полностью списать замедляющую роль Месси отсутствием Фати и Дембеле нельзя. Тринкау тоже быстрый игрок, а Педри – один из умнейших в этой команде, который умеет неожиданно врываться в первую линию атаки. «Ювентус» здорово защищался и не оставлял явных коридоров для таких рывков, но даже при минимальных шансах на успех этим приёмом периодически нужно было пользоваться. Хотя бы для того, чтобы атаки «Барселоны» стали менее предсказуемыми. Чтобы в следующий раз можно было сыграть за счёт партнёра – и получить на одного соперника меньше в опорной зоне.



Большую часть времени «Ювентус» провёл без мяча и на своей половине поля. Это не в стиле Пирло, но быстрые голы предполагали такой сценарий. Тут уместно привести параллель с матчем против «Кадиса», который «Барселона» тоже проиграла.

«Реал» и «Барса» проиграли команде, которая не была в элите с 2006 года. Что за выскочки? Худшая по владению команда во всех топ-лигах Европы. И не в топ-лигах тоже.

«Кадис» — это такой маленький локальный и очень злой «Атлетико», который в любой непонятной ситуации ставит автобус. Раньше такие команды были любимой жертвой Месси. Он обыгрывал их в одиночку, просто на классе, маскируя все структурные недостатки позиционных атак. Но от нынешнего Месси «Кадис» легко отбился. Умышленно создавал вокруг аргентинца пустое пространство, как бы приглашая пасовать на него, а когда мяч действительно передавали Лео, соперники успевали накрыть его – потому что игра сразу замедлялась. В итоге, Месси коснулся мяча 121 раз (чудовищная цифра) и нанёс 10 ударов – опасным был с натяжкой один. В матче с «Ювентусом» у него 89 касаний (больше, чем у любого игрока соперников) и 11 ударов, но только один опасный. Не совпадение: соперникам выгодно, чтобы Месси постоянно хаотично двигался по всему полю и получал мяч.

И ещё одна серьёзная проблема

Все проблемы каталонцев нельзя свести к неумению Кумана использовать сильные стороны Месси или к его плохой форме. На самом деле, главные проблемы в последних матчах связаны вообще не с атакой, а с обороной.



Несколько месяцев подряд главным объектом критики из старой гвардии «Барселоны» был Пике – но вот Пике травмирован, можно наслаждаться обороной, которая наконец-то избавилась от этого балласта. Или нельзя? Спад Пике очевиден, но далеко не так велик, как казалось из-за структурных особенностей команды. Например, когда сразу после потери проваливается контрпрессинг, соперники выбегают в убойные атаки, у защитников в такие моменты просто нет шансов выглядеть хорошо. А Пике ещё и брал на себя самые трудные решения: не страховал партнёров, а сам выбрасывался из линии. Сейчас, когда его нет, по идее, Лангле должен быть тем человеком, от которого исходит спокойствие, лидером, который управляет защитой. Но он ошибается даже в простых ситуациях. А Мингеса и Араухо просто слишком мало игр провели на таком уровне, чтобы сохранять стабильность. Они ошибаются в силу нехватки опыта – так же, как де Лигт ошибался в «Ювентусе».



Грубые индивидуальные ошибки в защите убили «Барселону» в последнем матче чемпионата, и они же стоили матча с «Ювентусом». Даже если бы Араухо проиграл Роналду забег к лицевой, это не был бы голевой момент, фолить было необязательно. При втором голе и Араухо, и Лангле удивительным образом оба провалились позиционно и заодно показали полное отсутствие взаимопонимания.



Постоянные глупые индивидуальные ошибки в защите (даже железный тер Штеген начал поддаваться тренду) – проблема даже посерьёзнее негативного влияния Месси. Но именно сочетание всех факторов сразу делает команду настолько беспомощной в больших матчах.

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