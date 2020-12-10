Де Хеа, Куртуа и ещё 5 вратарей, которые начинали играть в поле

В последних трёх матчах ворота «Ливерпуля» защищал 22-летний Кивин Келлехер. Когда Юргену Клоппу понадобилось заменить травмированного Алисона Бекера, он отдал предпочтение молодому ирландцу перед опытным Адрианом. С выбором немец точно не прогадал!
Сначала Келлехер сыграл на ноль в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов, совершив несколько впечатляющих сейвов. Потом дебютировал в АПЛ в матче с «Вулверхэмптоном», вновь оставив свои ворота сухими. А накануне пропустил от датского «Мидтьюлланна» (1:1) только с пенальти.
Самое интересное, что в детстве Келлехер о воротах даже не задумывался. Вспоминаем, кто ещё из известных вратарей начинал играть в поле.
Кивин Келлехер («Ливерпуль»)
Ирландец начинал играть в футбол на позиции нападающего, выступая в чемпионате своего района. Когда Кивину исполнилось 14 лет, отец посоветовал ему сменить позицию на поле. Келлехер прислушался к совету и занял место в рамке.
В 2015 году его заметили скауты «Ливерпуля» и пригласили на просмотр. Уже через несколько недель Келлехера приняли в академию мерсисайдцев. Со временем при выборе сменщика Алисона Юрген Клопп отметил талант ирландского голкипера, а также его уверенную игру ногами.
Адриан («Ливерпуль»)
Испанский вратарь красных тоже мог реализовать себя на другой позиции. Адриан до десяти лет был центральным нападающим и крайним полузащитником в «Альтаире» из родной Севилье. В 10 лет Адриан стал играть на позиции вратаря, а через год оказался в академии «Бетиса».
В 2016 году во время товарищеского матча в честь полузащитника «Вест Хэма» Марка Ноубла вратарь «молотобойцев» Адриан совершил сольный проход через всё поле, обыграв на пути всех соперников. Испанец дошёл до штрафной площади и оттуда нанёс неотразимый удар по воротам.
Джо Харт («Тоттенхэм Хотспур»)
Футбольный клуб «Шрусбери Таун» впервые заинтересовался Джо Хартом, когда ему было 10 лет. На тот момент он бегал в поле в воскресной лиге Англии, а также в школьной команде. В то же время в воротах Джо стоял за команду района. Окончательно Харт определился со специализацией, когда в возрасте 14 лет был зачислен в академию «Шрусбери Таун». В этой команде он дебютировал во взрослом футболе, а в 2006 году перешёл в «Манчестер Сити».
В составе «горожан» Харт долгое время считался первым вратарём, пока в команду не пришёл Хосеп Гвардиола. Видимо, испанский тренер не оценил игру английского голкипера по достоинству.
Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Фото: Getty Images
На протяжении года Де Хеа играл в поле за «Атлетико Касаррубуэлос», который был тесно связан с мадридским «Атлетико». Но затем Давид взял пример со своего отца, защищавшего ворота «Хетафе».
Тем не менее де Хеа-младший до 14 лет продолжал играть в футзале в качестве полевого игрока в школьной команде.
«В этой школе Давид был полевым игроком до 14 лет. Мы играли в футзале, а он всегда гонял впереди. Он был нашим лучшим бомбардиром», — проводит слова школьного учителя Круза газета Daily Mail.
Тибо Куртуа («Реал»)
Фото: Getty Images
Бельгиец начинал играть в футбол на позиции левого защитника в местной команде «Билзен». Спустя два года 8-летнего Тибо заметили представители академии «Генка» и забрали его к себе как полевого игрока.
Там Куртуа попробовал сыграть на вратарской позиции и произвёл приятное впечатление на руководство. До 12 лет он продолжал играть как в поле, так и в воротах, а позже окончательно определился со своим амплуа, став голкипером.
Хосе Пинто (завершил карьеру)
Бывший вратарь «Сельты» и «Барселоны» начинал карьеру опорным полузащитником в клубе «Сафа Сан-Луис», пока не присоединился к молодёжной команде «Бетиса» в подростковом возрасте. Там Хосе стал голкипером, но так и не смог вытеснить из основного состава Антонио Пратса. Позже ему удалось поиграть в «Сельте», а также побыть сменщиком Виктора Вальдеса в «Барселоне».
По завершении карьеры Пинто ещё раз сменил амплуа — теперь он хип-хоп-продюсер и музыкант.
Хорхе Кампос (завершил карьеру)
Фото: Getty Images
Бывший вратарь сборной Мексики запомнился многим болельщикам своей экстравагантной манерой игры. Кампос любил выходить за пределы штрафной площади и выступал в яркой форме собственного дизайна.
В подростковом возрасте Хорхе играл на позиции нападающего, прежде чем занять место в воротах. На протяжении карьеры он не раз мог сменить роль на поле прямо по ходу матча. Играя за родной «УНАМ Пумас», Кампос в своём первом сезоне забил 14 голов. К концу карьеры на его счету скопилось 46 забитых мячей. Уникум!
- 10 декабря 2020
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