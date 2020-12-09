Кейн — потрясающий, но подлый игрок. Показываем его фирменный грязный приём

В воскресном дерби «Тоттенхэм» — «Арсенал» хватало событий — потрясающий гол Сона, травма Парти, много рекордов. Однако внимание болельщиков разных команд (и в особенности фанатов «Арсенала») привлёк ничего не значащий момент в самом конце матча: Кейн подставился под Габриэла, и защитник неудачно приземлился (бразилец похрамывал после такого приёма).

В «Твиттере» разгорелись споры между болельщиками команд и просто неравнодушными — Габриэл мог получить серьёзную травму, ударившись о газон. При этом очевидно, что Кейн подставился под защитника сознательно. Корпусом англичанин владеет прекрасно, поэтому если соперник не выпрыгнет, то Кейн выиграет борьбу. В случае же если соперник выпрыгнет, есть вероятность, что судья свистнет фол в пользу «Тоттенхэма». И вот что самое интересное: такое поведение Кейна не является случайностью — Гарри проворачивал это и в других матчах.

В матче пятого тура с «Вест Хэмом» Кейн подстроился таким образом под Крессуэлла — пока Аарон смотрел на летящий сверху мяч и готовился к верховой борьбе, Гарри бросил взгляд на защитника. Оценив ситуацию, вместо прыжка Кейн совершил движение в сторону соперника. Произошло столкновение, но из-за слишком явных намерений нападающего арбитр отдал мяч «Вест Хэму».

Седьмой тур, «Тоттенхэм» принимал «Брайтон». Мяч летал над штрафной площадью, Кейн вступил в борьбу с Лалланой и аналогичным образом подставился под Адама. В этот раз повезло: игрок «Брайтона» явно сфолил, выставив руку и локтем соприкоснувшись с головой Кейна. Важно отметить всё тот же взгляд, которым форвард оценил и ситуацию, и вероятность назначенного штрафного — Гарри даже не пытался бороться за мяч «на втором этаже». Судья назначил штрафной, а после просмотра VAR и пенальти (фол произошёл на линии штрафной). Кейн реализовал 11-метровый удар, а «Тоттенхэм» одержал победу со счётом 2:1.

У англичанина в этом розыгрыше чемпионата 1,4 фола и 5,4 верховой дуэли за игру. Возможностей совершить эту маленькую гадость у Кейна предостаточно — надо лишь подгадать момент. Предположить, зачем он так действует, труда не составляет: вероятность, что соперник обопрется на форварда, крайне высока — дальше хватит падения и разведённых в сторону рук. Пользу, очевидно, уловка приносит: минимальная победа над «Брайтоном» благодаря заработанному таким способом пенальти случилась не так давно. Но насколько это чистый приём?

Подрезать соперника в воздухе в принципе затея не из лучших — падение может привести к любым последствиям от незначительного минутного дискомфорта до смещения позвоночных дисков и плечевых суставов. Подобный приём запрещён в регби, за подобное игрока удалят и выпишут недели дисквалификации. В баскетболе подрезка соперника также беспрекословно карается фолом. В футболе за это не дают красных карточек (и даже жёлтых), а исход эпизода непредсказуем: в приведённых примерах есть и фол со стороны Кейна, и фол в сторону Кейна, и молчание арбитра. Подобные маленькие хитрости могут сломать шею игроку в воздухе, поэтому нейтральные и настроенные против «Тоттенхэма» болельщики справедливо обращают на это внимание. Может, Гарри пора перестать так делать?

Едва ли. Этот приём у англичанина в арсенале уже давно: пересмотрите хотя бы игру с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов сезона-2018/2019 — там Кейн точно так же подставляется под Фернандиньо, и тот после свистка отвечает подлостью на подлость, прижимая голову форварда к земле локтем, пока судья не видит, что приводит к потасовке. Дать подсказку, почему в этом сезоне такие случаи участились, может прекрасная документалка от Amazon про «Тоттенхэм» и Жозе. В ней есть эпизод, где Моуринью говорит своим игрокам: «Я действительно думаю, что вы хорошие парни. Но в эти 90 минут вы просто не можете быть хорошими. В эти 90 минут вы должны быть сворой подонков. Умных подонков, не тупых подонков».

Легко найти подтверждение словам тренера и на поле. Уловки Кейна не единственный грязный трюк от игроков «Тоттенхэма». Вспомните хотя бы удаление Марсьяля в разгромном матче на «Олд Траффорд»: Ламела заслуживал удаления как минимум не меньше француза, однако отделался лишь предупреждением и был заменён в перерыве, чтобы не получить красную (играл довольно грязно до и после удаления Марсьяля). «Тоттенхэм» сейчас — фирменная команда того самого Моуринью. Эффективная, хищная, часто грязная и ненавидимая болельщиками. Кейн — важнейший механизм не только тактически, но и идеологически. Посмотрите за верховыми единоборствами Грязного Гарри в следующей игре и оцените сами. Жозе оценит точно.