Называть судей цыганами можно, а темнокожего игрока чёрным — нет?

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир» разгорелся новый конфликт. Из-за проявления расизма со стороны судьи игроки ушли с поля уже на исходе 15-й минуты. Скандал набирает обороты и уже вовсю разразился в мировой общественности. Игроки, фанаты и эксперты разделены на два лагеря.
Участник матча нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выложил пост в поддержку тренера турецкого «Истанбула», подвергшегося расистским оскорблениям со стороны арбитра. «Скажи нет расизму. Пьер Вебо, мы с тобой!» – написал Мбаппе на своей странице в «Твиттере».
Не остался в стороне полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. В ответ на твит «Истанбула» со словами «Нет расизму» Стерлинг написал: «Предельно ясно».
Последовал примеру Стерлинга его одноклубник Эмерик Лапорт, который выложил в «Твиттере» фото капитанской повязки с надписью «Нет расизму».
«Чёрные жизни важны», — такими словами сопроводил последнее фото в «Инстаграме» нападающий «ПСЖ» Неймар.
Но есть и те, кто поддержал арбитра. Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс заступился за судью. «Вот тренерский штаб «Истанбула». Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как ещё рефери должен был обозначить его, кроме как чёрный, если он не знает имён тренеров и у них нет номеров?
Описать нарушителя как чёрный – это не расизм! Судья не знает имён, а шесть из семи тренеров – турки. Одного из членов штаба нужно удалить, арбитра спрашивают: «Кого?», и он говорит: «Чёрного». Что ещё он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?» — написал Барнс в своём «твиттере».
Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба выразил поддержку игрокам, которые решили покинуть поле. «Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что вступились, спасибо игрокам за то, что покинули поле», – написал Дрогба в своём «твиттере», сопроводив подпись видеозаписью инцидента и фотографией с надписью «No to racism».
Прокомментировал инцидент и президент Турции Реджеп Эрдоган. «Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливаются расистская риторика и действия соответствующего характера», — приводит слова Эрдогана Reuters.
Ситуация может развернуться и в другую сторону. Румынские судьи утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере», автором высказывания на самом деле был не резервный рефери Себастьян Колцеску, а ассистент главного арбитра Октавьян Шовре. При этом члены румынской бригады утверждают, что были недовольны поведением тренера, поскольку он начиная со 2-й минуты матча называл их цыганами.
- 9 декабря 2020
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:15
-
19:01
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:17
-
18:10
-
18:10
-
17:56
-
17:55
-
17:41
-
17:40
-
17:33
-
17:33
-
17:25
-
17:12
-
17:06
-
16:47
-
16:45
-
16:30
-
16:29
-
16:13
-
16:07
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:28
-
15:10
-
15:03
-
15:01
-
14:53
-
14:48