В «Спартаке» его дважды делали козлом отпущения. Куда пропал Андрей Чернышов

Многие помнят Чернышова по неудачному опыту работы в «Спартаке». В июне 2003 года молодой специалист возглавил красно-белых, но уже через два месяца был отправлен в отставку. Виной тому бромантановый скандал и худший результат клуба в истории чемпионатов России (10-е место).

После этого об Андрее долго не было новостей. Мы решили вспомнить его карьеру – как игровую, так и тренерскую. Ведь в футбол Чернышов играл действительно классно. Да и тренером оказался не самым плохим.

Начало карьеры и ранний успех. В 23 года Чернышов стал капитаном сборной СССР

Чернышов пробился в большой футбол благодаря трудолюбию. «Мне тренеры с детства в один голос твердили, что футболиста из меня не получится», – признавался Андрей в 2002 году «СЭ». Долговязый юноша был медлительным, не отличался физической мощью, слабо действовал как в отборе, так и в подыгрыше.

Фото: Phil O'Brien/Getty Images

Помогли дополнительные тренировки, хотя поначалу он и не верил в успешную карьеру: планировал стать тренером, поступил в институт. Однако в 18 лет Чернышов оказался в армии, «по «динамовской» линии. После курса молодого бойца парня взяли во вторую команду бело-голубых. «Я чувствовал за своей спиной не только наши ворота, но и ворота КПП войсковой части, которые могли захлопнуться из-за одной-единственной ошибки», – вспоминал Чернышов.

Опекал Марадону, защищал Белый дом. Необыкновенная судьба игрока «Спартака» Хидиятуллина Бесков выгнал его из команды, заподозрив в сдаче матча.

Такой мощный стимул способствовал профессиональному росту футболиста. В 20 лет Чернышов попал в молодёжную сборную СССР и выиграв с командой чемпионат Европы среди сверстников. Оттуда – прямиком в первую сборную страны. Андрей прошёл весь отборочный цикл к Евро-1992, а в ряде товарищеских встреч даже выводил команду на поле с капитанской повязкой. В частности, такой чести Чернышов удостоился на турнире в честь 100-летия компании «Скания», который прошёл летом 1991 года в Швеции. Выбор Бышовца пал именно на Андрея, хотя в команде находились и более опытные игроки – Черчесов, Алейников, Цвейба.



К 23 годам Чернышова трижды включали в «Список 33»: два раза в чемпионате СССР и один – уже в России. В 1992 году Андрей в составе сборной СНГ отправился на чемпионат Европы, где провёл все три встречи группового этапа. Наша команда не смогла выйти из группы, уступив в решающем матче Шотландии. «Анатолий Фёдорович (Бышовец. – Прим. «Чемпионата») старался нас успокоить. Сказал: «Вы отлично сыграли с немцами и голландцами. Теперь нужно всё забыть как можно быстрее и вспомнить о клубах», – прокомментировал тогда Чернышов вылет сборной СНГ с турнира.

«Витя не услышал, пошёл в обводку…» Драма нашей сборной на Евро-1992: ищем, кто виноват Мы могли выиграть тот чемпионат Европы, а не Дания. Если бы не упущенная победа над немцами и «пьяные» шотландцы.

Переход в «Спартак» и опыт игры за границей. По мнению Чернышова, ему не хватило толкового агента

За пять лет Чернышов вырос из игрока дубля в одного из лучших защитников страны. Несмотря на это, в «Динамо» к нему относились прохладно. Как, в принципе, и ко всем воспитанникам. «Постоянно подчёркивалось, что мы, «коренные динамовцы», должны поддерживать традиции. А как доходило до материальных благ – воспитанники получали всё в последнюю очередь, – сетовал Андрей. – Тем, кто приходил из других клубов, давали всё и сразу. Конечно, было обидно». Особенно остро стоял квартирный вопрос: Чернышов с супругой, которая ждала ребёнка, жили у её родителей, а выделять квартиру Андрею в клубе не хотели.

Фото: «Чемпионат»

В поисках лучших условий Чернышов перебрался в «Спартак». Правда, карьера там у Андрея не задалась. В драматичном полуфинале Кубка обладателей кубков (против «Антверпена», 1:3) два гола красно-белые пропустили как раз из-под него. «Первый мяч – Чернятински бьёт, попадает мне в спину и вторым ударом забивает. Следом простейшая передача с фланга: почему-то решил, что дотянусь, в итоге бельгиец оказался один в штрафной. Он мяч принял и положил нам в девятку», – вспоминал Чернышов.

Андрея сослали в дубль «Спартака», но динамовцы тут же вспомнили про своего воспитанника. Чернышову позвонил Валерий Газзаев и уговорил вернуться в родной клуб. В стане красно-белых же, как признался Андрей, у него «не было уюта в душе» – постоянно что-то мешало, давило, так и не смог стать своим в коллективе. Однако и в «Динамо» Чернышов не задержался – с новым тренером Бесковым не сработался. Пришлось искать новую команду.

Нашли за рубежом. Австрийскому «Штурму» русский защитник обошёлся в $ 70-100 тыс. Немного, но других предложений у «Динамо» не было. Разве что Газзаев, возглавивший к тому времени «Аланию», звал к себе, но Андрей уже «настроился на заграничную жизнь». С 1994 по 2000 год Чернышов выступал за европейские клубы: «Штурм», ПАОК, «Гройтер Фюрт», австрийские «Леобен» и «Бад-Блайберг». Символично, что успел заехать Андрей даже в «Антверпен» – тот самый, который и сломал его спартаковскую карьеру.



Ненадолго Чернышов, правда, возвращался в Россию: в 1998 году поиграл за «Торпедо», а финишировал в 2001-м в «Рубине». В Казани Чернышов провёл всего один матч. «Верили в меня, всё, что обещали, выполнили. А я им помочь не смог», – сожалел Андрей.



И вообще как игрок он себя в полной мере не реализовал. На пике карьеры интерес к нему проявляли итальянская «Фоджа» и французский «Осер». «До сих пор жалко, что не оказалось рядом толкового агента, – сказал Андрей в 2002 году «СЭ». – Уехал бы тогда – может, всё получилось бы иначе».

Тренерская карьера. Успехи в молодёжке и провал в «Спартаке»

Почти сразу по окончании игровой карьеры Чернышов перешёл на тренерскую. «Как-то встретил случайно в аэропорту Колоскова (бывшего президента РФС. – Прим. «Чемпионата»), – вспоминал Андрей. – Диалог вышел забавный: Закончил я, Вячеслав Иваныч. – На тренера учись. С работой потом помогу. – А я уже выучился…»



Через несколько дней Чернышов возглавил юношескую сборную России, а чуть позже – и молодёжную. Параллельно помогал Газзаеву в первой команде страны: отвечал за просмотр кандидатов, общение с игроками, сбор информации о соперниках. Но главный упор был всё-таки на молодёжку, где Чернышов добился 7 побед в 10 матчах. В разгар борьбы со Швейцарией за выход на молодёжное Евро Андрея пригласили в «Спартак».

Бывший босс красно-белых Андрей Червиченко в недавнем интервью «Чемпионату» объяснил свой неожиданный выбор. «Изначально хотели позвать Юрана, но он только дублем занимался. Тренерского опыта у него почти не было. А при Чернышове молодёжка играла хорошо. Действуя в цейтноте, я выбрал самый отвратительный вариант, который обернулся для нас худшей из бед. Ошибся, не угадал с Чернышовым – при нём на поле стала твориться полная херабора», – признался Червиченко.

Уход Романцева, бромантан, скандалы — сезон, когда «Спартак» был ещё хуже, чем сейчас Андрей Червиченко в интервью не щадит никого и признаётся в собственных ошибках.

Тогда же приключилась мутная история с бромантаном. Червиченко назначил виновным молодого тренера. Сам Чернышов свою причастность отрицал. «Я до тех событий даже не знал, что это такое! – уверял Чернышов в интервью Sport24. – На первом собрании в «Спартаке» я сказал игрокам: «У нас в команде никто ничего не принимает. Никакого допинга, никакой дряни». Это мои слова. И после них я, по-вашему, подходил к Титову, Ващуку и другим игрокам, впаривал им этот бромантан? Просто в «Спартаке» тогда искали, кого сделать козлом отпущения. Так получилось, что им стал я».



В 10 играх под руководством Чернышова красно-белые одержали всего 5 побед. Сезон-2003 «Спартак» закончил на 10-м месте – худший показатель клуба в истории чемпионатов России. На момент ухода Чернышова команда находилась в 8 очках от зоны вылета. Пришедший ему на смену Владимир Федотов, в свою очередь, добился лишь двух побед в 7 встречах.



Тем не менее Червиченко заявил, что Федотов наладил игру и «спас сезон». А Чернышов, по мнению экс-президента «Спартака», просто не тренер. «Я всё понял, когда он начал у меня спрашивать, кого куда ставить. Тренер – у президента! Это был край. Человек расписался в своей полной некомпетентности», – резюмировал Червиченко.

Чем сейчас занимается Андрей Чернышов

Покинув «Спартак», Чернышов сосредоточился на работе в молодёжной сборной России. Однако результаты команды заметно ухудшились: поражения от Ирландии (0:2) и Швейцарии (1:2) не позволили пробиться на Евро-2004. Позже Андрей возглавлял «Витебск», казахстанский клуб «Акжайык» и два «Динамо» – тбилисское и брянское.

В 2012-2014 годах Чернышов тренировал клубы с Ближнего Востока – «Аль-Шола» и «Аль-Фахахель». Кроме того, работал в качестве спортивного директора в московском «Торпедо», «Аль-Кадисии» и «Аль-Тадамоне». В послужном списке Чернышова-тренера также значатся сербский «Спартак» из города Суботица и греческая «Спарта».



С февраля 2020 года бывший главный тренер двух «Спартаков» трудится в сербском «Динамо» из Нови-Сада, где занимает должность генерального менеджера. Мы связались с Чернышовым и разузнали, что нового в его жизни.



– Как вас занесло в Сербию? За что отвечаете в новом клубе?

– В своё время я тут работал, тренировал «Спартак» из Суботицы. Работал довольно успешно, поэтому в Сербии остались хорошие впечатления обо мне. Год назад на меня вышли люди, предложили принять участие в проекте по развитию клуба «Динамо». Я написал программу развития академии, разработал тренировочные занятия для всех возрастов. Два раза приезжал, знакомился с руководством. Узнал, что от меня хотят видеть, и решил подписать контракт.



– Почти 15 лет жизни – в зарубежных клубах. Как изменились за это время?

– На меня в бытовом плане, наверное, Австрия больше всего повлияла. Дисциплинировала. Я стал ценить и своё время, и время других людей. Там с этим всё очень строго. Если договорился о встрече – опаздывать не принято. Вообще, каждая страна накладывала на меня свой отпечаток. Старался почерпнуть что-то из каждой культуры. Не только в плане футбола.

– Где жилось и работалось наиболее комфортно?

– Опять-таки в Австрии. Когда я там оказался, сразу понял: моя страна. Мне понравился менталитет этих людей, я достаточно быстро выучил язык. Посмотрел страну, побывал во многих городах. Мне было комфортно и уютно там. Но при этом домой спешу при каждом удобном случае. Последний раз был в России прошлом году. Москва – мой дом, очень люблю этот город. Там мои родные, друзья. Когда работаю за границей, очень скучаю по Москве.



– Сколько иностранных языков выучили?

– Хорошо говорю на английском, немецком, сербском и хорватском. Понимаю и могу что-то сказать на арабском. Когда работал на Ближнем Востоке, немного выучил. Хотя переводчик был почти всегда рядом. Такая же ситуация с греческим языком.



– Вы ярко дебютировали игроком: уже в 20 лет оказались в сборной СССР, позже играли за сборные СНГ и России. А с 25-ти – как отрезало. Почему?

– Меня всегда ассоциировали с Бышовцем. Считалось, что я «его человек». Когда пришли другие тренеры – Садырин, Игнатьев, Сёмин – они делали ставку на своих ребят, которых знали лучше. Сыграл свою роль, наверное, и мой отъезд в Австрию. Тогда она не считалась футбольной страной. Ведь были игроки, которые выступали в Англии, Испании, Италии.



– В 1991 году Бышовец доверил вам капитанскую повязку в сборной СССР. Чем заслужили?

– Он хорошо меня знал по совместной работе в «Динамо». Ещё с 1988 года, когда я стал играть за дубль – там я был капитаном. Потом Бышовец перевёл меня в основу. Он знал мои человеческие качества, доверял мне полностью. Видимо, считал, что может на меня положиться. Ведь капитан отвечает за порядок в команде, передаёт тренерские установки.



– Назовёте топ-5 партнёров, с которыми приходилось играть?

– Сложный вопрос… Первый, наверное, Игорь Добровольский. Потом – Алексей Михайличенко. В «Штурме» я играл с таким футболистом, как Ивица Вастич. Когда выступал за ПАОК, в команде был Теодорос Загоракис – в 2004 году он был капитаном сборной Греции на золотом для неё чемпионате Европы. В «Спартаке» не застал, но в сборной пересекались с Александром Мостовым. Выдающийся футболист.



– А кто из тренеров повлиял на вас больше всего?

– Начинать нужно с первого тренера, который привёл меня в футбол – это Владимир Сергеевич Бобков. Он взял меня в «Смену». Потом в «Динамо» был Владимир Васильевич Ильин. В дубле я попал к Адамасу Соломоновичу Голодцу, который воспитал и довёл меня до основы. Первый серьёзный тренер, конечно, Анатолий Фёдорович Бышовец.

Каждый тренер так или иначе на меня повлиял. Я работал с Долматовым, Газзаевым, Романцевым, Бесковым, Ивановым… За границей было много тренеров, но выделю одного – Ивицу Осима. С ним я работал в «Штурме».



– «Фоджа», «Осер», «Шеффилд Уэндсдей» – все они проявляли к вам интерес. Куда вы хотели попасть больше всего?

– Хотелось везде поиграть. Конечно, расстраивался, что не сложилось. Команды были достаточно серьёзные. Ещё «Мюнхен 1860» интересовался, когда вышел в первую Бундеслигу. Газзаев как-то раз сказал про «Марсель». Я разговаривал с агентом – действительно они следили за мной. Но агентская школа была слабая, поэтому клубы занимались переходами напрямую. Они сразу называли сумму, а дальше – как пойдёт. Иногда мы узнавали про интерес зарубежных клубов только спустя время.

– «Спартак» дважды обошёлся с вами не очень красиво. Обида осталась?

– Наоборот, я благодарен «Спартаку» за всё, что он дал. Я выиграл чемпионат России, взял последний Кубок СССР (СНГ). Не считаю, что у меня там не получилось. Что касается тренерской карьеры, то, опять-таки, та история с бромантаном помешала. Не будь её, всё могло сложиться иначе. Уже были планы по созданию хорошей, сильной команды. В 34 года мне предложили возглавить «Спартак». Не встретил и вряд ли встречу человека, который отказался бы от такого предложения. Сейчас, наверное, могу сказать, что мне не хватило опыта, знаний. Нужно было дольше поработать, может, через какой-то другой клуб «заходить» в «Спартак».



– Фанаты красно-белых в Москве узнают?

– Узнают, пожимают руку. Относятся нормально: просят сфотографироваться, дать автограф. У меня много болельщиков «Спартака» в соцсетях – в «Фейсбуке», «Инстаграме». С одним из фанатов давно знаком, ещё с детства. Говорит, что злости на меня у нормальных болельщиков «Спартак» нет.

– И в соцсетях гадостей не пишут?

– Никогда такого не было. Даже после истории с бромантаном. Многие знают и понимают, что тогда произошло.

– Червиченко, вспоминая ваше сотрудничество, заявил: «Чернышов – не тренер». Что вам всё-таки ближе – тренерская деятельность или менеджерская?

– Я в обеих ролях побывал, везде есть что-то интересное. Но работа тренером мне нравится больше.



– Если предложат вернуться к тренерской практике, согласитесь?

– Без раздумий.



– Решение возглавить «Спартак» – главная ошибка в жизни?

– Да нет, не ошибка. Просто не сложилось. Я советовался на тот момент со многими людьми, которые в футболе имеют большой вес – Колосковым, Тукмановым. И все говорили: «Иди, такого шанса может больше не быть». Это история, часть моей жизни. Но жалею ли я, что пошёл тогда в «Спартак»? По тому, как всё сложилось, наверное, да.