«Ёлочка» от Николича – без подарков. «Локомотив» тоже завершил выступление в еврокубках

Весной вся Россия будет болеть за «Краснодар». А за кого ещё?

«Локомотив» должен был побеждать «Баварию», чтобы продолжить евросезон и сыграть в будущем году в плей-офф Лиги Европы. Первый и до сегодняшнего дня единственный матч в Мюнхене «железнодорожники» как раз выиграли – 1:0 в сентябре 1995 года. Перед новой встречей подумалось: а вдруг и 25 лет спустя москвичи сотворят сенсацию, воспользовавшись тем, что лучшая команда Европы потеряла мотивацию на групповом этапе?

К сожалению, повторить успех той команды Юрия Сёмина нынешнему поколению игроков «Локомотива» не удалось. Проиграв «Баварии», «железнодорожники» выбыли из еврокубков, как и «Зенит» с ЦСКА. Теперь мы будем болеть на международной арене только за «Краснодар» в плей-офф Лиги Европы.

Помимо двух нападающих Зе Луиша и Фёдора Смолова «железнодорожникам» не смогли помочь дисквалифицированный Мурило, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов, Виталий Лисакович, а также Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов. Неделю назад польский и российский полузащитники пропустили матч с «Ред Булл Зальцбург» из-за сомнительных тестов. На выходных Крыховяк сыграл с «Рубином», тем не менее в Мюнхене он опять отсутствовал в заявке «Локомотива».

Марко Николич, как и в первом матче с «Баварией», сыграл «ёлочкой» – по схеме 4-3-2-1. Актуальная тактика, учитывая приближение нового года. В принципе эта система неплохо сработала в Москве, поэтому сербский тренер, очевидно, и решил использовать её во второй раз. Особенно сложные с физической точки зрения роли достались Владиславу Игнатьеву и Дмитрию Рыбчинскому, которые вынуждены были постоянно разрываться между центром поля и флангами, страхуя инсайдов против подключения свободных крайних защитников мюнхенской команды. Зато «Локомотив» максимально осложнил немцам получение мяча между линиями.



Действующий победитель Лиги чемпионов начал агрессивно, но на раз-два-три поджечь красно-зелёную ёлочку не сумел. «Железнодорожники» организованно и старательно оборонялись, да и скорости, предложенные «Баварией», выдерживали. В результате первый удар в створ хозяева нанесли только на исходе получаса. К перерыву преимущество команды Ханса-Дитера Флика по ударам было солидным – 9:3, тем не менее и немцы, и россияне имели всего по одному попаданию в створ.



Москвичи в своих контратаках стремились быстро находить Эдера, который старался зацепиться за мяч в ожидании помощи от партнёров, либо открываться за спины центральным защитникам «Баварии». Правда, за 45 минут португалец трижды попал в офсайд, а весь «Локомотив» – пять раз. Лучший шанс до перерыва получил убежавший к чужим воротам Мацей Рыбусь, чей удар Мануэль Нойер отбил кулаками. Флик был очень недоволен тем, как сыграли его футболисты в этом эпизоде.

Кикнадзе винят в уходе Сёмина. Но селекция «Локо» – вот это действительно ужас Райкович и Мурило в погоне за Кайо по количеству результативных ошибок.

На второй тайм «Бавария» вышла более заряженной, злой и быстрой. Затрещали фланги «Локомотива». До поры до времени выручал Маринато Гильерме, отразив опасные удары Эрика Шупо-Мотинга, подменявшего Роберта Левандовски, и свежего Сержа Гнабри. Однако на 63-й минуте команда Флика забила после углового. Правда, швейцарский судья Сандро Шерер, судя по повтору, ошибся, назначив этот стандарт, поскольку мяч ушёл за пределы поля от игрока немцев. Но что поделаешь? Надо было лучше отобороняться на угловом. Странно сыграл после подачи Дмитрий Живоглядов, который даже не попытался выпрыгнуть, а Никлас Зюле пробил головой по мячу, как молотком – по гвоздю. До этого Живоглядов заработал жёлтую карточку и упустил мяч в аут при выходе из обороны, возможно, он уже просто начал «плыть» от усталости.

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При счёте 0:1 «Локомотиву» оставалось надеяться только на чудо. Точнее, на два чуда, ведь команде Николича требовалось забивать уже два гола. Вариантов для усиления игры у серба почти не было – на скамейке сидели всего пять игроков, включая двух вратарей. Тем не менее одно из этих двух чудес едва не сотворил 19-летний Никита Иосифов. Дебютант Лиги чемпионов уже через минуту после своего появления на поле убежал к воротам Нойера, но, к сожалению, не смог переиграть опытного голкипера. В ответ «Бавария» забила второй гол. Шупо-Мотинг показал Флику, что тот может быть спокоен: у Левандовски есть хороший сменщик.

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Во втором тайме «Локомотив» нанёс четыре удара (в створ – два), тогда как «Бавария» пробила 13 раз (в створ – шесть). Разница, конечно, большая. Немцы заслуженно победили на классе, даже если им чуть-чуть недоставало мотивации.