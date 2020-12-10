«Ливерпуль» забил уже на 55-й секунде. А вот 7 самых быстрых голов в истории ЛЧ

В матче заключительного в 2020 году игрового дня ЛЧ «Ливерпуль» на выезде встречался с «Мидтьюлланном». Команда Клоппа еще до игры гарантировала себе первое место в группе, однако «Ливерпуль» начал мощно, открыв счет уже на первой минуте. А точнее на 55-й секунде. Салах вбежал в штрафную и проткнул мяч мимо вратаря. Гол стал самым ранним для «Ливерпуля» в лигочемпионской истории.



Однако этот гол не входит даже в число 20 самых быстрых в истории турнира. Вот как выглядит топ-7 самых ранних забитых мячей.

«Бавария» – «Ювентус» – 2:0

3 апреля 2013 года

Давид Алаба Фото: Dennis Grombkowski/Getty Images

Один из самых великих вратарей XXI века Буффон совершил странную ошибку. Алаба пробил примерно с 35 метров. У голкипера было достаточно времени, чтобы среагировать, но у итальянца не получилось. Возможно, его смутило, что удар накрывал защитник, и было тяжелее предсказать траекторию полёта мяча.

6. Диого Ринкон (24,00 секунды)

«Динамо» К – «Фенербахче» – 3:1

9 августа 2006 года



Это был матч за право сыграть в группе ЛЧ. Украинский клуб прошёл турок в том числе за счет дубля бразильца. Первый гол случился после того, как вратарь «Фенербахче» отбил мяч перед собой, а набежавший Ринкон поразил ворота в одно касание.

«Шальке» – «Милан» – 2:2

28 сентября 2005 года

Кларенс Зеедорф Фото: Christof Koepsel/Getty Images

До гола игроки «Милана» успели дважды ввести мяч в игру – и в центральном круге, и выбросив аут из-за боковой. Зеедорф обыгрался в стенку с Кака и пробил с 33 метров. Вратарь «Шальке» Рост дотянулся до мяча, но тот от его рук все-таки зашел в ворота.

«Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» – 3:2

1 октября 1997 года

Пожалуй, самый красивый гол в этой подборке. Дель Пьеро на ложном замахе обманул Шмейхеля и пробил по пустым воротам на «Олд Траффорд». Однако ни гола итальянца, ни гола Зидана не хватило, чтобы увезти из Англии даже ничью.

ПСВ – «Арсенал» – 0:4

25 сентября 2002 года

Жилберто Силва Фото: Ben Radford/Getty Images

Удивительный гол в том плане, что игроки ПСВ успели дважды за 20 секунд перехватить у «Арсенала», однако каждый раз моментально его теряли. В результате, Жилберто Силва вбежал в штрафную и забивал уже в пустые ворота.

2. Жонас (10,96 секунды)

«Валенсия» – «Байер» – 3:1

1 ноября 2011 года

«Байер» разыграл мяч – нападающий отпасовал на защитника, а тот отдал вратарю Лено. Нынешний голкипер «Арсенала» совершил грубую ошибку и сделал передачу низом на Жонаса, который пробил, не входя в штрафную.

«Бавария» – «Реал» – 2:1

7 марта 2007 года

Рой Макай Фото: Ralph Orlowski/Getty Images

В матче 1/8 финала ЛЧ Роберто Карлос потерял мяч уже на шестой секунде. Пошла молниеносная атака хозяев: Салихамиджич отдал передачу низом в штрафную, а Макай пробил в одно касание. Это была 11-я секунда. Рекорд, который держится по сей день.