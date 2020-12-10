«Самое. Долгое. Ожидание. В жизни». «Боруссия» смотрела параллельную игру на ноуте

Немецкая команда проиграла «Реалу», но всё равно вышла в плей-офф – впервые в истории.

В группе В до последнего тура не было понятно, кто выйдет в плей-офф – это мог сделать каждый:

– «Боруссия» М – 8 очков,



– «Реал» – 7 очков,



– «Шахтёр» – 7 очков,



– «Интер» – 5 очков.



«Реал» и «Боруссия» закончили чуть раньше, чем их соперники по группе: мадридцы выиграли и обеспечили себе выход с первого места, а вот вторая команда определялась по итогам параллельной встречи.

Интрига сохранялась до последних минут. В итоге «Интер» и «Шахтёр» за 90 минут так и не забили ни одного гола, поэтому в онлайн-таблице после матча «Боруссия» была на втором месте. Но забей кто-то в Милане за добавленные восемь минут, немцы слетели бы на третью строчку, а вслед за «Реалом» в плей-офф отправилась бы забившая команда.



Напряжение было настолько велико, что мёнхенгладбахская «Боруссия» практически в полном составе после финального свистка не ушла с поля, а осталась досматривать игру «Интера» и «Шахтёра».



«Самое. Долгое. Ожидание. В жизни», – шутили в «твиттере» клуба.

После финального свистка в Милане команда в полном составе бросилась на поле и чуть не сошла с ума от счастья. Мёнхенгладбахская «Боруссия» впервые в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов! Как всё удивительно удачно сложилось.

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«Группа смерти. Выжили».

В раздевалке было ещё жарче, чем на поле.

«Мы пришли сюда, чтобы остаться», – коротко отреагировал полузащитник «Боруссии» Денис Закариа.



Великий вечер для Мёнхенгладбаха.