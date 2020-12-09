Называть судей цыганами можно, а темнокожего игрока чёрным — нет?

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехир» разгорелся новый конфликт. Из-за проявления расизма со стороны судьи игроки ушли с поля уже на исходе 15-й минуты. Скандал набирает обороты и уже вовсю разразился в мировой общественности. Игроки, фанаты и эксперты разделены на два лагеря.

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.

Участник матча нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выложил пост в поддержку тренера турецкого «Истанбула», подвергшегося расистским оскорблениям со стороны арбитра. «Скажи нет расизму. Пьер Вебо, мы с тобой!» – написал Мбаппе на своей странице в «Твиттере».

Не остался в стороне полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. В ответ на твит «Истанбула» со словами «Нет расизму» Стерлинг написал: «Предельно ясно».

Последовал примеру Стерлинга его одноклубник Эмерик Лапорт, который выложил в «Твиттере» фото капитанской повязки с надписью «Нет расизму».

«Чёрные жизни важны», — такими словами сопроводил последнее фото в «Инстаграме» нападающий «ПСЖ» Неймар.

Но есть и те, кто поддержал арбитра. Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс заступился за судью. «Вот тренерский штаб «Истанбула». Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как ещё рефери должен был обозначить его, кроме как чёрный, если он не знает имён тренеров и у них нет номеров?



Описать нарушителя как чёрный – это не расизм! Судья не знает имён, а шесть из семи тренеров – турки. Одного из членов штаба нужно удалить, арбитра спрашивают: «Кого?», и он говорит: «Чёрного». Что ещё он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?» — написал Барнс в своём «твиттере».



Бывший нападающий «Челси» и сборной Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба выразил поддержку игрокам, которые решили покинуть поле. «Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что вступились, спасибо игрокам за то, что покинули поле», – написал Дрогба в своём «твиттере», сопроводив подпись видеозаписью инцидента и фотографией с надписью «No to racism».

Прокомментировал инцидент и президент Турции Реджеп Эрдоган. «Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливаются расистская риторика и действия соответствующего характера», — приводит слова Эрдогана Reuters.

Твит из России спровоцировал очередной скандал из-за BLM. Английские фанаты разделились Болельщиков «Миллуолла» поддержали 135 тысяч человек и Дуги Бримсон.

Ситуация может развернуться и в другую сторону. Румынские судьи утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами. Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере», автором высказывания на самом деле был не резервный рефери Себастьян Колцеску, а ассистент главного арбитра Октавьян Шовре. При этом члены румынской бригады утверждают, что были недовольны поведением тренера, поскольку он начиная со 2-й минуты матча называл их цыганами.