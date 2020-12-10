Де Хеа, Куртуа и ещё 5 вратарей, которые начинали играть в поле

В последних трёх матчах ворота «Ливерпуля» защищал 22-летний Кивин Келлехер. Когда Юргену Клоппу понадобилось заменить травмированного Алисона Бекера, он отдал предпочтение молодому ирландцу перед опытным Адрианом. С выбором немец точно не прогадал!

«Ливерпуль» — главный неудачник текущего сезона. В лазарете клуба целая команда Такая команда могла бы бороться за титулы.

Сначала Келлехер сыграл на ноль в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов, совершив несколько впечатляющих сейвов. Потом дебютировал в АПЛ в матче с «Вулверхэмптоном», вновь оставив свои ворота сухими. А накануне пропустил от датского «Мидтьюлланна» (1:1) только с пенальти.



Самое интересное, что в детстве Келлехер о воротах даже не задумывался. Вспоминаем, кто ещё из известных вратарей начинал играть в поле.

Кивин Келлехер («Ливерпуль»)

Ирландец начинал играть в футбол на позиции нападающего, выступая в чемпионате своего района. Когда Кивину исполнилось 14 лет, отец посоветовал ему сменить позицию на поле. Келлехер прислушался к совету и занял место в рамке.



В 2015 году его заметили скауты «Ливерпуля» и пригласили на просмотр. Уже через несколько недель Келлехера приняли в академию мерсисайдцев. Со временем при выборе сменщика Алисона Юрген Клопп отметил талант ирландского голкипера, а также его уверенную игру ногами.

Адриан («Ливерпуль»)

Испанский вратарь красных тоже мог реализовать себя на другой позиции. Адриан до десяти лет был центральным нападающим и крайним полузащитником в «Альтаире» из родной Севилье. В 10 лет Адриан стал играть на позиции вратаря, а через год оказался в академии «Бетиса».



В 2016 году во время товарищеского матча в честь полузащитника «Вест Хэма» Марка Ноубла вратарь «молотобойцев» Адриан совершил сольный проход через всё поле, обыграв на пути всех соперников. Испанец дошёл до штрафной площади и оттуда нанёс неотразимый удар по воротам.

Футбольный клуб «Шрусбери Таун» впервые заинтересовался Джо Хартом, когда ему было 10 лет. На тот момент он бегал в поле в воскресной лиге Англии, а также в школьной команде. В то же время в воротах Джо стоял за команду района. Окончательно Харт определился со специализацией, когда в возрасте 14 лет был зачислен в академию «Шрусбери Таун». В этой команде он дебютировал во взрослом футболе, а в 2006 году перешёл в «Манчестер Сити».



В составе «горожан» Харт долгое время считался первым вратарём, пока в команду не пришёл Хосеп Гвардиола. Видимо, испанский тренер не оценил игру английского голкипера по достоинству.

Don't break my Hart. Почему Гвардиоле не нужен Джо Харт Джо Харт не будет основным голкипером «Манчестер Сити» в этом сезоне. По крайней мере при Хосепе Гвардиоле.

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На протяжении года Де Хеа играл в поле за «Атлетико Касаррубуэлос», который был тесно связан с мадридским «Атлетико». Но затем Давид взял пример со своего отца, защищавшего ворота «Хетафе».



Тем не менее де Хеа-младший до 14 лет продолжал играть в футзале в качестве полевого игрока в школьной команде.



«В этой школе Давид был полевым игроком до 14 лет. Мы играли в футзале, а он всегда гонял впереди. Он был нашим лучшим бомбардиром», — проводит слова школьного учителя Круза газета Daily Mail.

Тибо Куртуа («Реал»)

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Бельгиец начинал играть в футбол на позиции левого защитника в местной команде «Билзен». Спустя два года 8-летнего Тибо заметили представители академии «Генка» и забрали его к себе как полевого игрока.

Там Куртуа попробовал сыграть на вратарской позиции и произвёл приятное впечатление на руководство. До 12 лет он продолжал играть как в поле, так и в воротах, а позже окончательно определился со своим амплуа, став голкипером.

Хосе Пинто (завершил карьеру)

Бывший вратарь «Сельты» и «Барселоны» начинал карьеру опорным полузащитником в клубе «Сафа Сан-Луис», пока не присоединился к молодёжной команде «Бетиса» в подростковом возрасте. Там Хосе стал голкипером, но так и не смог вытеснить из основного состава Антонио Пратса. Позже ему удалось поиграть в «Сельте», а также побыть сменщиком Виктора Вальдеса в «Барселоне».



По завершении карьеры Пинто ещё раз сменил амплуа — теперь он хип-хоп-продюсер и музыкант.

Хорхе Кампос (завершил карьеру)

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Бывший вратарь сборной Мексики запомнился многим болельщикам своей экстравагантной манерой игры. Кампос любил выходить за пределы штрафной площади и выступал в яркой форме собственного дизайна.



В подростковом возрасте Хорхе играл на позиции нападающего, прежде чем занять место в воротах. На протяжении карьеры он не раз мог сменить роль на поле прямо по ходу матча. Играя за родной «УНАМ Пумас», Кампос в своём первом сезоне забил 14 голов. К концу карьеры на его счету скопилось 46 забитых мячей. Уникум!