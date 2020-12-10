Это была худшая Лига чемпионов в нашей истории. И плей-офф без России входит в привычку

Поражением «Локомотива» в Мюнхене — в матче, ход которого таил в себе только одну интригу: «когда же «Бавария» забьёт», — мы закрыли худшую Лигу чемпионов в нашей истории. Парадоксально, но факт — рекордное представительство российских клубов на групповом этапе автоматически обернулось антирекордом. Никогда такого не было, чтобы сразу три наши команды не смогли выйти из групп в плей-офф. И, похоже, если такой провал и повторится, то очень нескоро. Когда мы ещё три команды в ЛЧ заявим…

В принципе об этом стало известно ещё неделю назад, но окончательное понимание пришло только сейчас, с последними матчами — для нас это снова всё, финита ля комедия. Только шесть туров – и на отдых (ну ок, «Краснодар» — в Лигу Европы). Дальше серьёзные дела — без слабаков.



Увы, к такому раскладу начинаешь привыкать. И в Европе всё больше верят, что плей-офф Лиги чемпионов российским клубам просто не по зубам.



Помните, когда это последний раз было? Почти пять лет назад. «Зенит» в 1/8 финала против «Бенфики» в феврале-марте 2016-го. Тогда ещё Григорий Родченков только обживался в США, а Владимир Зеленский был простым кавээнщиком.



0:1 в гостях с голом Жонаса на 90-й минуте. И 1:2 дома – опять же с двумя голами, пропущенными в самой концовке. «Зенит» тренировал Виллаш-Боаш, в составе команды были Халк, Данни, Гарай, Витсель, Дзюба, Кокорин… Кстати, ответную игру судил Виктор Кашшаи.

Нужно ли «Зениту» возвращать Халка? Изучаем, как играет сейчас бывшая звезда РПЛ Разбираемся и с тем, стоит ли верить информации об интересе клуба к бразильцу.

За эти пять лет в плей-офф Лиги чемпионов отметились «Бешикташ», «Базель», «Шахтёр», «Аталанта», «Лестер», «Лейпциг»… Только не мы.



И когда теперь там будем – вопрос со звёздочкой и на засыпку. Даже если и получится у кого-то в ближайшие годы – скорее это станет единичной и случайной удачей. Никаких предпосылок к тому, чтобы наши клубы начали стабильно щёлкать групповой этап ЛЧ, нет и в помине. Если уж «Зенит» и «Локомотив», «жеребясь» из первой корзины, финишируют строго четвёртыми…



А ведь были совсем другие времена. И не так давно.



ЦСКА-2010 после феноменального удара Хонды побеждал в гостях «Севилью» и на равных (по счёту) играл в четвертьфинале с будущим победителем – «Интером» Моуринью. «Армейцы» оба раза — и на «Сан-Сиро», и в «Лужниках» — уступали лишь 0:1. Дейвидас Шемберас, когда весной вспоминали с ним эти матчи, вообще заявил: был бы в составе ЦСКА Вагнер Лав, могли пройти итальянцев.

«Интер» был машиной. А нам не хватило Вагнера». 10 лет четвертьфиналу ЦСКА в ЛЧ Шемберас вспоминает хрустального Гонсалеса, чудо-гол Хонды и симуляции Снейдера.

«Локомотив»-2004. В первом домашнем матче 1/8 финала команда Сёмина в родном Черкизово откровенно возила «Монако» и должна была выигрывать крупнее, чем 2:1. А в ответной игре португальский судья Батишта по прозвищу Креститель уже на 22-й минуте удалил за две жёлтые капитана и лидера москвичей Лоськова. В итоге всё решил единственный гол Пршо. И «Монако» дошёл до финала…



«Спартак»-96 — это рекордные шесть побед в группе и почти состоявшийся камбэк против «Нанта». Но тот же судейский вопрос. Назначь швейцарский арбитр Мументаллер чистый пенальти за снос Кечинова, «Спартак» громил бы «канареек» и выходил в полуфинал.



И это при том, что наш футбол в 90-е был куда беднее нынешнего – зарплата игрока основы в золотом «Спартаке» первых российских чемпионатов составляла, смешно сказать, 200-300 долларов. Что не мешало красно-белым греметь в Европе.

Сколько зарабатывали российские футболисты в 1990-е Современному поколению даже после снижения зарплат грех жаловаться.

«Зенит» в РПЛ сейчас, как тот романцевский «Спартак», считается гегемоном. Но где от него такой же еврокубковый выхлоп? Хотя финансовые возможности клубов несовместимы.



Мы точно потеряли что-то очень важное. Хорошо, если не безвозвратно. И пока ищем (ищем ведь, да?), остаётся только одно – в который раз грустно признать вслед за великим комбинатором: «Мы чужие на этом празднике жизни».