«Зениту» нужно переформатировать среднюю линию. Иначе провалы в Европе будут всегда

«Мы неплохо играли, создавали моменты, но…»

Фраза с таким примерным контекстом звучала на каждой пресс-конференции Сергея Семака после матчей Лиги чемпионов. Сергей Богданович на публике оценивал игру и результаты крайне осторожно и дипломатично, избегал громких заявлений, не поддерживал журналистов, задававших вопросы с категоричными формулировками. Хотя формулировки выглядели полностью обоснованными.

Давайте продолжим любимую фразу Сергея Богдановича: «Мы неплохо играли, создавали моменты, но…»

…Но на выходе «Зенит» набрал позорное одно очко из 18 в не самой выдающейся, мягко говоря, группе.

…Но это последнее место выглядит всецело заслуженным и закономерным. Команда создала в два с половиной раза меньше моментов, чем «Брюгге» — 3,94 xG на 9,4 (у «Лацио» и «Боруссии», соответственно, показатели ещё лучше); имеет крайне низкий средний вес одного удара (то есть била из плохих позиций, не доводила мяч в опасные зоны); при этом оборонялся «Зенит» тоже скверно: худшие цифры по допущенным голам и по среднему весу удара соперников.

…Но если взять общетурнирные цифры, то здесь всё выглядит тоже очень печально. «Зенит» занимает 31-е место среди 32 клубов по суммарному показателю ожидаемых голов (скорее всего после заключительных матчей среды снова упадёт на последнее, 32-е); по допущенным ожидаемым голам – 31-е место; по среднему показателю владения – 25-е; по ударам/90 – 25-е, по индексу интенсивности прессинга – 18-е. Зато по навесам – 7-е; по длинным передачам – 7-е; по количеству верховых единоборств – 3-е. Ура!

Всё это замечательно обрисовывает стиль «Зенита». Стиль, в котором не так много осмысленной игры первым номером даже против ослабленных соперников, минимум комбинирования и выхода в атаку через короткие и средние передачи (первая реакция на прессинг – длинная от Ракицкого или Дугласа), много борьбы, борьбы и ещё раз борьбы. К сожалению, борьбы статичной и верховой, интенсивности в футболе «Зенита» тоже немного. А эффективность вы и так видите в первых двух показателях предыдущего абзаца.

Внутри страны у «Зенита» лучшая оборона. На международной арене – худшая

Важно подчеркнуть, что выбранный Семаком стиль игры, во-первых, долгое время смотрелся наиболее оптимальным для нынешнего подбора игроков, во-вторых, он давал результат внутри страны. «Зенит» легко брал РПЛ за счёт убийственной эффективности пары форвардов, персонально потрясающей формы Дзюбы (ему можно не давать тонкие передачи, хватит даже летящей на уровне груди), а сзади всё вычищала объёмная пара Оздоев – Барриос. Последний вообще не участвовал в атакующих действиях, но давал надёжность сзади.

В Лиге чемпионов всё это не сработало. Для начала распалась пара нападающих: Азмун долго лечился, Дзюба переживает очевидный спад (и не факт, что к пиковой форме Артём вообще надолго вернётся). Далее стала прослеживаться некачественная игра средней линии. И вот на ней как раз давайте остановимся подробнее. Ведь известную мудрость – покажите мне свою полузащиту, и я скажу, какая у вас команда – никто не отменял.

В прошлом сезоне РПЛ у «Зенита» была с запасом лучшая оборона среди всех клубов. Команда допускала минимум опасных ударов (менее 1,00 xGА за игру), в новом чемпионате команда по этому показателю, несмотря на все сложности, также идёт достойно: 13 пропущенных голов и 13,1 xGA после 17 туров. Это хорошие цифры. Но в Лиге чемпионов у команды безобразная защита: команда пропустила больше всех в группе, а по xGA плетётся в самом хвосте участников.

Даже по матчу с немотивированной «Боруссией» мы могли заметить, что при повышенном давлении и интенсивности Барриос не обеспечивает надёжность. Он пропускает мячи между линиями, излишне концентрируется на сопернике с мячом, вследствие чего может бросить свою зону и, например, побежать накрывать прострел, хотя по позиции это проще сделать крайнему защитнику. Также колумбиец часто перестраховывается и вжимается в штрафную. Пересмотрите удар Ройса в штангу в конце первого тайма – по структуре опорной зоны есть вопросы, позиция Барриоса обсуждаема.

Пропущенный гол от Витселя, кстати, тоже стал следствием чересчур глубокой посадки обоих опорников – поэтому и бил бельгиец без сопротивления.

Можно спорить по поводу правильности действий игроков в конкретных эпизодах, но общая тенденция всё равно очевидна: то, за счёт чего «Зенит» обороняется в РПЛ, в Лиге чемпионов не работает. Команда допускает много ударов и атак сквозь опорную зону.

С точки зрения созидания средняя линия «Зенита» — кошмар. Здесь нужно полное переформатирование

Сложно играть в современный футбол с уверенным выходом из обороны, если твои полузащитники не выполняют главную конструктивную задачу: не связывают заднюю линию с передней. Именно в этом компоненте видятся главные сложности «Зенита» по итогам провальной Лиги чемпионов. Едва команда попадала под прессинг, как оба опорника сразу же прятались от мяча, и центральным защитникам или Дугласу Сантосу приходилось искать партнёров длинными передачами. Выигранных верховых единоборств по сравнению с РПЛ было меньше – и футбол «Зенита» становился удобным для соперников.

Если Оздоев ещё хоть как-то продвигает мяч, то Барриос в текущей Лиги чемпионов в конструктиве сильно разочаровал. Он старался действовать надёжно, не допускал потери (отсюда 90 процентов точности в пасах), но с точки зрения влияния на развитие атаки это был ужас. Почти каждая вторая передача из разряда 70 на 30 (вероятность того, дойдёт ли до партнёра или нет) оказывалась неточной. Скромные по меркам РПЛ цифры по пасам с продвижением, вразрез, в финальную треть, в штрафную, по глубоким передачам – в Лиге чемпионов их доля и качество оказались ещё хуже.

То есть фактически «Зенит» играл с опорным полузащитником, нацеленным исключительно на разрушение (обычная история), но при этом его разрушение не было таким уж уникальным по меркам Лиги чемпионов (ещё раз: по 2,075 допущенных xGA в среднем за 90 минут), а влияние на созидание было даже не нулевым, а отрицательным.

Можно ли побеждать с такой полузащитой в России? Практика показала, что да – хотя в текущем сезоне при спаде формы у игроков стало намного сложнее. Можно ли с такой средней линией, где нет ключевых для созидания игроков, побеждать или хотя бы просто показывать достойный футбол в Европе? Ответ в турнирной таблице.

А сможет ли Семак построить что-то интересное?

Не исключаю, что даже в нынешнем составе «Зенит» мог бы играть в более созидательный и динамичный футбол, если бы этого захотел главный тренер. Но пока все шаги Сергея Богдановича оказываются половинчатыми. Сначала он вроде бы пытается попробовать что-то новое, но затем, после поражений, первой же реакцией-инерцией становится возврат к любимой осторожной тактике.

Сегодняшние влияние тренерского штаба на футбол «Зенита» вряд ли положительное. Это можно прочувствовать, например, по банальным показателям: команда дважды вела в счёте, но упускала преимущество в концовках (ничья с «Лацио», поражение от «Боруссии»), а количество пропущенных мячей во вторых таймах аномально больше, чем в первых: 10 против трёх. Забит после перерыва всего один мяч.

Сергей Богданович говорит, что он видит, какие нюансы нужно скорректировать «Зениту» для более успешных выступлений в Европе. Интересно, какими будут его первые шаги во время зимних сборов. Если ими не окажутся поиски новых решений в средней линии и изменение принципов позиционного футбола, то команда скорее всего обречена. И сам главный тренер – тоже.



Использованы данные Wyscout.